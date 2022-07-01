https://ria.ru/20220701/tailand-1799459633.html

Власти Таиланда изменили правила въезда в страну для туристов

Власти Таиланда изменили правила въезда в страну для туристов - РИА Новости, 01.07.2022

Власти Таиланда изменили правила въезда в страну для туристов

С 1 июля для посещения Таиланда туристам не нужно получать ThailandPass и приобретать обязательную ковидную страховку. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T10:08

2022-07-01T10:08

2022-07-01T10:08

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БАНГКОК, 1 июл — РИА Новости. С 1 июля для посещения Таиланда туристам не нужно получать ThailandPass и приобретать обязательную ковидную страховку.Послабления связаны со значительным снижением заболеваемости в стране и в мире и высоким уровнем иммунизации населения, заявили члены правительства.Теперь для визита путешественникам нужен только сертификат вакцинации, а непривитым туристам — отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до вылета. Альтернатива — экспресс-тест, проведенный в медучреждении в те же сроки.Показать результаты анализа придется сотрудникам авиакомпании при регистрации на рейс в Таиланд, и еще раз — в аэропорту по прибытии.Те, у кого не будет ни сертификата, ни результата анализа, смогут сдать его в воздушной гавани по прилете.Страховка с ковидным расширением перестала быть обязательной, однако власти Таиланда рекомендуют туристам все-таки приобретать такой продукт на случай необходимости лечения во время пребывания в стране.Ослабления ограничений не только облегчили путешественникам въезд, но и позволили вернуться к почти доковидному режиму отдыха. Ношение масок теперь — дело добровольное, если граждане не едут в переполненном транспорте и не присутствуют в местах скопления людей. Развлекательные заведения возвращаются к прежнему режиму работы. Подача алкогольных напитков в барах, ресторанах и других объектах общепита ограничивается только часами их работы.Таиланд признал "Спутник V" и "Спутник Лайт", и россияне могут свободно посещать страну. Главная проблема для российских туристов — дорога до Таиланда. Прямых рейсов нет: они были прекращены после начала конфликта на Украине и введения западных санкций. Сейчас ведутся переговоры на уровне правительств, государственных регуляторов гражданской авиации и частных компаний о возобновлении прямого авиасообщения между двумя странами.

https://ria.ru/20220629/tailand-1798919956.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, таиланд, россия, бангкок, медицинские маски, туристы, коронавирус covid-19