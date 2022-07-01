https://ria.ru/20220701/simferopol-1799637033.html
После обрушения моста в Симферополе возбудили дело
После обрушения моста в Симферополе возбудили дело - РИА Новости, 01.07.2022
После обрушения моста в Симферополе возбудили дело
Уголовное дело возбуждено следственными органами после обрушения моста в Симферополе, который прошел капитальный ремонт в 2019 году, сообщила прокуратура Крыма. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T16:54
2022-07-01T16:54
2022-07-01T16:56
происшествия
россия
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено следственными органами после обрушения моста в Симферополе, который прошел капитальный ремонт в 2019 году, сообщила прокуратура Крыма.Дорожное покрытие на улице Толстого провалилось в районе моста через реку Салгир вечером в воскресенье, на четырехполосной дороге образовалась яма размером около 20 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал, несмотря на интенсивное движение на магистрали. Движение по улице перекрыли. Глава Крыма поручил быстро восстановить мост, он должен быть введен в строй к 10 июля."Дело возбуждено по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ)", - говорится в сообщении прокуратуры.В 2019 году "Департамент капитального строительства администрации г. Симферополя" заключил контракт на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильного моста на улице Толстого, стоимость работ составила 43 миллиона рублей. В декабре 2020 года был подписан акт выполненных работ, подрядчику перечислены деньги.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, симферополь
16:54 01.07.2022 (обновлено: 16:56 01.07.2022)
После обрушения моста в Симферополе возбудили дело
После обрушения моста в Симферополе, который прошел капремонт, возбудили дело
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено следственными органами после обрушения моста в Симферополе, который прошел капитальный ремонт в 2019 году, сообщила прокуратура Крыма.
Дорожное покрытие на улице Толстого провалилось в районе моста через реку Салгир вечером в воскресенье, на четырехполосной дороге образовалась яма размером около 20 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал, несмотря на интенсивное движение на магистрали. Движение по улице перекрыли. Глава Крыма поручил быстро восстановить мост, он должен быть введен в строй к 10 июля.
"Дело возбуждено по ч. 1 ст. 216 УК РФ
(нарушение правил безопасности при ведении строительных работ)", - говорится в сообщении прокуратуры.
В 2019 году "Департамент капитального строительства администрации г. Симферополя" заключил контракт на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильного моста на улице Толстого, стоимость работ составила 43 миллиона рублей. В декабре 2020 года был подписан акт выполненных работ, подрядчику перечислены деньги.