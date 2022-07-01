https://ria.ru/20220701/stress-1799449096.html
В МЧС рассказали, как победить любой стресс
В МЧС рассказали, как победить любой стресс - РИА Новости, 01.07.2022
В МЧС рассказали, как победить любой стресс
Справиться с любым стрессом, даже самым тяжелым, человеку может помочь грамотное управление своими внутренними ресурсами, прежде всего психологическими и... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T02:48
2022-07-01T02:48
2022-07-01T02:48
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Справиться с любым стрессом, даже самым тяжелым, человеку может помочь грамотное управление своими внутренними ресурсами, прежде всего психологическими и физическими, сообщило МЧС России.Ведомство относит к ключевым ресурсам человека психологические, физические, а также нравственные.Основу психологических ресурсов составляют общение, увлечение, эмоциональная и личностная зрелость, а также профессиональные успехи.Нравственный же ресурс подразумевает под собой умение дать ответ на вопрос "Зачем?"По мнению спасателей, умело управлять этими ресурсами позволяют стратегии "экономии" и "преумножения". Первая подразумевает умение не попадать в стрессовые ситуации, своевременно разрешать конфликтные ситуации, а также не реагировать слишком эмоционально на неприятности.Вторая стратегия поможет оценить, что позволит человеку получать физические и эмоциональные силы и не пренебрегать этими занятиями."Лучший результат получается при использовании обеих стратегий одновременно", — резюмируют спасатели.
https://ria.ru/20220609/temperatura-1794131245.html
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общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), здоровье, москва, россия
В МЧС рассказали, как победить любой стресс
МЧС России: управление своими внутренними ресурсами поможет справиться с любым стрессом
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Справиться с любым стрессом, даже самым тяжелым, человеку может помочь грамотное управление своими внутренними ресурсами, прежде всего психологическими и физическими, сообщило МЧС России.
Ведомство относит к ключевым ресурсам человека психологические, физические, а также нравственные.
"Физические ресурсы – все то, что улучшает наше самочувствие: качественный сон, здоровое питание, умеренные физические нагрузки, внимание к состоянию здоровья, навыки саморегуляции", — говорится в разработанных психологами МЧС советах "Как справиться со стрессом".
Основу психологических ресурсов составляют общение, увлечение, эмоциональная и личностная зрелость, а также профессиональные успехи.
Нравственный же ресурс подразумевает под собой умение дать ответ на вопрос "Зачем?"
По мнению спасателей, умело управлять этими ресурсами позволяют стратегии "экономии" и "преумножения". Первая подразумевает умение не попадать в стрессовые ситуации, своевременно разрешать конфликтные ситуации, а также не реагировать слишком эмоционально на неприятности.
Вторая стратегия поможет оценить, что позволит человеку получать физические и эмоциональные силы и не пренебрегать этими занятиями.
"Лучший результат получается при использовании обеих стратегий одновременно", — резюмируют спасатели.