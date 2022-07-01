https://ria.ru/20220701/simferopol-1799637033.html

После обрушения моста в Симферополе возбудили дело

После обрушения моста в Симферополе возбудили дело - РИА Новости, 01.07.2022

После обрушения моста в Симферополе возбудили дело

Уголовное дело возбуждено следственными органами после обрушения моста в Симферополе, который прошел капитальный ремонт в 2019 году, сообщила прокуратура Крыма. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T16:54

2022-07-01T16:54

2022-07-01T16:56

происшествия

россия

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено следственными органами после обрушения моста в Симферополе, который прошел капитальный ремонт в 2019 году, сообщила прокуратура Крыма.Дорожное покрытие на улице Толстого провалилось в районе моста через реку Салгир вечером в воскресенье, на четырехполосной дороге образовалась яма размером около 20 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал, несмотря на интенсивное движение на магистрали. Движение по улице перекрыли. Глава Крыма поручил быстро восстановить мост, он должен быть введен в строй к 10 июля."Дело возбуждено по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ)", - говорится в сообщении прокуратуры.В 2019 году "Департамент капитального строительства администрации г. Симферополя" заключил контракт на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильного моста на улице Толстого, стоимость работ составила 43 миллиона рублей. В декабре 2020 года был подписан акт выполненных работ, подрядчику перечислены деньги.

https://ria.ru/20220501/most-1786468054.html

россия

симферополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, симферополь