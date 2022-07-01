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Никакие санкции не изменят курс на Союзное государство, заявила Матвиенко

Никакие санкции не изменят курс на Союзное государство, заявила Матвиенко - РИА Новости, 01.07.2022

Никакие санкции не изменят курс на Союзное государство, заявила Матвиенко

В ходе форума регионов России и Белоруссии было еще раз подтверждено, что никакие санкции не изменят курс Москвы и Минска на строительство Союзного государства, РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T15:49

2022-07-01T15:49

2022-07-01T16:06

союзное государство

валентина матвиенко

россия

белоруссия

политика

совет федерации рф

санкции в отношении россии

санкции ес в отношении белоруссии

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ГРОДНО (Белоруссия), 1 июл - РИА Новости. В ходе форума регионов России и Белоруссии было еще раз подтверждено, что никакие санкции не изменят курс Москвы и Минска на строительство Союзного государства, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Мы не только получили сигнал, а убедились, что никакие санкции, никакие ограничения не изменят никогда курс России и Белоруссии на дальнейшее сближение, интеграцию, строительство эффективного Союзного государства", - сказала Матвиенко журналистам. Она отметила, что это объективный исторический процесс, не только глав государств, но и воля народа России и Белоруссии, которые видят в Союзном государстве обеспечение безопасности, суверенитета стран.Кроме того, совместные интеграционные проекты России и Белоруссии позволяют быстрее обеспечить реализацию проектов в сфере социально-экономического сотрудничества, конечная цель которых – повышение качества жизни граждан двух стран, отметила Матвиенко.

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Кирилл Волков

валентина матвиенко, россия, белоруссия, политика, совет федерации рф, санкции в отношении россии, санкции ес в отношении белоруссии