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В Ереване началось шествие противников Пашиняна - РИА Новости, 01.07.2022
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В Ереване началось шествие противников Пашиняна
В Ереване началось шествие противников Пашиняна - РИА Новости, 01.07.2022
В Ереване началось шествие противников Пашиняна
Очередное шествие оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна проходит в пятницу по центральным улицам Еревана, передает... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T21:08
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в мире
никол пашинян
франция
армения
азербайджан
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ЕРЕВАН, 1 июл – РИА Новости. Очередное шествие оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна проходит в пятницу по центральным улицам Еревана, передает корреспондент РИА Новости.Шествию предшествовал митинг на площади Франции в центре армянской столицы, где ранее с начала мая до середины июня располагался палаточный лагерь оппозиции.Демонстранты идут по проспекту Баграмяна и намерены свернуть на улицу Прошяна, где расположены правительственные особняки.Прошло два месяца с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
франция
армения
азербайджан
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353
60
353
60
Акция протеста в Ереване
Очередное шествие оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна проходит в пятницу по центральным улицам Еревана, передает корреспондент РИА Новости. Шествию предшествовал митинг на площади Франции в центре армянской столицы, где ранее с начала мая до середины июня располагался палаточный лагерь оппозиции.
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Митинг оппозиции в Ереване
В Армении проходит митинг оппозиции.
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в мире, никол пашинян, франция, армения, азербайджан, видео
В Ереване началось шествие противников Пашиняна
ЕРЕВАН, 1 июл – РИА Новости. Очередное шествие оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна проходит в пятницу по центральным улицам Еревана, передает корреспондент РИА Новости.
2022-07-01T21:08
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21:08 01.07.2022 (обновлено: 21:56 01.07.2022)
 
В Ереване началось шествие противников Пашиняна

Противники Пашиняна проводят шествие по центральным улицам Еревана

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 1 июл – РИА Новости. Очередное шествие оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна проходит в пятницу по центральным улицам Еревана, передает корреспондент РИА Новости.
Шествию предшествовал митинг на площади Франции в центре армянской столицы, где ранее с начала мая до середины июня располагался палаточный лагерь оппозиции.
Демонстранты идут по проспекту Баграмяна и намерены свернуть на улицу Прошяна, где расположены правительственные особняки.
Прошло два месяца с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.

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В миреНикол ПашинянФранцияАрменияАзербайджан
 
 
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