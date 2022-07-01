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В Госдуме назвали спецоперацию на Украине вынужденной - РИА Новости, 01.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220701/spetsoperatsiya-1799626064.html
В Госдуме назвали спецоперацию на Украине вынужденной
В Госдуме назвали спецоперацию на Украине вынужденной - РИА Новости, 01.07.2022
В Госдуме назвали спецоперацию на Украине вынужденной
Решение о проведении спецоперации на Украине было вынужденным, если бы Россия не начала ее сейчас, это пришлось бы делать нашим детям, считает председатель... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T16:31
2022-07-01T16:34
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
госдума рф
геннадий семигин
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Решение о проведении спецоперации на Украине было вынужденным, если бы Россия не начала ее сейчас, это пришлось бы делать нашим детям, считает председатель комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин ("Справедливая Россия - За правду")."Есть только два варианта, я убежден - либо мы сейчас вели бы эту спецоперацию, боевые действия, либо через энное количество лет пришлось делать нашим детям. Готовы бы были они делать это? Не знаю. Была бы страна так сильна, как сейчас? ... Наверное, и они бы справились, но мы взяли это на себя, причем все поколения сразу - и молодые, и люди в возрасте", - заявил Семигин на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "России сегодня".Он также отметил, что проведение спецоперации оказывает влияние на межнациональные отношения. "Да конечно, влияет. Дело все в том, что и на нашей территории проживают миллионы украинцев, по разным данным - 2 миллиона, которые пишут в паспортах, другая цифра - 5 миллионов, которые в целом считают себя украинцами. У них тоже есть разные позиции", - сказал депутат. По его словам, на ситуацию влияет и большой приток беженцев, делается все, "чтобы не было нюансов" в межличностной коммуникации, социальных или межнациональных проблем.Семигин также подчеркнул, что ДНР и ЛНР, скорее всего, станут частью России. "Я встречался с руководством ДНР, имею в виду парламента, и ЛНР. Какой вывод можно сделать? Должен сказать, понятно, что эти республики, скорее всего, станут частью РФ", - отметил парламентарий.
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донецкая народная республика
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в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, госдума рф, геннадий семигин, партия "справедливая россия - за правду", ситуация в днр и лнр
16:31 01.07.2022 (обновлено: 16:34 01.07.2022)
 
В Госдуме назвали спецоперацию на Украине вынужденной

Депутат Семигин: спецоперацию пришлось бы проводить либо сейчас, либо через годы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГеннадий Семигин
Геннадий Семигин - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Геннадий Семигин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Решение о проведении спецоперации на Украине было вынужденным, если бы Россия не начала ее сейчас, это пришлось бы делать нашим детям, считает председатель комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин ("Справедливая Россия - За правду").
"Есть только два варианта, я убежден - либо мы сейчас вели бы эту спецоперацию, боевые действия, либо через энное количество лет пришлось делать нашим детям. Готовы бы были они делать это? Не знаю. Была бы страна так сильна, как сейчас? ... Наверное, и они бы справились, но мы взяли это на себя, причем все поколения сразу - и молодые, и люди в возрасте", - заявил Семигин на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "России сегодня".
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Он также отметил, что проведение спецоперации оказывает влияние на межнациональные отношения. "Да конечно, влияет. Дело все в том, что и на нашей территории проживают миллионы украинцев, по разным данным - 2 миллиона, которые пишут в паспортах, другая цифра - 5 миллионов, которые в целом считают себя украинцами. У них тоже есть разные позиции", - сказал депутат. По его словам, на ситуацию влияет и большой приток беженцев, делается все, "чтобы не было нюансов" в межличностной коммуникации, социальных или межнациональных проблем.
Семигин также подчеркнул, что ДНР и ЛНР, скорее всего, станут частью России. "Я встречался с руководством ДНР, имею в виду парламента, и ЛНР. Какой вывод можно сделать? Должен сказать, понятно, что эти республики, скорее всего, станут частью РФ", - отметил парламентарий.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15:04Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.07.2022
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаГосдума РФГеннадий СемигинПартия "Справедливая Россия - за правду"Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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