https://ria.ru/20220701/ukaz-1799672474.html

Financial Times: Путин одним указом "щелкнул по носу" Запад и Британию

Financial Times: Путин одним указом "щелкнул по носу" Запад и Британию - РИА Новости, 02.07.2022

Financial Times: Путин одним указом "щелкнул по носу" Запад и Британию

Президент России Владимир Путин решением о специальных экономических мерах в отношении месторождений "Сахалина-2" проучил западных энергетических гигантов,... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-01T18:33

2022-07-01T18:33

2022-07-02T00:29

экономика

россия

sakhalin energy

shell

газпром

санкции в отношении россии

великобритания

япония

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин решением о специальных экономических мерах в отношении месторождений "Сахалина-2" проучил западных энергетических гигантов, пишет Financial Times.Накануне глава российского государства подписал указ, согласно которому оператор проекта — Sakhalin Energy (совместное предприятие "Газпрома", Shell, Mitsui и Mitsubishi) — будет заменен на новое российское юрлицо. А имущество компании станет собственностью России.Как отмечается в статье, передача активов государству — это предупреждение для производителей топлива из недружественных стран, пытающихся быстро и легко продать свои активы.По словам журналистов, британская Shell прекрасно осознает все возникающие для себя риски. Если раньше она надеялась продать свою долю хотя бы китайским партнерам, таким как Cnooc или CNPC, то теперь задача усложнилась. British Petroleum и французской Total Energies, у которых есть инвестиции в проектах разработки российских газовых месторождений, также есть над чем поразмыслить, подытожили авторы.Москва начала 24 февраля специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Западные страны в ответ ввели многочисленные санкции против России и стали выходить из совместных энергетических проектов. Все это уже обернулось большими проблемами для США, Евросоюза и Великобритании и спровоцировало резкий рост цен на топливо и продукты питания в этих государствах.

https://ria.ru/20220626/zoloto-1798273271.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, россия, sakhalin energy, shell, газпром, санкции в отношении россии, великобритания, япония, сахалин-2