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Financial Times: Путин одним указом "щелкнул по носу" Запад и Британию - РИА Новости, 02.07.2022
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Financial Times: Путин одним указом "щелкнул по носу" Запад и Британию
Financial Times: Путин одним указом "щелкнул по носу" Запад и Британию - РИА Новости, 02.07.2022
Financial Times: Путин одним указом "щелкнул по носу" Запад и Британию
Президент России Владимир Путин решением о специальных экономических мерах в отношении месторождений "Сахалина-2" проучил западных энергетических гигантов,... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-01T18:33
2022-07-02T00:29
экономика
россия
sakhalin energy
shell
газпром
санкции в отношении россии
великобритания
япония
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин решением о специальных экономических мерах в отношении месторождений "Сахалина-2" проучил западных энергетических гигантов, пишет Financial Times.Накануне глава российского государства подписал указ, согласно которому оператор проекта — Sakhalin Energy (совместное предприятие "Газпрома", Shell, Mitsui и Mitsubishi) — будет заменен на новое российское юрлицо. А имущество компании станет собственностью России.Как отмечается в статье, передача активов государству — это предупреждение для производителей топлива из недружественных стран, пытающихся быстро и легко продать свои активы.По словам журналистов, британская Shell прекрасно осознает все возникающие для себя риски. Если раньше она надеялась продать свою долю хотя бы китайским партнерам, таким как Cnooc или CNPC, то теперь задача усложнилась. British Petroleum и французской Total Energies, у которых есть инвестиции в проектах разработки российских газовых месторождений, также есть над чем поразмыслить, подытожили авторы.Москва начала 24 февраля специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Западные страны в ответ ввели многочисленные санкции против России и стали выходить из совместных энергетических проектов. Все это уже обернулось большими проблемами для США, Евросоюза и Великобритании и спровоцировало резкий рост цен на топливо и продукты питания в этих государствах.
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экономика, россия, sakhalin energy, shell, газпром, санкции в отношении россии, великобритания, япония, сахалин-2
18:33 01.07.2022 (обновлено: 00:29 02.07.2022)
 
Financial Times: Путин одним указом "щелкнул по носу" Запад и Британию

FT: президент России Путин указом о проекте "Сахалин-2" проучил Запад и Британию

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин решением о специальных экономических мерах в отношении месторождений "Сахалина-2" проучил западных энергетических гигантов, пишет Financial Times.
Накануне глава российского государства подписал указ, согласно которому оператор проекта — Sakhalin Energy (совместное предприятие "Газпрома", Shell, Mitsui и Mitsubishi) — будет заменен на новое российское юрлицо. А имущество компании станет собственностью России.
Как отмечается в статье, передача активов государству — это предупреждение для производителей топлива из недружественных стран, пытающихся быстро и легко продать свои активы.

"Москва не хочет, чтобы Shell оставалась призрачным акционером, не генерирующим прибыль. <…> Этот шаг, по-видимому, в меньшей степени направлен против японских инвесторов Mitsui и Mitsubishi, которым вместе принадлежит 22,5 процента акций", — считают обозреватели.

По словам журналистов, британская Shell прекрасно осознает все возникающие для себя риски. Если раньше она надеялась продать свою долю хотя бы китайским партнерам, таким как Cnooc или CNPC, то теперь задача усложнилась. British Petroleum и французской Total Energies, у которых есть инвестиции в проектах разработки российских газовых месторождений, также есть над чем поразмыслить, подытожили авторы.
Москва начала 24 февраля специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Западные страны в ответ ввели многочисленные санкции против России и стали выходить из совместных энергетических проектов. Все это уже обернулось большими проблемами для США, Евросоюза и Великобритании и спровоцировало резкий рост цен на топливо и продукты питания в этих государствах.
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ЭкономикаРоссияSakhalin EnergyShellГазпромСанкции в отношении РоссииВеликобританияЯпонияСахалин-2
 
 
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