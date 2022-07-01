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Бастрыкин предложил ограничить показ сцен насилия и жестокости на ТВ - РИА Новости, 01.07.2022
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Бастрыкин предложил ограничить показ сцен насилия и жестокости на ТВ
Бастрыкин предложил ограничить показ сцен насилия и жестокости на ТВ - РИА Новости, 01.07.2022
Бастрыкин предложил ограничить показ сцен насилия и жестокости на ТВ
Общедоступные телеканалы не должны показывать передачи и фильмы, негативно влияющие на молодежь, заявил в интервью РИА Новости председатель СК Александр... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T13:43
2022-07-01T14:07
александр бастрыкин
общество
телевидение
следственный комитет россии (ск рф)
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C.–ПЕТЕРБУРГ, 1 июл — РИА Новости. Общедоступные телеканалы не должны показывать передачи и фильмы, негативно влияющие на молодежь, заявил в интервью РИА Новости председатель СК Александр Бастрыкин.Кроме того, нужно принять дополнительные меры, чтобы оградить несовершеннолетних от информации, которая угрожает их благополучию, безопасности и развитию, добавил Бастрыкин.О необходимости защищать молодое поколение от чуждых ценностей глава СК говорил и в конце 2021 года. Тогда он подчеркивал, что многие иностранные фильмы и компьютерные игры "насквозь пропитаны желанием представить нашу страну в негативном свете". Он отметил, что логика противостояния "русской угрозе" "вшита" в сюжет многих произведений, что делает их также латентным оружием пропаганды.
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александр бастрыкин, общество, телевидение, следственный комитет россии (ск рф)
13:43 01.07.2022 (обновлено: 14:07 01.07.2022)
 
Бастрыкин предложил ограничить показ сцен насилия и жестокости на ТВ

Председатель СК Бастрыкин предложил убрать с телевидения десоциализирующие шоу

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© Фото : предоставлено СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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C.–ПЕТЕРБУРГ, 1 июл — РИА Новости. Общедоступные телеканалы не должны показывать передачи и фильмы, негативно влияющие на молодежь, заявил в интервью РИА Новости председатель СК Александр Бастрыкин.
"Необходимо ввести ограничения на демонстрацию на общедоступных федеральных каналах сцен насилия, жестокости, различных проявлений аморализма и безнравственности, исключить различные ток- и реалити-шоу, десоциализирующие молодежь и пропагандирующие деструктивное поведение", — сказал руководитель ведомства в кулуарах Петербургского международного юридического форума.
Кроме того, нужно принять дополнительные меры, чтобы оградить несовершеннолетних от информации, которая угрожает их благополучию, безопасности и развитию, добавил Бастрыкин.
О необходимости защищать молодое поколение от чуждых ценностей глава СК говорил и в конце 2021 года. Тогда он подчеркивал, что многие иностранные фильмы и компьютерные игры "насквозь пропитаны желанием представить нашу страну в негативном свете". Он отметил, что логика противостояния "русской угрозе" "вшита" в сюжет многих произведений, что делает их также латентным оружием пропаганды.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
13 января, 12:00
Александр Бастрыкин: молодежи России навязывают "псевдоистины" извне
 
Александр БастрыкинОбществоТелевидениеСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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