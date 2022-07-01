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Франция и ее союзники завершили операцию "Такуба" в Мали - РИА Новости, 01.07.2022
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Франция и ее союзники завершили операцию "Такуба" в Мали
Франция и ее союзники завершили операцию "Такуба" в Мали - РИА Новости, 01.07.2022
Франция и ее союзники завершили операцию "Такуба" в Мали
Франция заявила об официальном завершении совместной с европейскими союзниками операции "Такуба" по борьбе с терроризмом в Мали, сообщает агентство Франс Пресс... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T12:48
2022-07-01T12:50
в мире
эммануэль макрон
франция
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Франция заявила об официальном завершении совместной с европейскими союзниками операции "Такуба" по борьбе с терроризмом в Мали, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на пресс-секретаря французского Генштаба полковника Паскаля Янни."Реорганизация французской военной стратегии в Сахеле, решение о которой было принято в тесном сотрудничестве с европейскими и североамериканскими партнерами, привела к завершению действий оперативной группы "Такуба" в Мали с 30 июня", - приводит агентство слова Янни.Ранее Елисейский дворец сообщал, что Франция, ее европейские союзники по операции "Такуба" и Канада решили инициировать скоординированный вывод войск из Мали из-за несогласия с переходными властями этой страны. Вывод французских войск из Мали займет от четырех до шести месяцев, заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. После этого правительство Мали призвало Францию вывести войска, задействованные в операциях "Бархан" и "Такуба", "без промедлений" и под контролем малийских властей.
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в мире, эммануэль макрон, франция, мали, канада
12:48 01.07.2022 (обновлено: 12:50 01.07.2022)
 
Франция и ее союзники завершили операцию "Такуба" в Мали

Франция и ее европейские союзники завершили антитеррористическую операцию "Такуба" в Мали

© AP Photo / Jerome DelayФранцузский контингент на военной базе в Мали
Французский контингент на военной базе в Мали - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / Jerome Delay
Французский контингент на военной базе в Мали. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Франция заявила об официальном завершении совместной с европейскими союзниками операции "Такуба" по борьбе с терроризмом в Мали, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на пресс-секретаря французского Генштаба полковника Паскаля Янни.
"Реорганизация французской военной стратегии в Сахеле, решение о которой было принято в тесном сотрудничестве с европейскими и североамериканскими партнерами, привела к завершению действий оперативной группы "Такуба" в Мали с 30 июня", - приводит агентство слова Янни.
Ранее Елисейский дворец сообщал, что Франция, ее европейские союзники по операции "Такуба" и Канада решили инициировать скоординированный вывод войск из Мали из-за несогласия с переходными властями этой страны. Вывод французских войск из Мали займет от четырех до шести месяцев, заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. После этого правительство Мали призвало Францию вывести войска, задействованные в операциях "Бархан" и "Такуба", "без промедлений" и под контролем малийских властей.
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В миреЭммануэль МакронФранцияМалиКанада
 
 
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