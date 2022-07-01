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Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 01.07.2022
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Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 01.07.2022
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин проведёт в пятницу оперативное совещание с членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T12:33
2022-07-01T12:33
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
совет безопасности рф
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведёт в пятницу оперативное совещание с членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."В течение дня у президента запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Традиционно мы предоставим информацию. И ещё ряд встреч, совещаний непубличного характера. Такой сегодня более-менее спокойный день у президента", - сказал Песков журналистам в пятницу.
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, совет безопасности рф
12:33 01.07.2022
 
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Президент Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведёт в пятницу оперативное совещание с членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"В течение дня у президента запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Традиционно мы предоставим информацию. И ещё ряд встреч, совещаний непубличного характера. Такой сегодня более-менее спокойный день у президента", - сказал Песков журналистам в пятницу.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
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ПолитикаРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинСовет Безопасности РФ
 
 
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