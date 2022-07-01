https://ria.ru/20220701/territorii-1799458402.html
В США заявили о риске потери Киевом новых территорий
В США заявили о риске потери Киевом новых территорий - РИА Новости, 01.07.2022
В США заявили о риске потери Киевом новых территорий
Продолжение боевых действий может означать для Украины потерю новых территорий, написал в статье для журнала Foreign Affairs профессор международных отношений... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T07:29
2022-07-01T07:29
2022-07-01T07:29
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Продолжение боевых действий может означать для Украины потерю новых территорий, написал в статье для журнала Foreign Affairs профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз Купчан.По его мнению, даже с дополнительными поставками западного вооружения Киеву едва ли хватит боевой мощи для занятия территорий, взятых под контроль Россией.Профессор предположил, что затягивание конфликта приведет к ухудшению ситуации в мире."Чем дольше продлятся боевые действия, тем выше риск эскалации, преднамеренной или случайной, и тем более продолжительными и серьезными будут сбои в мировой экономике и снабжении продовольствием", — предположил автор публикации.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220615/ukraina-1795427443.html
https://ria.ru/20220622/ssha-1797442854.html
https://ria.ru/20220608/informatsiya-1794035615.html
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в мире, украина, киев, россия, сша
В США заявили о риске потери Киевом новых территорий
Профессор Купчан: продолжение конфликта может означать для Украины потерю новых территорий