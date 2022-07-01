Российская армия выполняет задачи у поселка Теткино в Курской области
Курская администрация сообщила, что российская армия выполняет задачи у поселка Теткино
Российские военнослужащие. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 1 июл - РИА Новости. Курская администрация предупредила жителей Глушковского района, что неподалёку от посёлка Тёткино, который граничит с Сумской областью, армия РФ выполняет боевые задачи на Украине и попросила не волноваться, сообщается в официальном Telegram-канале региона.
"Сегодня рядом с посёлком Тёткино наши военные выполняют боевые задачи в рамках проведения специальной военной операции. Ведётся огонь по заранее выявленным целям", - сообщает областная администрация.
Также в администрации отметили, что ситуация остаётся в штатном режиме и у местных жителей нет повода для беспокойства.
"Мы просим жителей посёлка и прилегающих населённых пунктов не волноваться, ситуация отрабатывается в штатном режиме", - добавляют в администрации.
Курская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. Так, 19 мая в поселке Тёткино двое мужчин попали под обстрел - один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.