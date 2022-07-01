https://ria.ru/20220701/shell-1799510278.html

В Shell ознакомились с указом Путина о смене оператора проекта "Сахалин-2"

В Shell ознакомились с указом Путина о смене оператора проекта "Сахалин-2" - РИА Новости, 01.07.2022

В Shell ознакомились с указом Путина о смене оператора проекта "Сахалин-2"

Англо-голландская Shell ознакомилась с указом президента РФ о смене оператора проекта "Сахалин 2", будучи одним из акционеров предприятия оценивает содержащиеся РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T12:09

2022-07-01T12:09

2022-07-01T13:55

экономика

россия

в мире

shell

сахалин-2

владимир путин

сахалин

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Англо-голландская Shell ознакомилась с указом президента РФ о смене оператора проекта "Сахалин 2", будучи одним из акционеров предприятия оценивает содержащиеся в документе требования, сообщили в компании."Shell как акционер "Сахалина-2" всегда действовал в наилучших интересах проекта "Сахалин-2" и в строгом соответствии со всеми применимыми правовыми нормами. Мы ознакомились с указом и в настоящее время оцениваем содержащиеся в нем требования", - прокомментировали в компании.Президент РФ Владимир Путин в четверг подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК. Согласно нему, оператор проекта "Сахалин-2" - совместное предприятие Sakhalin Energy - будет заменен на новое, российское юрлицо. А имущество Sakhalin Energy будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору.Доли в уставном капитале нового оператора "Сахалина-2" будут у "Газпром Сахалин холдинга" и самой новой компании-оператора, при этом иностранные участники за месяц обязаны уведомить правительство РФ о согласии принять свои доли в новом операторе пропорционально текущим."Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Оператор - компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd - 12,5%, Mitsubishi Corporation - 10%.Shell в конце февраля объявила о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в "Северном потоке — 2". По оценке Shell, по итогам первого квартала компания потеряла 3,9 миллиарда долларов в связи с уходом из России. Японские компании и правительство страны подчеркивали свое намерение остаться в проекте "Сахалин-2", так как участие в нем позволяет обеспечивать стабильные поставки энергоресурсов.

https://ria.ru/20220701/yaponiya-1799498291.html

https://ria.ru/20220630/neft-1799150792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, в мире, shell, сахалин-2, владимир путин, сахалин