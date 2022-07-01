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Офис Зеленского описал видение будущих соглашений по безопасности Украины - РИА Новости, 01.07.2022
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https://ria.ru/20220701/ukraina-1799658292.html
Офис Зеленского описал видение будущих соглашений по безопасности Украины
Офис Зеленского описал видение будущих соглашений по безопасности Украины - РИА Новости, 01.07.2022
Офис Зеленского описал видение будущих соглашений по безопасности Украины
Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак представил видение Киева будущих соглашений по безопасности для Украины, заявив, что нового "Будапештского... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T17:48
2022-07-01T17:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
андрей ермак
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак представил видение Киева будущих соглашений по безопасности для Украины, заявив, что нового "Будапештского меморандума" не будет.В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от третьих в мире по величине запасов ядерного оружия в обмен на обещание других стран-подписантов обеспечивать ее безопасность.В пятницу Ермак выступил на первом заседании группы по вопросам международных гарантий безопасности для Украины. Ранее он заявлял, что бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен 1 июля посетит Киев для запуска международной консультационной группы по Украине."Будапешта-2" не будет. Мы нуждаемся в эффективных гарантиях для сдерживания будущей агрессии со стороны России – военных, политических, дипломатических, институциональных, финансовых и так далее. Эти гарантии должны быть включены в юридически обязательные и должным образом ратифицированные международные соглашения с государствами-гарантами", - говорится в заявлении Ермака, опубликованном на сайте Зеленского.Ермак также заявил о необходимости создания механизма оценки угроз безопасности и информировании о них, как и механизма двух- и многосторонних консультаций по вопросам международной безопасности. Он добавил, что Киев выступает против того, чтобы с РФ сняли санкции до предоставления Украине гарантий ненападения со стороны России и "компенсации ущерба"."Когда практика подтвердит действенность гарантий для Украины, они могут быть распространены на другие страны. Идея президента Владимира Зеленского состоит в том, чтобы гарантии безопасности для Украины в будущем стали основой новой мировой системы безопасности. Формат U24 (United 24) – своеобразная служба спасения для стран. Клуб ответственных государств, которые в течение 24 часов оказывают конкретную помощь – военно-техническую, экономическую, политическую, гуманитарную. Которые оперативно и без промедлений внедряют санкции и привлекают другие ограничительные механизмы против агрессора. Такой формат будет очень полезным на фоне паралича ООН и может стать основой для ее реформирования", - добавил Ермак.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220701/lisichansk-1799365727.html
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в мире, украина, владимир зеленский, андрей ермак, ситуация в днр и лнр
17:48 01.07.2022
 
Офис Зеленского описал видение будущих соглашений по безопасности Украины

Глава офиса Зеленского Ермак заявил, что второго Будапештского меморандума уже не будет

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-Мать в Киеве
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-Мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак представил видение Киева будущих соглашений по безопасности для Украины, заявив, что нового "Будапештского меморандума" не будет.
В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от третьих в мире по величине запасов ядерного оружия в обмен на обещание других стран-подписантов обеспечивать ее безопасность.
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В пятницу Ермак выступил на первом заседании группы по вопросам международных гарантий безопасности для Украины. Ранее он заявлял, что бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен 1 июля посетит Киев для запуска международной консультационной группы по Украине.
"Будапешта-2" не будет. Мы нуждаемся в эффективных гарантиях для сдерживания будущей агрессии со стороны России – военных, политических, дипломатических, институциональных, финансовых и так далее. Эти гарантии должны быть включены в юридически обязательные и должным образом ратифицированные международные соглашения с государствами-гарантами", - говорится в заявлении Ермака, опубликованном на сайте Зеленского.
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Ермак также заявил о необходимости создания механизма оценки угроз безопасности и информировании о них, как и механизма двух- и многосторонних консультаций по вопросам международной безопасности. Он добавил, что Киев выступает против того, чтобы с РФ сняли санкции до предоставления Украине гарантий ненападения со стороны России и "компенсации ущерба".
"Когда практика подтвердит действенность гарантий для Украины, они могут быть распространены на другие страны. Идея президента Владимира Зеленского состоит в том, чтобы гарантии безопасности для Украины в будущем стали основой новой мировой системы безопасности. Формат U24 (United 24) – своеобразная служба спасения для стран. Клуб ответственных государств, которые в течение 24 часов оказывают конкретную помощь – военно-техническую, экономическую, политическую, гуманитарную. Которые оперативно и без промедлений внедряют санкции и привлекают другие ограничительные механизмы против агрессора. Такой формат будет очень полезным на фоне паралича ООН и может стать основой для ее реформирования", - добавил Ермак.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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