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Российские военные строители реконструируют Саур-Могилу в ДНР - РИА Новости, 01.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220701/saur-mogila-1799455152.html
Российские военные строители реконструируют Саур-Могилу в ДНР
Российские военные строители реконструируют Саур-Могилу в ДНР - РИА Новости, 01.07.2022
Российские военные строители реконструируют Саур-Могилу в ДНР
Российские военные строители проведут реконструкцию мемориального комплекса Саур-Могила в ДНР, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T05:45
2022-07-01T05:45
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
ростов-на-дону
министерство обороны рф (минобороны рф)
москва
россия
саур-могила
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Российские военные строители проведут реконструкцию мемориального комплекса Саур-Могила в ДНР, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.Отмечается, что мемориал сильно пострадал в результате обстрелов со стороны украинских националистов еще в 2014 году и сейчас требует бережной реставрации.Строители уже демонтировали фундаменты стелы и Аллеи Славы. Также началось восстановление пилонов Аллеи Славы: "Слава пехоте", "Слава танкистам", "Слава артиллеристам" и "Слава летчикам". Кроме того, новые пилоны будут установлены в память о боях 2014 и 2022 года, их сейчас изготавливают в Ростове-на-Дону. Там же реконструируют пилон, который сильнее всего пострадал от обстрелов.Также подготовлен проект усиления старого сложного фундамента стелы, это нужно из-за того, что нагрузка на фундамент увеличится, когда 36-метровый монумент с установкой закладных деталей будет облицован гранитом.Стелу планируется смонтировать к 15 июля, а завершить проект — уже 26 августа 2022 года, ровно через три месяца с момента начала реконструкции.Саур-Могила — знаковое место в Донецкой Народной Республике. Памятник расположен близ республиканского центра, на высоте, за которую в 1943 году велись ожесточенные бои. В память о тех героических событиях в 1967 году на этом месте появился мемориальный комплекс.
https://ria.ru/20220701/posobiya-1799454102.html
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донецкая народная республика, ростов-на-дону, министерство обороны рф (минобороны рф), москва, россия, саур-могила
05:45 01.07.2022
 
Российские военные строители реконструируют Саур-Могилу в ДНР

Минобороны: российские военные строители реконструируют мемориал Саур-Могила в ДНР

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУчастники акции по случаю Дня памяти и скорби у "Саур-Могилы"
Участники акции по случаю Дня памяти и скорби у Саур-Могилы - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Участники акции по случаю Дня памяти и скорби у "Саур-Могилы". Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Российские военные строители проведут реконструкцию мемориального комплекса Саур-Могила в ДНР, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России выполнят масштабную реконструкцию мемориального комплекса Саур-Могила в Донецкой Народной Республике", — говорится в сообщении.

Отмечается, что мемориал сильно пострадал в результате обстрелов со стороны украинских националистов еще в 2014 году и сейчас требует бережной реставрации.
Строители уже демонтировали фундаменты стелы и Аллеи Славы. Также началось восстановление пилонов Аллеи Славы: "Слава пехоте", "Слава танкистам", "Слава артиллеристам" и "Слава летчикам". Кроме того, новые пилоны будут установлены в память о боях 2014 и 2022 года, их сейчас изготавливают в Ростове-на-Дону. Там же реконструируют пилон, который сильнее всего пострадал от обстрелов.
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Также подготовлен проект усиления старого сложного фундамента стелы, это нужно из-за того, что нагрузка на фундамент увеличится, когда 36-метровый монумент с установкой закладных деталей будет облицован гранитом.
Стелу планируется смонтировать к 15 июля, а завершить проект — уже 26 августа 2022 года, ровно через три месяца с момента начала реконструкции.
Саур-Могила — знаковое место в Донецкой Народной Республике. Памятник расположен близ республиканского центра, на высоте, за которую в 1943 году велись ожесточенные бои. В память о тех героических событиях в 1967 году на этом месте появился мемориальный комплекс.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРостов-на-ДонуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)МоскваРоссияСаур-Могила
 
 
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