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Путин оценил темпы реализации союзных программ России и Белоруссии - РИА Новости, 01.07.2022
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Путин оценил темпы реализации союзных программ России и Белоруссии
Путин оценил темпы реализации союзных программ России и Белоруссии - РИА Новости, 01.07.2022
Путин оценил темпы реализации союзных программ России и Белоруссии
Работа по реализации 28 союзных программ РФ и Белоруссии идет ритмично и по графику, выполнено почти 40% запланированных мероприятий, в настоящее время... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T13:16
2022-07-01T14:18
союзное государство
россия
белоруссия
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Работа по реализации 28 союзных программ РФ и Белоруссии идет ритмично и по графику, выполнено почти 40% запланированных мероприятий, в настоящее время верстаются новые союзные программы на 2024-2026 годы, заявил президент РФ Владимир Путин в своем видеоприветствии к участникам IX Форума регионов России и Белоруссии."В ноябре прошлого года Высшим Государственным советом Союзного государства утверждены Основные направления реализации положений союзного Договора на 2021–2023 годы и 28 программ, которые призваны придать дополнительный серьёзный импульс развитию экономической интеграции России и Белоруссии... Работа по реализации 28 упомянутых программ идёт полным ходом – ритмично и по графику. Почти 40% запланированных мероприятий уже выполнены", - сказал Путин в своем видеообращении.Он отметил, что все эти решения нацелены на создание равных экономических условий в двух странах и формируют надёжную базу для функционирования единого финансового, энергетического рынков и транспортного пространства, общей макроэкономической, технологической, промышленной, сельскохозяйственной и цифровой политики."Сейчас уже верстаются новые союзные программы на последующий трёхлетний период, начиная с 2024 года", - добавил президент.Он подчеркнул, что Россия и Белоруссия продолжают последовательно наращивать сотрудничество в политике, в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах "на принципах взаимного уважения, поддержки и учёта интересов друг друга".Путин также выразил надежду, что участники форума предложат полезные идеи и инициативы, которые будут использованы в практической работе по гармонизации экономической политики России и Белоруссии, законодательства в сфере торгового, инвестиционного, финансового, административного регулирования и в целом по укреплению общесоюзного рынка.
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"Работа идет по графику" – Путин о реализации союзных программ с Белоруссией
"Работа идет по графику" – Путин о реализации союзных программ с Белоруссией
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россия, белоруссия, в мире, владимир путин
13:16 01.07.2022 (обновлено: 14:18 01.07.2022)
 
Путин оценил темпы реализации союзных программ России и Белоруссии

Путин заявил, что реализация 28 союзных программ России и Белоруссии идет по графику

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Работа по реализации 28 союзных программ РФ и Белоруссии идет ритмично и по графику, выполнено почти 40% запланированных мероприятий, в настоящее время верстаются новые союзные программы на 2024-2026 годы, заявил президент РФ Владимир Путин в своем видеоприветствии к участникам IX Форума регионов России и Белоруссии.
"В ноябре прошлого года Высшим Государственным советом Союзного государства утверждены Основные направления реализации положений союзного Договора на 2021–2023 годы и 28 программ, которые призваны придать дополнительный серьёзный импульс развитию экономической интеграции России и Белоруссии... Работа по реализации 28 упомянутых программ идёт полным ходом – ритмично и по графику. Почти 40% запланированных мероприятий уже выполнены", - сказал Путин в своем видеообращении.
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Он отметил, что все эти решения нацелены на создание равных экономических условий в двух странах и формируют надёжную базу для функционирования единого финансового, энергетического рынков и транспортного пространства, общей макроэкономической, технологической, промышленной, сельскохозяйственной и цифровой политики.
"Сейчас уже верстаются новые союзные программы на последующий трёхлетний период, начиная с 2024 года", - добавил президент.
Он подчеркнул, что Россия и Белоруссия продолжают последовательно наращивать сотрудничество в политике, в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах "на принципах взаимного уважения, поддержки и учёта интересов друг друга".
Путин также выразил надежду, что участники форума предложат полезные идеи и инициативы, которые будут использованы в практической работе по гармонизации экономической политики России и Белоруссии, законодательства в сфере торгового, инвестиционного, финансового, административного регулирования и в целом по укреплению общесоюзного рынка.
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