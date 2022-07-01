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Реакция России на ситуацию со Шпицбергеном зависит от Осло, заявил Косачев - РИА Новости, 01.07.2022
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Реакция России на ситуацию со Шпицбергеном зависит от Осло, заявил Косачев
Реакция России на ситуацию со Шпицбергеном зависит от Осло, заявил Косачев - РИА Новости, 01.07.2022
Реакция России на ситуацию со Шпицбергеном зависит от Осло, заявил Косачев
Реакция России на отказ Норвегии пропустить российские грузы на Шпицберген будет зависеть от ответа Осло, который ожидают в Москве, заявил вице-спикер Совета... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T13:28
2022-07-01T13:28
в мире
сергей лавров
россия
норвегия
шпицберген
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Реакция России на отказ Норвегии пропустить российские грузы на Шпицберген будет зависеть от ответа Осло, который ожидают в Москве, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев."Мы ожидаем сейчас ответа норвежской стороны, мы считаем, что действия норвежской стороны нарушают их обязательства по Парижскому договору 1920 года. Дальнейшую нашу реакцию мы будем определять в зависимости того, какой ответ от норвежской стороны мы получим", - сказал Косачев журналистам.Норвегия отклонила заявку РФ на пропуск грузов для поселков России на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг, сообщал ранее норвежский телеканал NRK со ссылкой на МИД страны. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия надеется оперативно получить ответ от Норвегии, как запрет на пропуск грузов для поселений РФ соотносится с договором о Шпицбергене.
https://ria.ru/20220630/shpitsbergen-1799314664.html
россия
норвегия
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в мире, сергей лавров, россия, норвегия, шпицберген
13:28 01.07.2022
 
Реакция России на ситуацию со Шпицбергеном зависит от Осло, заявил Косачев

Сенатор Косачев: реакция России на ситуацию со Шпицбергеном зависит от ответа Норвегии

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРоссийский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген
Российский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Российский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Реакция России на отказ Норвегии пропустить российские грузы на Шпицберген будет зависеть от ответа Осло, который ожидают в Москве, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
"Мы ожидаем сейчас ответа норвежской стороны, мы считаем, что действия норвежской стороны нарушают их обязательства по Парижскому договору 1920 года. Дальнейшую нашу реакцию мы будем определять в зависимости того, какой ответ от норвежской стороны мы получим", - сказал Косачев журналистам.
Норвегия отклонила заявку РФ на пропуск грузов для поселков России на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг, сообщал ранее норвежский телеканал NRK со ссылкой на МИД страны. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия надеется оперативно получить ответ от Норвегии, как запрет на пропуск грузов для поселений РФ соотносится с договором о Шпицбергене.
Вид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 16:14
Лавров ожидает ответа от Норвегии по ситуации с грузами на Шпицберген
 
В миреСергей ЛавровРоссияНорвегияШпицберген
 
 
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