13:43 01.07.2022 (обновлено: 14:07 01.07.2022)
Бастрыкин предложил ограничить показ сцен насилия и жестокости на ТВ
Председатель СК Бастрыкин предложил убрать с телевидения десоциализирующие шоу
© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© Фото : предоставлено СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
C.–ПЕТЕРБУРГ, 1 июл — РИА Новости. Общедоступные телеканалы не должны показывать передачи и фильмы, негативно влияющие на молодежь, заявил в интервью РИА Новости председатель СК Александр Бастрыкин.
"Необходимо ввести ограничения на демонстрацию на общедоступных федеральных каналах сцен насилия, жестокости, различных проявлений аморализма и безнравственности, исключить различные ток- и реалити-шоу, десоциализирующие молодежь и пропагандирующие деструктивное поведение", — сказал руководитель ведомства в кулуарах Петербургского международного юридического форума.
Кроме того, нужно принять дополнительные меры, чтобы оградить несовершеннолетних от информации, которая угрожает их благополучию, безопасности и развитию, добавил Бастрыкин.
О необходимости защищать молодое поколение от чуждых ценностей глава СК говорил и в конце 2021 года. Тогда он подчеркивал, что многие иностранные фильмы и компьютерные игры "насквозь пропитаны желанием представить нашу страну в негативном свете". Он отметил, что логика противостояния "русской угрозе" "вшита" в сюжет многих произведений, что делает их также латентным оружием пропаганды.