15:49 01.07.2022 (обновлено: 16:06 01.07.2022)
Никакие санкции не изменят курс на Союзное государство, заявила Матвиенко
Матвиенко: никакие санкции не изменят курс России и Белоруссии на Союзное государство
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
ГРОДНО (Белоруссия), 1 июл - РИА Новости. В ходе форума регионов России и Белоруссии было еще раз подтверждено, что никакие санкции не изменят курс Москвы и Минска на строительство Союзного государства, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Мы не только получили сигнал, а убедились, что никакие санкции, никакие ограничения не изменят никогда курс России и Белоруссии на дальнейшее сближение, интеграцию, строительство эффективного Союзного государства", - сказала Матвиенко журналистам. Она отметила, что это объективный исторический процесс, не только глав государств, но и воля народа России и Белоруссии, которые видят в Союзном государстве обеспечение безопасности, суверенитета стран.
Кроме того, совместные интеграционные проекты России и Белоруссии позволяют быстрее обеспечить реализацию проектов в сфере социально-экономического сотрудничества, конечная цель которых – повышение качества жизни граждан двух стран, отметила Матвиенко.
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