03:28 01.07.2022 (обновлено: 03:43 01.07.2022)
В Госдуме предложили штраф с конфискацией автомобилей для шумных лихачей
Депутат Хамзаев предложил миллионный штраф с конфискацией автомобиля для шумных лихачей
Автомобили на дороге. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Нарушение дорожными лихачами предельного уровня шума должно наказываться конфискацией авто и миллионными штрафами, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев.
"Особенно в летнее время жители многоквартирных домов, расположенных вблизи дорог, проезжих частей, становятся жертвами агрессивного рева, излишнего шума, исходящего от дорогих "прокачанных" автомобилей и мотоциклов. Модифицированные выхлопные трубы транспорта, неугомонное желание "дать газу" вызывает социальный дискомфорт жителей не только центров городов, но и тихих спальных районов", — подчеркнул политик.
Парламентарий в качестве профилактики предлагает временное задержание авто по решению сотрудников ГИБДД, после очередной "шумной пробуксовки" машина должна отправляться прямиком на ближайшую специализированную охраняемую стоянку с последующим проведением экспертиз для таких авто на все нормативы.
"Альтернативой может послужить крупный денежный штраф в размере до миллиона рублей с временным изъятием транспортного средства до судебного разбирательства и профилактических бесед с владельцем", — отметил депутат.
Хамзаев также сообщил, что планирует обратиться в МВД и правительство для поддержки инициативы для пресечения "подобного хамства на дороге".