Россия и Белоруссия будут развивать сотрудничество по поставкам удобрений
Путин: Россия и Белоруссия будут развивать сотрудничество по поставкам удобрений
© Фото : пресс-служба Томского политехнического университетаУдобрение
© Фото : пресс-служба Томского политехнического университета
Удобрение. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия и Белоруссия намерены развивать сотрудничество по поставкам удобрений и продовольствия на мировые рынки, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что договорился с белорусским лидером Александром Лукашенко задействовать российский портовый терминал на Балтике для поставок белорусских товаров на внешние рынки.
"Безусловно, Россия и Белоруссия намерены развивать сотрудничество и в области сельского хозяйства, и по поставкам удобрений и продовольствия на мировые рынки. В ходе недавней встречи с Александром Григорьевичем (Лукашенко – ред.) в Санкт-Петербурге мы подробно обсудили этот вопрос, в том числе условились задействовать для экспорта белорусских товаров на внешние рынки перевалочные возможности российского портового терминала на Балтике", - сказал Путин в своем обращении к участникам Форума регионов России и Белоруссии.
Российский лидер заметил, что регионы обеих стран будут уделять приоритетное внимание укреплению традиционно тесных гуманитарных контактов, принимать энергичное участие в развитии культурных, образовательных, туристических, спортивных обменов.