https://ria.ru/20220701/trassa-1799496179.html
На ускорение строительства трассы М-12 выделили 28 миллиардов рублей
На ускорение строительства трассы М-12 выделили 28 миллиардов рублей - РИА Новости, 01.07.2022
На ускорение строительства трассы М-12 выделили 28 миллиардов рублей
Правительство РФ выделило 28 миллиардов рублей на ускорение строительства трассы М-12 Москва - Казань, говорится в сообщении пресс-службы правительства на его... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T11:15
2022-07-01T11:15
2022-07-01T11:29
правительство рф
экономика
москва
казань
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Правительство РФ выделило 28 миллиардов рублей на ускорение строительства трассы М-12 Москва - Казань, говорится в сообщении пресс-службы правительства на его официальном канале в мессенджере Telegram."Правительство выделило еще 28 млрд рублей для ускорения строительства автодороги М-12. Это позволит досрочно ввести в эксплуатацию несколько участков трассы в различных регионах страны и создать задел, позволяющий быстрее реализовать проект в 2023 году", - отмечается в сообщении.Как ранее пояснял вице-премьер Марат Хуснуллин, выступивший с этой инициативой, речь идёт не о новых средствах, а о перебросе бюджета, заложенного в проект на 2023 год, на текущий. При этом строители трассы выразили готовность ускорить темы стройки на ряде участков.
https://ria.ru/20220602/trassa-1792704331.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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правительство рф, экономика, москва, казань
11:15 01.07.2022 (обновлено: 11:29 01.07.2022)
На ускорение строительства трассы М-12 выделили 28 миллиардов рублей
На ускорение строительства трассы М-12 Москва — Казань выделили 28 миллиардов рублей