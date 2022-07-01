https://ria.ru/20220701/udobreniya-1799547691.html

Россия и Белоруссия будут развивать сотрудничество по поставкам удобрений

Россия и Белоруссия будут развивать сотрудничество по поставкам удобрений - РИА Новости, 01.07.2022

Россия и Белоруссия будут развивать сотрудничество по поставкам удобрений

Россия и Белоруссия намерены развивать сотрудничество по поставкам удобрений и продовольствия на мировые рынки, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T13:25

2022-07-01T13:25

2022-07-01T13:25

экономика

белоруссия

россия

санкт-петербург

владимир путин

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия и Белоруссия намерены развивать сотрудничество по поставкам удобрений и продовольствия на мировые рынки, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что договорился с белорусским лидером Александром Лукашенко задействовать российский портовый терминал на Балтике для поставок белорусских товаров на внешние рынки."Безусловно, Россия и Белоруссия намерены развивать сотрудничество и в области сельского хозяйства, и по поставкам удобрений и продовольствия на мировые рынки. В ходе недавней встречи с Александром Григорьевичем (Лукашенко – ред.) в Санкт-Петербурге мы подробно обсудили этот вопрос, в том числе условились задействовать для экспорта белорусских товаров на внешние рынки перевалочные возможности российского портового терминала на Балтике", - сказал Путин в своем обращении к участникам Форума регионов России и Белоруссии.Российский лидер заметил, что регионы обеих стран будут уделять приоритетное внимание укреплению традиционно тесных гуманитарных контактов, принимать энергичное участие в развитии культурных, образовательных, туристических, спортивных обменов.

https://ria.ru/20220630/ekonomika-1799358801.html

белоруссия

россия

санкт-петербург

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Варвара Скокшина

экономика, белоруссия, россия, санкт-петербург, владимир путин