https://ria.ru/20220701/swift-1799510644.html

Тейлор Свифт тайно обручилась, пишут СМИ

Тейлор Свифт тайно обручилась, пишут СМИ - РИА Новости, 01.07.2022

Тейлор Свифт тайно обручилась, пишут СМИ

Тейлор Свифт тайно обручилfсь с британским актером Джо Элвином, пишет The Sun со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T13:17

2022-07-01T13:17

2022-07-01T13:18

культура

новости культуры

знаменитости

звезды

тейлор свифт (певица)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588786685_0:0:3508:1973_1920x0_80_0_0_c891aea819680cf90292b97a8f20ba97.jpg

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Тейлор Свифт тайно обручилfсь с британским актером Джо Элвином, пишет The Sun со ссылкой на свои источники.У Тейлор, по его словам, есть красивое обручальное кольцо, но носит она его только дома. "Они хотят, чтобы их любовь как можно дольше оставалась вдали от камер", — делится подробностями источник The Sun. Свифт и Элвин вместе уже пять лет. Ранее Тейлор встречалась с Томом Хиддлстоном, Гарри Стайлсом и Кельвином Харрисом. Эти романы американской звезды проходили на глазах широкой общественности. Отношения с Элвином она предпочитает не афишировать.

https://ria.ru/20220630/hiddleston-1799188652.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, звезды, тейлор свифт (певица)