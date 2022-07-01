12:09 01.07.2022 (обновлено: 13:55 01.07.2022)
В Shell ознакомились с указом Путина о смене оператора проекта "Сахалин-2"
Shell ознакомилась с указом президента Путина о смене оператора проекта "Сахалин-2"
© AP Photo / Peter DejongФлаг компании Shell
© AP Photo / Peter Dejong
Флаг компании Shell. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Англо-голландская Shell ознакомилась с указом президента РФ о смене оператора проекта "Сахалин 2", будучи одним из акционеров предприятия оценивает содержащиеся в документе требования, сообщили в компании.
"Shell как акционер "Сахалина-2" всегда действовал в наилучших интересах проекта "Сахалин-2" и в строгом соответствии со всеми применимыми правовыми нормами. Мы ознакомились с указом и в настоящее время оцениваем содержащиеся в нем требования", - прокомментировали в компании.
Президент РФ Владимир Путин в четверг подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК. Согласно нему, оператор проекта "Сахалин-2" - совместное предприятие Sakhalin Energy - будет заменен на новое, российское юрлицо. А имущество Sakhalin Energy будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору.
Доли в уставном капитале нового оператора "Сахалина-2" будут у "Газпром Сахалин холдинга" и самой новой компании-оператора, при этом иностранные участники за месяц обязаны уведомить правительство РФ о согласии принять свои доли в новом операторе пропорционально текущим.
"Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Оператор - компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd - 12,5%, Mitsubishi Corporation - 10%.
Shell в конце февраля объявила о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в "Северном потоке — 2". По оценке Shell, по итогам первого квартала компания потеряла 3,9 миллиарда долларов в связи с уходом из России. Японские компании и правительство страны подчеркивали свое намерение остаться в проекте "Сахалин-2", так как участие в нем позволяет обеспечивать стабильные поставки энергоресурсов.