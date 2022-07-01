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В Петербурге побит температурный рекорд 2011 года - РИА Новости, 01.07.2022
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В Петербурге побит температурный рекорд 2011 года
В Петербурге побит температурный рекорд 2011 года - РИА Новости, 01.07.2022
В Петербурге побит температурный рекорд 2011 года
Максимальная температура воздуха в Санкт-Петербурге в пятницу составила почти 32 градуса, что превышает предыдущий рекорд 2011 года, сообщил главный синоптик... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T19:11
2022-07-01T19:11
общество
санкт-петербург
погода
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Максимальная температура воздуха в Санкт-Петербурге в пятницу составила почти 32 градуса, что превышает предыдущий рекорд 2011 года, сообщил главный синоптик города Александр Колесов."Только успел уехать из города, а там такое... В общем, максимум был +31,9 градуса. Так что рекорд установили, да ещё с запасом. Думал, 31 будет", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее Колесов уточнял, что последние температурные рекорды были установлены в первые дни июля в 2011 году, когда 1 июля воздух прогрелся до 30,9 градуса, 2 июля – до 31,5 градуса.По прогнозам главного синоптика Петербурга, в субботу в городе ожидается жара до +33.По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время в Петербурге плюс 30,7 градуса, осадков не ожидается.
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общество, санкт-петербург, погода, россия
19:11 01.07.2022
 
В Петербурге побит температурный рекорд 2011 года

Температура воздуха в Петербурге составила 31,9 градуса, превысив рекорд 2011 года

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМолодые люди сидят у фонтана возле Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге
Молодые люди сидят у фонтана возле Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Молодые люди сидят у фонтана возле Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Максимальная температура воздуха в Санкт-Петербурге в пятницу составила почти 32 градуса, что превышает предыдущий рекорд 2011 года, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
"Только успел уехать из города, а там такое... В общем, максимум был +31,9 градуса. Так что рекорд установили, да ещё с запасом. Думал, 31 будет", - написал он в своем Telegram-канале.
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Ранее Колесов уточнял, что последние температурные рекорды были установлены в первые дни июля в 2011 году, когда 1 июля воздух прогрелся до 30,9 градуса, 2 июля – до 31,5 градуса.
По прогнозам главного синоптика Петербурга, в субботу в городе ожидается жара до +33.
По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время в Петербурге плюс 30,7 градуса, осадков не ожидается.
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