https://ria.ru/20220701/shestvie-1799711124.html
В Ереване началось шествие противников Пашиняна
В Ереване началось шествие противников Пашиняна - РИА Новости, 01.07.2022
В Ереване началось шествие противников Пашиняна
Очередное шествие оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна проходит в пятницу по центральным улицам Еревана, передает... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T21:08
2022-07-01T21:08
2022-07-01T21:56
в мире
никол пашинян
франция
армения
азербайджан
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ЕРЕВАН, 1 июл – РИА Новости. Очередное шествие оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна проходит в пятницу по центральным улицам Еревана, передает корреспондент РИА Новости.Шествию предшествовал митинг на площади Франции в центре армянской столицы, где ранее с начала мая до середины июня располагался палаточный лагерь оппозиции.Демонстранты идут по проспекту Баграмяна и намерены свернуть на улицу Прошяна, где расположены правительственные особняки.Прошло два месяца с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Акция протеста в Ереване
Очередное шествие оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна проходит в пятницу по центральным улицам Еревана, передает корреспондент РИА Новости. Шествию предшествовал митинг на площади Франции в центре армянской столицы, где ранее с начала мая до середины июня располагался палаточный лагерь оппозиции.
2022-07-01T21:08
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Митинг оппозиции в Ереване
В Армении проходит митинг оппозиции.
2022-07-01T21:08
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, никол пашинян, франция, армения, азербайджан, видео
В Ереване началось шествие противников Пашиняна
ЕРЕВАН, 1 июл – РИА Новости. Очередное шествие оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна проходит в пятницу по центральным улицам Еревана, передает корреспондент РИА Новости.
2022-07-01T21:08
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21:08 01.07.2022 (обновлено: 21:56 01.07.2022)
В Ереване началось шествие противников Пашиняна
Противники Пашиняна проводят шествие по центральным улицам Еревана