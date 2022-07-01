В МЧС рассказали, как победить любой стресс

"Правда тела". Как тренировки помогают при стрессе и депрессии Влияет ли стресс на наш организм? И наоборот: могут ли манипуляции с телом что-то “подкрутить” в нашей психологии? Разбираемся, почему пробежка принесет пользу и поможет успокоиться, только если мы пошли на нее с удовольствием, а не “через силу”. И как физические упражнения способствуют выздоровлению даже в клинической депрессии.