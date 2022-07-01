https://ria.ru/20220701/sovbez-1799522392.html

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 01.07.2022

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Президент РФ Владимир Путин проведёт в пятницу оперативное совещание с членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T12:33

2022-07-01T12:33

2022-07-01T12:33

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

совет безопасности рф

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведёт в пятницу оперативное совещание с членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."В течение дня у президента запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Традиционно мы предоставим информацию. И ещё ряд встреч, совещаний непубличного характера. Такой сегодня более-менее спокойный день у президента", - сказал Песков журналистам в пятницу.

https://ria.ru/20220701/putin-1799506243.html

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Владимир Лаврентьев

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, совет безопасности рф