https://ria.ru/20220701/televidenie-1799556516.html

Бастрыкин предложил ограничить показ сцен насилия и жестокости на ТВ

Бастрыкин предложил ограничить показ сцен насилия и жестокости на ТВ - РИА Новости, 01.07.2022

Бастрыкин предложил ограничить показ сцен насилия и жестокости на ТВ

Общедоступные телеканалы не должны показывать передачи и фильмы, негативно влияющие на молодежь, заявил в интервью РИА Новости председатель СК Александр... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T13:43

2022-07-01T13:43

2022-07-01T14:07

александр бастрыкин

общество

телевидение

следственный комитет россии (ск рф)

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C.–ПЕТЕРБУРГ, 1 июл — РИА Новости. Общедоступные телеканалы не должны показывать передачи и фильмы, негативно влияющие на молодежь, заявил в интервью РИА Новости председатель СК Александр Бастрыкин.Кроме того, нужно принять дополнительные меры, чтобы оградить несовершеннолетних от информации, которая угрожает их благополучию, безопасности и развитию, добавил Бастрыкин.О необходимости защищать молодое поколение от чуждых ценностей глава СК говорил и в конце 2021 года. Тогда он подчеркивал, что многие иностранные фильмы и компьютерные игры "насквозь пропитаны желанием представить нашу страну в негативном свете". Он отметил, что логика противостояния "русской угрозе" "вшита" в сюжет многих произведений, что делает их также латентным оружием пропаганды.

https://ria.ru/20220113/bastrykin-1767614343.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

александр бастрыкин, общество, телевидение, следственный комитет россии (ск рф)