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В Госдуме предложили штраф с конфискацией автомобилей для шумных лихачей - РИА Новости, 01.07.2022
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В Госдуме предложили штраф с конфискацией автомобилей для шумных лихачей
В Госдуме предложили штраф с конфискацией автомобилей для шумных лихачей - РИА Новости, 01.07.2022
В Госдуме предложили штраф с конфискацией автомобилей для шумных лихачей
Нарушение дорожными лихачами предельного уровня шума должно наказываться конфискацией авто и миллионными штрафами, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T03:28
2022-07-01T03:43
общество
россия
гибдд мвд рф
султан хамзаев
москва
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Нарушение дорожными лихачами предельного уровня шума должно наказываться конфискацией авто и миллионными штрафами, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев.Парламентарий в качестве профилактики предлагает временное задержание авто по решению сотрудников ГИБДД, после очередной "шумной пробуксовки" машина должна отправляться прямиком на ближайшую специализированную охраняемую стоянку с последующим проведением экспертиз для таких авто на все нормативы.Хамзаев также сообщил, что планирует обратиться в МВД и правительство для поддержки инициативы для пресечения "подобного хамства на дороге".
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общество, россия, гибдд мвд рф, султан хамзаев, москва
03:28 01.07.2022 (обновлено: 03:43 01.07.2022)
 
В Госдуме предложили штраф с конфискацией автомобилей для шумных лихачей

Депутат Хамзаев предложил миллионный штраф с конфискацией автомобиля для шумных лихачей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили на дороге
Автомобили на дороге - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Нарушение дорожными лихачами предельного уровня шума должно наказываться конфискацией авто и миллионными штрафами, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев.
"Особенно в летнее время жители многоквартирных домов, расположенных вблизи дорог, проезжих частей, становятся жертвами агрессивного рева, излишнего шума, исходящего от дорогих "прокачанных" автомобилей и мотоциклов. Модифицированные выхлопные трубы транспорта, неугомонное желание "дать газу" вызывает социальный дискомфорт жителей не только центров городов, но и тихих спальных районов", — подчеркнул политик.
Парламентарий в качестве профилактики предлагает временное задержание авто по решению сотрудников ГИБДД, после очередной "шумной пробуксовки" машина должна отправляться прямиком на ближайшую специализированную охраняемую стоянку с последующим проведением экспертиз для таких авто на все нормативы.
"Альтернативой может послужить крупный денежный штраф в размере до миллиона рублей с временным изъятием транспортного средства до судебного разбирательства и профилактических бесед с владельцем", — отметил депутат.
Хамзаев также сообщил, что планирует обратиться в МВД и правительство для поддержки инициативы для пресечения "подобного хамства на дороге".
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