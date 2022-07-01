https://ria.ru/20220701/telefon-1799540649.html

Телефонный код Донецка заменят на российский

Телефонный код Донецка заменят на российский - РИА Новости, 01.07.2022

Телефонный код Донецка заменят на российский

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что телефонный код города в июле изменится с украинского на российский. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T13:11

2022-07-01T13:11

2022-07-01T13:14

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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что телефонный код города в июле изменится с украинского на российский."В июле 2022 года будет изменен телефонный городской код Донецка с +38 (062) на +7 (856)", - сообщил Кулемзин в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220421/donbass-1784776509.html

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Кирилл Волков

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