Рейтинг@Mail.ru
Страховщик рассказал о состоянии россиян, попавших в ДТП в Турции - РИА Новости, 01.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220701/turtsiya-1799681170.html
Страховщик рассказал о состоянии россиян, попавших в ДТП в Турции
Страховщик рассказал о состоянии россиян, попавших в ДТП в Турции - РИА Новости, 01.07.2022
Страховщик рассказал о состоянии россиян, попавших в ДТП в Турции
Российские туристы, ехавшие в автобусе и попавшие в ДТП в Турции 30 июня, застрахованы в "Евроинс Туристическое Страхование", они на месте прошли медосмотр,... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T19:08
2022-07-01T19:08
туризм
туризм
новости - туризм
мугла (провинция)
туристы
турция
отдых на море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754846789_0:138:3072:1866_1920x0_80_0_0_dc9becd4b8d6de5c113630c0486664d5.jpg
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Российские туристы, ехавшие в автобусе и попавшие в ДТП в Турции 30 июня, застрахованы в "Евроинс Туристическое Страхование", они на месте прошли медосмотр, один человек обращался в клинику и уже отпущен, сказала РИА Новости замдиректора филиала компании Юлия Алчеева.В четверг портал haberler.com сообщал, что автобус с 29 российскими туристами попал в ДТП в турецкой Мугле, погибших нет. По данным портала, ДТП зарегистрировано около озера Кёйджегиз, автобус врезался в бетономешалку."В итоге госпитализированных нет, было одно обращение в клинику — после проведенных обследований турист отпущен и назначен контрольный визит, остальным пассажирам медосмотр произведен на месте бригадой скорой помощи; в дальнейшем лечении никто не нуждается. Случай на постоянном контроле, с туристами страховщик и наш ассистанс на связи", — сказала Алчеева.
https://ria.ru/20220627/turtsiya-1798422152.html
мугла (провинция)
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754846789_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3213c37ff817b876beb5d0973eb3c37b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, мугла (провинция), туристы, турция, отдых на море
19:08 01.07.2022
 
Страховщик рассказал о состоянии россиян, попавших в ДТП в Турции

Страховщик: российские туристы, попавшие в ДТП в Турции, в лечении не нуждаются

© Depositphotos / everyonenskАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© Depositphotos / everyonensk
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Российские туристы, ехавшие в автобусе и попавшие в ДТП в Турции 30 июня, застрахованы в "Евроинс Туристическое Страхование", они на месте прошли медосмотр, один человек обращался в клинику и уже отпущен, сказала РИА Новости замдиректора филиала компании Юлия Алчеева.
В четверг портал haberler.com сообщал, что автобус с 29 российскими туристами попал в ДТП в турецкой Мугле, погибших нет. По данным портала, ДТП зарегистрировано около озера Кёйджегиз, автобус врезался в бетономешалку.
"В итоге госпитализированных нет, было одно обращение в клинику — после проведенных обследований турист отпущен и назначен контрольный визит, остальным пассажирам медосмотр произведен на месте бригадой скорой помощи; в дальнейшем лечении никто не нуждается. Случай на постоянном контроле, с туристами страховщик и наш ассистанс на связи", — сказала Алчеева.
Вид на крепость Аланьи с моря - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 14:21Туризм
Дипломаты проверяют обстоятельства гибели россиянина в ДТП в Турции
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмМугла (провинция)туристыТурцияОтдых на море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала