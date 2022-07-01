https://ria.ru/20220701/tranzit-1799659056.html

В МИД рассказали о диалоге с Евросоюзом по транзиту в Калининград

В МИД рассказали о диалоге с Евросоюзом по транзиту в Калининград - РИА Новости, 01.07.2022

В МИД рассказали о диалоге с Евросоюзом по транзиту в Калининград

РФ ведет диалог с Евросоюзом по проблеме транзита в Калининград через Литву, довела до Брюсселя свои озабоченности, но в то же время продолжает работать над... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T17:51

2022-07-01T17:51

2022-07-01T18:13

россия

в мире

литва

евросоюз

еврокомиссия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

александр грушко

калининград

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. РФ ведет диалог с Евросоюзом по проблеме транзита в Калининград через Литву, довела до Брюсселя свои озабоченности, но в то же время продолжает работать над пакетом ответных контрмер, которые будут введены в случае, если решения проблемы не найдут, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Все-таки у нас есть определённый диалог с Европейским Союзом. И мы довели наши озабоченности. Мы, я думаю, сумели объяснить им, что те решения, на которых настаивала Литва, обернутся серьезными издержками не только для Литвы, но и для ЕС. Этот сигнал, судя по тем публичным заявлениям, которые делают представители Еврокомиссии, дошел до адресата и там озаботились проблемой", - сказал он журналистам."Мы также работаем над пакетом ответных контрмер", - добавил Грушко.

https://ria.ru/20220701/sanktsii-1799588876.html

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Владимир Лаврентьев

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