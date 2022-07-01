17:51 01.07.2022 (обновлено: 18:13 01.07.2022)
В МИД рассказали о диалоге с Евросоюзом по транзиту в Калининград
Замглавы МИД Грушко заявил, что Россия довела до Евросоюза озабоченности по Калининграду
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. РФ ведет диалог с Евросоюзом по проблеме транзита в Калининград через Литву, довела до Брюсселя свои озабоченности, но в то же время продолжает работать над пакетом ответных контрмер, которые будут введены в случае, если решения проблемы не найдут, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Я думаю, что на сегодняшний день пока ресурсы для нахождения решения ещё не исчерпаны. Но мяч находится на стороне ЕС и Литвы. Но ещё раз подчеркну, мы готовы к любым сценариям", - сказал Грушко.
"Все-таки у нас есть определённый диалог с Европейским Союзом. И мы довели наши озабоченности. Мы, я думаю, сумели объяснить им, что те решения, на которых настаивала Литва, обернутся серьезными издержками не только для Литвы, но и для ЕС. Этот сигнал, судя по тем публичным заявлениям, которые делают представители Еврокомиссии, дошел до адресата и там озаботились проблемой", - сказал он журналистам.
"Мы также работаем над пакетом ответных контрмер", - добавил Грушко.