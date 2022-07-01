https://ria.ru/20220701/telefon-1799540649.html
Телефонный код Донецка заменят на российский
Телефонный код Донецка заменят на российский - РИА Новости, 01.07.2022
Телефонный код Донецка заменят на российский
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что телефонный код города в июле изменится с украинского на российский. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T13:11
2022-07-01T13:11
2022-07-01T13:14
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что телефонный код города в июле изменится с украинского на российский."В июле 2022 года будет изменен телефонный городской код Донецка с +38 (062) на +7 (856)", - сообщил Кулемзин в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220421/donbass-1784776509.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк (днр), в мире, признание днр и лнр в россии, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
13:11 01.07.2022 (обновлено: 13:14 01.07.2022)
Телефонный код Донецка заменят на российский
В Донецке украинский телефонный код +38 (062) заменят российским +7 (856)