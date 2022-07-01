https://ria.ru/20220701/takuba-1799528982.html

Франция и ее союзники завершили операцию "Такуба" в Мали

Франция и ее союзники завершили операцию "Такуба" в Мали - РИА Новости, 01.07.2022

Франция и ее союзники завершили операцию "Такуба" в Мали

Франция заявила об официальном завершении совместной с европейскими союзниками операции "Такуба" по борьбе с терроризмом в Мали, сообщает агентство Франс Пресс... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T12:48

2022-07-01T12:48

2022-07-01T12:50

в мире

эммануэль макрон

франция

мали

канада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759138473_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6bd778ec0f1d27e25eca55b9aeb29f9f.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Франция заявила об официальном завершении совместной с европейскими союзниками операции "Такуба" по борьбе с терроризмом в Мали, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на пресс-секретаря французского Генштаба полковника Паскаля Янни."Реорганизация французской военной стратегии в Сахеле, решение о которой было принято в тесном сотрудничестве с европейскими и североамериканскими партнерами, привела к завершению действий оперативной группы "Такуба" в Мали с 30 июня", - приводит агентство слова Янни.Ранее Елисейский дворец сообщал, что Франция, ее европейские союзники по операции "Такуба" и Канада решили инициировать скоординированный вывод войск из Мали из-за несогласия с переходными властями этой страны. Вывод французских войск из Мали займет от четырех до шести месяцев, заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. После этого правительство Мали призвало Францию вывести войска, задействованные в операциях "Бархан" и "Такуба", "без промедлений" и под контролем малийских властей.

https://ria.ru/20220620/mali-1796895850.html

франция

мали

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, эммануэль макрон, франция, мали, канада