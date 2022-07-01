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ВСУ при отступлении уничтожили часть документов в северодонецком аэропорту - РИА Новости, 01.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220701/severodonetsk-1799709569.html
ВСУ при отступлении уничтожили часть документов в северодонецком аэропорту
ВСУ при отступлении уничтожили часть документов в северодонецком аэропорту - РИА Новости, 01.07.2022
ВСУ при отступлении уничтожили часть документов в северодонецком аэропорту
Украинские войска, покидая северодонецкий аэропорт, уничтожили часть документов, рассказал РИА Новости помощник главы МВД Луганской Народной республики Виталий... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T21:00
2022-07-01T21:24
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
донбасс
нато
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апти алаудинов
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска, покидая северодонецкий аэропорт, уничтожили часть документов, рассказал РИА Новости помощник главы МВД Луганской Народной республики Виталий Киселев.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что промышленная зона Северодонецка и аэропорт полностью освобождены. Помощник главы Чечни по силовому блоку Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что найдены доказательства подготовки Северодонецкого аэропорта под создание серьезной базы НАТО вблизи границ с РФ.Он уточнил, что отходя, украинские силовики не успели уничтожить все документы, и поэтому после отступления совершили артудар по зданию аэропорта, однако часть документов, в том числе подтверждающие военные преступления украинских силовиков в Донбассе, уцелела.
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рамзан кадыров, донбасс, нато, северодонецк, апти алаудинов, ситуация в днр и лнр
21:00 01.07.2022 (обновлено: 21:24 01.07.2022)
 
ВСУ при отступлении уничтожили часть документов в северодонецком аэропорту

Украинские войска при отступлении уничтожили часть документов в северодонецком аэропорту

© AP Photo / Oleksandr RatushniakУкраинский танк в Северодонецке
Украинский танк в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / Oleksandr Ratushniak
Украинский танк в Северодонецке. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска, покидая северодонецкий аэропорт, уничтожили часть документов, рассказал РИА Новости помощник главы МВД Луганской Народной республики Виталий Киселев.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что промышленная зона Северодонецка и аэропорт полностью освобождены. Помощник главы Чечни по силовому блоку Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что найдены доказательства подготовки Северодонецкого аэропорта под создание серьезной базы НАТО вблизи границ с РФ.
"Многие документы были уничтожены (украинскими силовиками – ред.), но особой зачистки документальной не было, так как в других районах", - рассказал Киселев.
Он уточнил, что отходя, украинские силовики не успели уничтожить все документы, и поэтому после отступления совершили артудар по зданию аэропорта, однако часть документов, в том числе подтверждающие военные преступления украинских силовиков в Донбассе, уцелела.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровДонбассНАТОСеверодонецкАпти АлаудиновСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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