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Наталья Кочанова: сотрудничество с РФ вышло на новый уровень - РИА Новости, 01.07.2022
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Наталья Кочанова: сотрудничество с РФ вышло на новый уровень
Наталья Кочанова: сотрудничество с РФ вышло на новый уровень - РИА Новости, 01.07.2022
Наталья Кочанова: сотрудничество с РФ вышло на новый уровень
Сотрудничество Белоруссии и России развивается абсолютно по всем направлениям и вышло на новый уровень, заявила спикер верхней палаты белорусского парламента... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T12:38
2022-07-01T12:38
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
валентина матвиенко
наталья кочанова
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ГРОДНО, 1 июл – РИА Новости. Сотрудничество Белоруссии и России развивается абсолютно по всем направлениям и вышло на новый уровень, заявила спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова."Отношения между Беларусью и Россией всегда были и остаются дружественными. Мы не просто дружественные страны, мы родные по духу люди. Мы те, кто работает вместе уже много лет. И, конечно, наше сотрудничество сегодня развивается абсолютно по всем направлениям, и оно вышло на абсолютно новый уровень", - сказала Кочанова.Данное заявление прозвучало в пятницу в Гродно во время встречи Кочановой и спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с руководителями органов государственной власти регионов Белоруссии и субъектов РФ, которая проходит в рамках Форума регионов двух стран.По словам Кочановой, во многом это происходит благодаря той работе, которую проводят президенты, правительства, ведомства двух стран, руководители регионов и парламентарии. "Дополнительным стимулом в нашем сотрудничестве стало подписание Высшим госсоветом Союзного государства 28 программ (по развитию экономической интеграции – ред.). Та ситуация, которая сегодня складывается вокруг наших стран, способствует тому, чтобы мы еще теснее сотрудничали", - сказала она.Спикер верхней палаты заявила, что весомый вклад в сотрудничество вносит Форум регионов двух стран, который проводится уже в девятый раз. "Жизнь подтвердила, что проведение такого мероприятия обоснованно и правильно: сегодня мы видим реальные результаты во взаимодействии между странами. Это более 400 подписанных соглашений, более 2 тысяч контрактов, по которым сегодня работают наши регионы и субъекты хозяйствования", - подчеркнула Кочанова.
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белоруссия, россия, валентина матвиенко, наталья кочанова
12:38 01.07.2022
 

Наталья Кочанова: сотрудничество с РФ вышло на новый уровень

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Республики Белоруссии Наталья Кочанова
Председатель Совета Республики Белоруссии Наталья Кочанова - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / МИД РФ
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ГРОДНО, 1 июл – РИА Новости. Сотрудничество Белоруссии и России развивается абсолютно по всем направлениям и вышло на новый уровень, заявила спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова.
"Отношения между Беларусью и Россией всегда были и остаются дружественными. Мы не просто дружественные страны, мы родные по духу люди. Мы те, кто работает вместе уже много лет. И, конечно, наше сотрудничество сегодня развивается абсолютно по всем направлениям, и оно вышло на абсолютно новый уровень", - сказала Кочанова.
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Данное заявление прозвучало в пятницу в Гродно во время встречи Кочановой и спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с руководителями органов государственной власти регионов Белоруссии и субъектов РФ, которая проходит в рамках Форума регионов двух стран.
По словам Кочановой, во многом это происходит благодаря той работе, которую проводят президенты, правительства, ведомства двух стран, руководители регионов и парламентарии. "Дополнительным стимулом в нашем сотрудничестве стало подписание Высшим госсоветом Союзного государства 28 программ (по развитию экономической интеграции – ред.). Та ситуация, которая сегодня складывается вокруг наших стран, способствует тому, чтобы мы еще теснее сотрудничали", - сказала она.
Спикер верхней палаты заявила, что весомый вклад в сотрудничество вносит Форум регионов двух стран, который проводится уже в девятый раз. "Жизнь подтвердила, что проведение такого мероприятия обоснованно и правильно: сегодня мы видим реальные результаты во взаимодействии между странами. Это более 400 подписанных соглашений, более 2 тысяч контрактов, по которым сегодня работают наши регионы и субъекты хозяйствования", - подчеркнула Кочанова.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияРоссияВалентина МатвиенкоНаталья Кочанова
 
 
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