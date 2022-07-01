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Россия и Белоруссия будут развивать сотрудничество по поставкам удобрений - РИА Новости, 01.07.2022
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Россия и Белоруссия будут развивать сотрудничество по поставкам удобрений
Россия и Белоруссия будут развивать сотрудничество по поставкам удобрений - РИА Новости, 01.07.2022
Россия и Белоруссия будут развивать сотрудничество по поставкам удобрений
Россия и Белоруссия намерены развивать сотрудничество по поставкам удобрений и продовольствия на мировые рынки, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T13:25
2022-07-01T13:25
экономика
белоруссия
россия
санкт-петербург
владимир путин
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия и Белоруссия намерены развивать сотрудничество по поставкам удобрений и продовольствия на мировые рынки, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что договорился с белорусским лидером Александром Лукашенко задействовать российский портовый терминал на Балтике для поставок белорусских товаров на внешние рынки."Безусловно, Россия и Белоруссия намерены развивать сотрудничество и в области сельского хозяйства, и по поставкам удобрений и продовольствия на мировые рынки. В ходе недавней встречи с Александром Григорьевичем (Лукашенко – ред.) в Санкт-Петербурге мы подробно обсудили этот вопрос, в том числе условились задействовать для экспорта белорусских товаров на внешние рынки перевалочные возможности российского портового терминала на Балтике", - сказал Путин в своем обращении к участникам Форума регионов России и Белоруссии.Российский лидер заметил, что регионы обеих стран будут уделять приоритетное внимание укреплению традиционно тесных гуманитарных контактов, принимать энергичное участие в развитии культурных, образовательных, туристических, спортивных обменов.
https://ria.ru/20220630/ekonomika-1799358801.html
белоруссия
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экономика, белоруссия, россия, санкт-петербург, владимир путин
13:25 01.07.2022
 
Россия и Белоруссия будут развивать сотрудничество по поставкам удобрений

Путин: Россия и Белоруссия будут развивать сотрудничество по поставкам удобрений

© Фото : пресс-служба Томского политехнического университетаУдобрение
Удобрение - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© Фото : пресс-служба Томского политехнического университета
Удобрение. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия и Белоруссия намерены развивать сотрудничество по поставкам удобрений и продовольствия на мировые рынки, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что договорился с белорусским лидером Александром Лукашенко задействовать российский портовый терминал на Балтике для поставок белорусских товаров на внешние рынки.
"Безусловно, Россия и Белоруссия намерены развивать сотрудничество и в области сельского хозяйства, и по поставкам удобрений и продовольствия на мировые рынки. В ходе недавней встречи с Александром Григорьевичем (Лукашенко – ред.) в Санкт-Петербурге мы подробно обсудили этот вопрос, в том числе условились задействовать для экспорта белорусских товаров на внешние рынки перевалочные возможности российского портового терминала на Балтике", - сказал Путин в своем обращении к участникам Форума регионов России и Белоруссии.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 17:41
Путин указал на проблемы рынка удобрений из-за санкций
Российский лидер заметил, что регионы обеих стран будут уделять приоритетное внимание укреплению традиционно тесных гуманитарных контактов, принимать энергичное участие в развитии культурных, образовательных, туристических, спортивных обменов.
 
ЭкономикаБелоруссияРоссияСанкт-ПетербургВладимир Путин
 
 
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