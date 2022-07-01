https://ria.ru/20220701/sud-1799502395.html

В Волгограде начали строить новое здание Арбитражного суда

В Волгограде начали строить новое здание Арбитражного суда - РИА Новости, 01.07.2022

В Волгограде начали строить новое здание Арбитражного суда

Новое здание Арбитражного суда Волгоградской области начали возводить в Волгограде, завершить строительство планируется в 2024 году, сообщает в пятницу... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T11:42

2022-07-01T11:42

2022-07-01T11:42

волгоградская область

волгоградская область

общество

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россия

андрей бочаров

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ВОЛГОГРАД, 1 июл – РИА Новости. Новое здание Арбитражного суда Волгоградской области начали возводить в Волгограде, завершить строительство планируется в 2024 году, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.По информации ведомства, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в пятницу встретился с председателем регионального Арбитражного суда Виктором Романовым, они посетили площадку на берегу Волги в Ворошиловском районе Волгограда, где был дан старт строительству нового здания суда. Прежнее здание Арбитражного суда Волгоградской области расположено в центре города, но там тесно и не хватает помещений. Новое шестиэтажное здание, по данным администрации, возводится в рамках федеральной программы "Развитие судебной системы России", здесь будет 44 зала для заседаний, завершится строительство в 2024 году.Отмечается, что в Ворошиловском районе активными темпами идет строительство берегоукрепительных сооружений, первый участок в 280 м уже введен в эксплуатацию, на очереди еще четыре общей протяженностью около 5 км. Благодаря берегоукрплению будет продлена в эту часть города рокадная дорога, включающая в себя съезды и выход к будущему зданию Арбитражного суда. По информации ведомства, здание, расположенное на берегу Волги, станет новой точкой притяжения жителей города, его будет хорошо видно проплывающим мимо теплоходам.Отмечается, что после посещения стройплощадки Бочаров принял участие в торжественном собрании к 30-летию Арбитражного суда Волгоградской области."Символично, что именно в год 30-летия Арбитражного суда Волгоградской области, в городе-герое Волгограде, на берегу нашей великой реки Волги, начинается строительство нового здания Арбитражного суда Волгоградской области. Уверен, что здесь по завершении строительства мы получим очень хорошие, достойные условия для всех участников судебного процесса, а город-герой Волгоград получит современное здание и очень хорошее место для развития и притяжения", - цитирует администрация слова Бочарова в сообщении.По данным ведомства, в основании будущего 6-этажного монолитно-каркасного комплекса заложили капсулу времени для потомков.

https://ria.ru/20220629/sovet-1799110153.html

https://ria.ru/20220517/onkotsentr-1789045648.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

волгоградская область, общество, волгоград, россия, андрей бочаров