https://ria.ru/20220701/shiptsbergen-1799549255.html

Реакция России на ситуацию со Шпицбергеном зависит от Осло, заявил Косачев

Реакция России на ситуацию со Шпицбергеном зависит от Осло, заявил Косачев - РИА Новости, 01.07.2022

Реакция России на ситуацию со Шпицбергеном зависит от Осло, заявил Косачев

Реакция России на отказ Норвегии пропустить российские грузы на Шпицберген будет зависеть от ответа Осло, который ожидают в Москве, заявил вице-спикер Совета... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T13:28

2022-07-01T13:28

2022-07-01T13:28

в мире

сергей лавров

россия

норвегия

шпицберген

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Реакция России на отказ Норвегии пропустить российские грузы на Шпицберген будет зависеть от ответа Осло, который ожидают в Москве, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев."Мы ожидаем сейчас ответа норвежской стороны, мы считаем, что действия норвежской стороны нарушают их обязательства по Парижскому договору 1920 года. Дальнейшую нашу реакцию мы будем определять в зависимости того, какой ответ от норвежской стороны мы получим", - сказал Косачев журналистам.Норвегия отклонила заявку РФ на пропуск грузов для поселков России на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг, сообщал ранее норвежский телеканал NRK со ссылкой на МИД страны. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия надеется оперативно получить ответ от Норвегии, как запрет на пропуск грузов для поселений РФ соотносится с договором о Шпицбергене.

https://ria.ru/20220630/shpitsbergen-1799314664.html

россия

норвегия

шпицберген

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей лавров, россия, норвегия, шпицберген