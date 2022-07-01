https://ria.ru/20220701/trassa-1799496179.html

На ускорение строительства трассы М-12 выделили 28 миллиардов рублей

На ускорение строительства трассы М-12 выделили 28 миллиардов рублей - РИА Новости, 01.07.2022

На ускорение строительства трассы М-12 выделили 28 миллиардов рублей

Правительство РФ выделило 28 миллиардов рублей на ускорение строительства трассы М-12 Москва - Казань, говорится в сообщении пресс-службы правительства на его... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T11:15

2022-07-01T11:15

2022-07-01T11:29

правительство рф

экономика

москва

казань

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Правительство РФ выделило 28 миллиардов рублей на ускорение строительства трассы М-12 Москва - Казань, говорится в сообщении пресс-службы правительства на его официальном канале в мессенджере Telegram."Правительство выделило еще 28 млрд рублей для ускорения строительства автодороги М-12. Это позволит досрочно ввести в эксплуатацию несколько участков трассы в различных регионах страны и создать задел, позволяющий быстрее реализовать проект в 2023 году", - отмечается в сообщении.Как ранее пояснял вице-премьер Марат Хуснуллин, выступивший с этой инициативой, речь идёт не о новых средствах, а о перебросе бюджета, заложенного в проект на 2023 год, на текущий. При этом строители трассы выразили готовность ускорить темы стройки на ряде участков.

https://ria.ru/20220602/trassa-1792704331.html

москва

казань

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

правительство рф, экономика, москва, казань