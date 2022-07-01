https://ria.ru/20220701/shestvie-1799711124.html

В Ереване началось шествие противников Пашиняна

В Ереване началось шествие противников Пашиняна - РИА Новости, 01.07.2022

В Ереване началось шествие противников Пашиняна

Очередное шествие оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна проходит в пятницу по центральным улицам Еревана, передает... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T21:08

2022-07-01T21:08

2022-07-01T21:56

в мире

никол пашинян

франция

армения

азербайджан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799716251_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ef4489b9f61d7f69c63492a678381e78.jpg

ЕРЕВАН, 1 июл – РИА Новости. Очередное шествие оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна проходит в пятницу по центральным улицам Еревана, передает корреспондент РИА Новости.Шествию предшествовал митинг на площади Франции в центре армянской столицы, где ранее с начала мая до середины июня располагался палаточный лагерь оппозиции.Демонстранты идут по проспекту Баграмяна и намерены свернуть на улицу Прошяна, где расположены правительственные особняки.Прошло два месяца с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.

франция

армения

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Акция протеста в Ереване Очередное шествие оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна проходит в пятницу по центральным улицам Еревана, передает корреспондент РИА Новости. Шествию предшествовал митинг на площади Франции в центре армянской столицы, где ранее с начала мая до середины июня располагался палаточный лагерь оппозиции. 2022-07-01T21:08 true PT1M15S

Митинг оппозиции в Ереване В Армении проходит митинг оппозиции. 2022-07-01T21:08 true PT1M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, никол пашинян, франция, армения, азербайджан, видео