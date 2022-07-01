https://ria.ru/20220701/temperatura-1799686139.html

В Петербурге побит температурный рекорд 2011 года

В Петербурге побит температурный рекорд 2011 года - РИА Новости, 01.07.2022

В Петербурге побит температурный рекорд 2011 года

Максимальная температура воздуха в Санкт-Петербурге в пятницу составила почти 32 градуса, что превышает предыдущий рекорд 2011 года, сообщил главный синоптик... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T19:11

2022-07-01T19:11

2022-07-01T19:11

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Максимальная температура воздуха в Санкт-Петербурге в пятницу составила почти 32 градуса, что превышает предыдущий рекорд 2011 года, сообщил главный синоптик города Александр Колесов."Только успел уехать из города, а там такое... В общем, максимум был +31,9 градуса. Так что рекорд установили, да ещё с запасом. Думал, 31 будет", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее Колесов уточнял, что последние температурные рекорды были установлены в первые дни июля в 2011 году, когда 1 июля воздух прогрелся до 30,9 градуса, 2 июля – до 31,5 градуса.По прогнозам главного синоптика Петербурга, в субботу в городе ожидается жара до +33.По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время в Петербурге плюс 30,7 градуса, осадков не ожидается.

https://ria.ru/20220628/zhara-1798719668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, санкт-петербург, погода, россия