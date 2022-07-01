https://ria.ru/20220701/severodonetsk-1799709569.html

ВСУ при отступлении уничтожили часть документов в северодонецком аэропорту

ВСУ при отступлении уничтожили часть документов в северодонецком аэропорту - РИА Новости, 01.07.2022

ВСУ при отступлении уничтожили часть документов в северодонецком аэропорту

Украинские войска, покидая северодонецкий аэропорт, уничтожили часть документов, рассказал РИА Новости помощник главы МВД Луганской Народной республики Виталий... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T21:00

2022-07-01T21:00

2022-07-01T21:24

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

донбасс

нато

северодонецк

апти алаудинов

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска, покидая северодонецкий аэропорт, уничтожили часть документов, рассказал РИА Новости помощник главы МВД Луганской Народной республики Виталий Киселев.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что промышленная зона Северодонецка и аэропорт полностью освобождены. Помощник главы Чечни по силовому блоку Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что найдены доказательства подготовки Северодонецкого аэропорта под создание серьезной базы НАТО вблизи границ с РФ.Он уточнил, что отходя, украинские силовики не успели уничтожить все документы, и поэтому после отступления совершили артудар по зданию аэропорта, однако часть документов, в том числе подтверждающие военные преступления украинских силовиков в Донбассе, уцелела.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донбасс

северодонецк

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рамзан кадыров, донбасс, нато, северодонецк, апти алаудинов, ситуация в днр и лнр