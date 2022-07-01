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Телефонный код Донецка заменят на российский - РИА Новости, 01.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220701/telefon-1799540649.html
Телефонный код Донецка заменят на российский
Телефонный код Донецка заменят на российский - РИА Новости, 01.07.2022
Телефонный код Донецка заменят на российский
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что телефонный код города в июле изменится с украинского на российский. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T13:11
2022-07-01T13:14
донецк (днр)
специальная военная операция на украине
в мире
признание днр и лнр в россии
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что телефонный код города в июле изменится с украинского на российский."В июле 2022 года будет изменен телефонный городской код Донецка с +38 (062) на +7 (856)", - сообщил Кулемзин в Telegram-канале.
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донецк (днр)
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донецк (днр), в мире, признание днр и лнр в россии, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
13:11 01.07.2022 (обновлено: 13:14 01.07.2022)
 
Телефонный код Донецка заменят на российский

В Донецке украинский телефонный код +38 (062) заменят российским +7 (856)

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБаннер с надписью "Мы – русский Донбасс!" на здании в Донецке
Баннер с надписью Мы – русский Донбасс! на здании в Донецке - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Баннер с надписью "Мы – русский Донбасс!" на здании в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что телефонный код города в июле изменится с украинского на российский.
"В июле 2022 года будет изменен телефонный городской код Донецка с +38 (062) на +7 (856)", - сообщил Кулемзин в Telegram-канале.
Замена украинских номеров на номера ЛНР в Старобельске и Сватово - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 18:29Специальная военная операция на Украине
Жители Старобельска сменят украинские автомобильные номера на номера ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)В миреПризнание ДНР и ЛНР в РоссииДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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