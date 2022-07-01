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Тейлор Свифт тайно обручилась, пишут СМИ
Тейлор Свифт тайно обручилась, пишут СМИ - РИА Новости, 01.07.2022
Тейлор Свифт тайно обручилась, пишут СМИ
Тейлор Свифт тайно обручилfсь с британским актером Джо Элвином, пишет The Sun со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T13:17
2022-07-01T13:17
2022-07-01T13:18
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Тейлор Свифт тайно обручилfсь с британским актером Джо Элвином, пишет The Sun со ссылкой на свои источники.У Тейлор, по его словам, есть красивое обручальное кольцо, но носит она его только дома. "Они хотят, чтобы их любовь как можно дольше оставалась вдали от камер", — делится подробностями источник The Sun. Свифт и Элвин вместе уже пять лет. Ранее Тейлор встречалась с Томом Хиддлстоном, Гарри Стайлсом и Кельвином Харрисом. Эти романы американской звезды проходили на глазах широкой общественности. Отношения с Элвином она предпочитает не афишировать.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости, звезды, тейлор свифт (певица)
13:17 01.07.2022 (обновлено: 13:18 01.07.2022)
Тейлор Свифт тайно обручилась, пишут СМИ
Тейлор Свифт и Джо Элвин тайно обручились, пишет The Sun
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости.
Тейлор Свифт тайно обручилfсь с британским актером Джо Элвином, пишет
The Sun со ссылкой на свои источники.
"Они помолвлены уже несколько месяцев, но рассказали об этом лишь близким — родственникам и друзьям", — издание цитирует инсайдера.
У Тейлор, по его словам, есть красивое обручальное кольцо, но носит она его только дома.
"Они хотят, чтобы их любовь как можно дольше оставалась вдали от камер", — делится подробностями источник The Sun.
Свифт и Элвин вместе уже пять лет. Ранее Тейлор встречалась с Томом Хиддлстоном, Гарри Стайлсом и Кельвином Харрисом. Эти романы американской звезды проходили на глазах широкой общественности. Отношения с Элвином она предпочитает не афишировать.