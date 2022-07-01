https://ria.ru/20220701/turtsiya-1799681170.html

Страховщик рассказал о состоянии россиян, попавших в ДТП в Турции

Страховщик рассказал о состоянии россиян, попавших в ДТП в Турции - РИА Новости, 01.07.2022

Страховщик рассказал о состоянии россиян, попавших в ДТП в Турции

Российские туристы, ехавшие в автобусе и попавшие в ДТП в Турции 30 июня, застрахованы в "Евроинс Туристическое Страхование", они на месте прошли медосмотр,... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T19:08

2022-07-01T19:08

2022-07-01T19:08

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Российские туристы, ехавшие в автобусе и попавшие в ДТП в Турции 30 июня, застрахованы в "Евроинс Туристическое Страхование", они на месте прошли медосмотр, один человек обращался в клинику и уже отпущен, сказала РИА Новости замдиректора филиала компании Юлия Алчеева.В четверг портал haberler.com сообщал, что автобус с 29 российскими туристами попал в ДТП в турецкой Мугле, погибших нет. По данным портала, ДТП зарегистрировано около озера Кёйджегиз, автобус врезался в бетономешалку."В итоге госпитализированных нет, было одно обращение в клинику — после проведенных обследований турист отпущен и назначен контрольный визит, остальным пассажирам медосмотр произведен на месте бригадой скорой помощи; в дальнейшем лечении никто не нуждается. Случай на постоянном контроле, с туристами страховщик и наш ассистанс на связи", — сказала Алчеева.

https://ria.ru/20220627/turtsiya-1798422152.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, мугла (провинция), туристы, турция, отдых на море