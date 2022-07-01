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В США заявили о риске потери Киевом новых территорий - РИА Новости, 01.07.2022
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В США заявили о риске потери Киевом новых территорий
В США заявили о риске потери Киевом новых территорий - РИА Новости, 01.07.2022
В США заявили о риске потери Киевом новых территорий
Продолжение боевых действий может означать для Украины потерю новых территорий, написал в статье для журнала Foreign Affairs профессор международных отношений... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T07:29
2022-07-01T07:29
в мире
украина
киев
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сша
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Продолжение боевых действий может означать для Украины потерю новых территорий, написал в статье для журнала Foreign Affairs профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз Купчан.По его мнению, даже с дополнительными поставками западного вооружения Киеву едва ли хватит боевой мощи для занятия территорий, взятых под контроль Россией.Профессор предположил, что затягивание конфликта приведет к ухудшению ситуации в мире."Чем дольше продлятся боевые действия, тем выше риск эскалации, преднамеренной или случайной, и тем более продолжительными и серьезными будут сбои в мировой экономике и снабжении продовольствием", — предположил автор публикации.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220615/ukraina-1795427443.html
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в мире, украина, киев, россия, сша
07:29 01.07.2022
 
В США заявили о риске потери Киевом новых территорий

Профессор Купчан: продолжение конфликта может означать для Украины потерю новых территорий

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты с американской гаубицей М777
Украинские солдаты с американской гаубицей М777 - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты с американской гаубицей М777 . Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Продолжение боевых действий может означать для Украины потерю новых территорий, написал в статье для журнала Foreign Affairs профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз Купчан.
По его мнению, даже с дополнительными поставками западного вооружения Киеву едва ли хватит боевой мощи для занятия территорий, взятых под контроль Россией.

"Продолжение боевых действий вполне может означать еще больше человеческих жертв и потерь территорий, а не приобретения на поле боя для Киева", — считает Купчан.

Профессор предположил, что затягивание конфликта приведет к ухудшению ситуации в мире.
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"Чем дольше продлятся боевые действия, тем выше риск эскалации, преднамеренной или случайной, и тем более продолжительными и серьезными будут сбои в мировой экономике и снабжении продовольствием", — предположил автор публикации.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
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Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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