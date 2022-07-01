https://ria.ru/20220701/sotrudnichestvo-1799513065.html

Наталья Кочанова: сотрудничество с РФ вышло на новый уровень

Наталья Кочанова: сотрудничество с РФ вышло на новый уровень - РИА Новости, 01.07.2022

Наталья Кочанова: сотрудничество с РФ вышло на новый уровень

Сотрудничество Белоруссии и России развивается абсолютно по всем направлениям и вышло на новый уровень, заявила спикер верхней палаты белорусского парламента... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T12:38

2022-07-01T12:38

2022-07-01T12:38

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

валентина матвиенко

наталья кочанова

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ГРОДНО, 1 июл – РИА Новости. Сотрудничество Белоруссии и России развивается абсолютно по всем направлениям и вышло на новый уровень, заявила спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова."Отношения между Беларусью и Россией всегда были и остаются дружественными. Мы не просто дружественные страны, мы родные по духу люди. Мы те, кто работает вместе уже много лет. И, конечно, наше сотрудничество сегодня развивается абсолютно по всем направлениям, и оно вышло на абсолютно новый уровень", - сказала Кочанова.Данное заявление прозвучало в пятницу в Гродно во время встречи Кочановой и спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с руководителями органов государственной власти регионов Белоруссии и субъектов РФ, которая проходит в рамках Форума регионов двух стран.По словам Кочановой, во многом это происходит благодаря той работе, которую проводят президенты, правительства, ведомства двух стран, руководители регионов и парламентарии. "Дополнительным стимулом в нашем сотрудничестве стало подписание Высшим госсоветом Союзного государства 28 программ (по развитию экономической интеграции – ред.). Та ситуация, которая сегодня складывается вокруг наших стран, способствует тому, чтобы мы еще теснее сотрудничали", - сказала она.Спикер верхней палаты заявила, что весомый вклад в сотрудничество вносит Форум регионов двух стран, который проводится уже в девятый раз. "Жизнь подтвердила, что проведение такого мероприятия обоснованно и правильно: сегодня мы видим реальные результаты во взаимодействии между странами. Это более 400 подписанных соглашений, более 2 тысяч контрактов, по которым сегодня работают наши регионы и субъекты хозяйствования", - подчеркнула Кочанова.

https://ria.ru/20220701/byudzhet-1799500530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, россия, валентина матвиенко, наталья кочанова