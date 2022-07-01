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В Госдуме предложили штраф с конфискацией автомобилей для шумных лихачей

В Госдуме предложили штраф с конфискацией автомобилей для шумных лихачей - РИА Новости, 01.07.2022

В Госдуме предложили штраф с конфискацией автомобилей для шумных лихачей

Нарушение дорожными лихачами предельного уровня шума должно наказываться конфискацией авто и миллионными штрафами, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T03:28

2022-07-01T03:28

2022-07-01T03:43

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Нарушение дорожными лихачами предельного уровня шума должно наказываться конфискацией авто и миллионными штрафами, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев.Парламентарий в качестве профилактики предлагает временное задержание авто по решению сотрудников ГИБДД, после очередной "шумной пробуксовки" машина должна отправляться прямиком на ближайшую специализированную охраняемую стоянку с последующим проведением экспертиз для таких авто на все нормативы.Хамзаев также сообщил, что планирует обратиться в МВД и правительство для поддержки инициативы для пресечения "подобного хамства на дороге".

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общество, россия, гибдд мвд рф, султан хамзаев, москва