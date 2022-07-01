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В Приамурье повысили субсидии на оплату ЖКУ для малообеспеченных семей - РИА Новости, 01.07.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20220701/subsidii-1799453516.html
В Приамурье повысили субсидии на оплату ЖКУ для малообеспеченных семей
В Приамурье повысили субсидии на оплату ЖКУ для малообеспеченных семей - РИА Новости, 01.07.2022
В Приамурье повысили субсидии на оплату ЖКУ для малообеспеченных семей
Власти Амурской области с 1 июля увеличили размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг для малообеспеченных семей региона, сообщает областное... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T05:04
2022-07-01T05:04
амурская область
благовещенск
тында
общество
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июл — РИА Новости. Власти Амурской области с 1 июля увеличили размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг для малообеспеченных семей региона, сообщает областное правительство.Отмечается, что с 1 июля в Приамурье установили новые размеры региональных стандартов оплаты ЖКУ, которые рассчитали исходя из действующих тарифов на жилищно-коммунальные услуги. На основе регстандартов высчитываются субсидии. Последнее повышение их размера было в январе 2019 года.В Тынде двое жильцов квартиры площадью в 42 "квадрата" с доходом 25 тысяч рублей в месяц сейчас получают субсидию в 3 тысячи рублей, теперь ее размер повысится до 3,8 тысячи.Размер субсидии рассчитывается индивидуально в зависимости от количества жильцов, площади жилья, среднемесячного дохода семьи и размера регстандарта ЖКУ. Полученные из бюджета деньги местные жители могут тратить только на оплату жилищно-коммунальных услуг.
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благовещенск, тында, общество, василий орлов (губернатор)
05:04 01.07.2022
 
В Приамурье повысили субсидии на оплату ЖКУ для малообеспеченных семей

В Амурской области повысили размер субсидий на оплату ЖКУ для малообеспеченных семей

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкВид на город Благовещенск
Вид на город Благовещенск - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июл — РИА Новости. Власти Амурской области с 1 июля увеличили размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг для малообеспеченных семей региона, сообщает областное правительство.
Отмечается, что с 1 июля в Приамурье установили новые размеры региональных стандартов оплаты ЖКУ, которые рассчитали исходя из действующих тарифов на жилищно-коммунальные услуги. На основе регстандартов высчитываются субсидии. Последнее повышение их размера было в январе 2019 года.

"С сегодняшнего дня в Приамурье увеличился размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, что позволит малообеспеченным семьям уменьшить траты на эту статью расходов. К примеру, в Благовещенске семья из трех человек, проживающая в квартире площадью 54 квадратных метра, с ежемесячным доходом в 25 тысяч рублей в настоящее время получает субсидию в 1100 рублей, с 1 июля размер господдержки составит 2000 рублей", — приводят власти слова губернатора Василия Орлова.

В Тынде двое жильцов квартиры площадью в 42 "квадрата" с доходом 25 тысяч рублей в месяц сейчас получают субсидию в 3 тысячи рублей, теперь ее размер повысится до 3,8 тысячи.
Размер субсидии рассчитывается индивидуально в зависимости от количества жильцов, площади жилья, среднемесячного дохода семьи и размера регстандарта ЖКУ. Полученные из бюджета деньги местные жители могут тратить только на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Вид на город Благовещенск в Амурской области - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
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Амурская областьБлаговещенскТындаОбществоВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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