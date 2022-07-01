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На ускорение строительства трассы М-12 выделили 28 миллиардов рублей - РИА Новости, 01.07.2022
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На ускорение строительства трассы М-12 выделили 28 миллиардов рублей
На ускорение строительства трассы М-12 выделили 28 миллиардов рублей - РИА Новости, 01.07.2022
На ускорение строительства трассы М-12 выделили 28 миллиардов рублей
Правительство РФ выделило 28 миллиардов рублей на ускорение строительства трассы М-12 Москва - Казань, говорится в сообщении пресс-службы правительства на его... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T11:15
2022-07-01T11:29
правительство рф
экономика
москва
казань
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Правительство РФ выделило 28 миллиардов рублей на ускорение строительства трассы М-12 Москва - Казань, говорится в сообщении пресс-службы правительства на его официальном канале в мессенджере Telegram."Правительство выделило еще 28 млрд рублей для ускорения строительства автодороги М-12. Это позволит досрочно ввести в эксплуатацию несколько участков трассы в различных регионах страны и создать задел, позволяющий быстрее реализовать проект в 2023 году", - отмечается в сообщении.Как ранее пояснял вице-премьер Марат Хуснуллин, выступивший с этой инициативой, речь идёт не о новых средствах, а о перебросе бюджета, заложенного в проект на 2023 год, на текущий. При этом строители трассы выразили готовность ускорить темы стройки на ряде участков.
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правительство рф, экономика, москва, казань
11:15 01.07.2022 (обновлено: 11:29 01.07.2022)
 
На ускорение строительства трассы М-12 выделили 28 миллиардов рублей

На ускорение строительства трассы М-12 Москва — Казань выделили 28 миллиардов рублей

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на участке трассы
Автомобильное движение на участке трассы - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобильное движение на участке трассы. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Правительство РФ выделило 28 миллиардов рублей на ускорение строительства трассы М-12 Москва - Казань, говорится в сообщении пресс-службы правительства на его официальном канале в мессенджере Telegram.
"Правительство выделило еще 28 млрд рублей для ускорения строительства автодороги М-12. Это позволит досрочно ввести в эксплуатацию несколько участков трассы в различных регионах страны и создать задел, позволяющий быстрее реализовать проект в 2023 году", - отмечается в сообщении.
Как ранее пояснял вице-премьер Марат Хуснуллин, выступивший с этой инициативой, речь идёт не о новых средствах, а о перебросе бюджета, заложенного в проект на 2023 год, на текущий. При этом строители трассы выразили готовность ускорить темы стройки на ряде участков.
Автомагистраль - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 17:54
Путин подтвердил планы продлить трассу М12 Москва — Казань до Челябинска
 
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