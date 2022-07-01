18:53 01.07.2022 (обновлено: 18:58 01.07.2022)
Бывший генсек НАТО Расмуссен возглавит консультативную группу по Украине
Зеленский объявил о создании группы консультантов во главе с экс-генсеком НАТО Расмуссеном
© AP Photo / Jon Super Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен
© AP Photo / Jon Super
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен . Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что состоялась встреча при участии экс-генсекретаря НАТО Андреса Фон Расмуссена, который согласился возглавить консультационную группу вместе с руководителем офиса президента Андреем Ермаком.
"Благодарю бывшего генсекретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена за непосредственное участие в процессе, за согласие возглавить вместе с Андреем Ермаком платформу, которая может фундаментально создать конкретные гарантии безопасности для Украины", - написал Зеленский в своем Telegram. По его мнению, в группу важно объединять "мощных экспертов, имеющих практический опыт.
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Ранее Ермак заявил, что Украине нужны не убеждения, а ратифицированные гарантии безопасности, которые предусматривают обеспечение обороноспособности и военно-технического потенциала Украины, максимальную интеграцию Украины в международные политические и экономические форматы, длительные и эффективные санкции против РФ.
Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.