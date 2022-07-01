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Эксперт назвал условия и сроки восстановления турпотока из России в Таиланд
Эксперт назвал условия и сроки восстановления турпотока из России в Таиланд - РИА Новости, 01.07.2022
Эксперт назвал условия и сроки восстановления турпотока из России в Таиланд
Поток российских туристов в Таиланд при решении проблем с логистикой может к Новому году восстановиться до допандемийных показателей, считает директор... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T14:33
2022-07-01T14:33
2022-07-01T14:33
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл — РИА Новости. Поток российских туристов в Таиланд при решении проблем с логистикой может к Новому году восстановиться до допандемийных показателей, считает директор ассоциации "Турпомощь", вице-президент РСТ Александр Осауленко.Высокий сезон в странах Юго-Восточной Азии начнется в октябре. Пока добраться туда можно только с пересадкой в третьих странах, прямых рейсов нет. Но эксперт отметил, что если логистический вопрос будет решен, то турпоток может восстановиться буквально за месяц. Так было при открытии прямых рейсов в Турцию и Египет — также очень популярных направлений, добавляет он."Я думаю, что мы его к Новому году в такой ситуации можем восстановить в прежних объемах допандемийных", — сказал Осауленко.Глава "Турпомощи" отметил, что вопросы, связанные с логистикой, находятся в стадии активного поиска решений. Туркомпании двух стран готовы к восстановлению потока отдыхающих.С 1 июля власти Таиланда упростили порядок въезда в страну: система ThailandPass больше не действует, обязательную ковидную страховку иностранные туристы могут не приобретать. Для поездки в Таиланд привитым гостям необходимо предъявить сертификат о вакцинации (принимается "Спутник V" и "Спутник Лайт"), а непрошедшим иммунизацию путешественникам нужно предоставить результат ПЦР-теста, выданный в течение 72 часов до поездки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, таиланд, юго-восточная азия, турция, туристы, коронавирус covid-19
Эксперт назвал условия и сроки восстановления турпотока из России в Таиланд
"Турпомошь": поток путешественников из России в Таиланд может восстановиться к Новому году
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл — РИА Новости. Поток российских туристов в Таиланд при решении проблем с логистикой может к Новому году восстановиться до допандемийных показателей, считает директор ассоциации "Турпомощь", вице-президент РСТ Александр Осауленко.
Высокий сезон в странах Юго-Восточной Азии начнется в октябре. Пока добраться туда можно только с пересадкой в третьих странах, прямых рейсов нет. Но эксперт отметил, что если логистический вопрос будет решен, то турпоток может восстановиться буквально за месяц. Так было при открытии прямых рейсов в Турцию и Египет — также очень популярных направлений, добавляет он.
"Я думаю, что мы его к Новому году в такой ситуации можем восстановить в прежних объемах допандемийных", — сказал Осауленко.
Глава "Турпомощи" отметил, что вопросы, связанные с логистикой, находятся в стадии активного поиска решений. Туркомпании двух стран готовы к восстановлению потока отдыхающих.
С 1 июля власти Таиланда упростили порядок въезда в страну: система ThailandPass больше не действует, обязательную ковидную страховку иностранные туристы могут не приобретать. Для поездки в Таиланд привитым гостям необходимо предъявить сертификат о вакцинации (принимается "Спутник V" и "Спутник Лайт"), а непрошедшим иммунизацию путешественникам нужно предоставить результат ПЦР-теста, выданный в течение 72 часов до поездки.