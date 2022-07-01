Российские военные строители реконструируют Саур-Могилу в ДНР
Минобороны: российские военные строители реконструируют мемориал Саур-Могила в ДНР
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУчастники акции по случаю Дня памяти и скорби у "Саур-Могилы"
Участники акции по случаю Дня памяти и скорби у "Саур-Могилы". Архивное фото
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Российские военные строители проведут реконструкцию мемориального комплекса Саур-Могила в ДНР, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России выполнят масштабную реконструкцию мемориального комплекса Саур-Могила в Донецкой Народной Республике", — говорится в сообщении.
Отмечается, что мемориал сильно пострадал в результате обстрелов со стороны украинских националистов еще в 2014 году и сейчас требует бережной реставрации.
Строители уже демонтировали фундаменты стелы и Аллеи Славы. Также началось восстановление пилонов Аллеи Славы: "Слава пехоте", "Слава танкистам", "Слава артиллеристам" и "Слава летчикам". Кроме того, новые пилоны будут установлены в память о боях 2014 и 2022 года, их сейчас изготавливают в Ростове-на-Дону. Там же реконструируют пилон, который сильнее всего пострадал от обстрелов.
Также подготовлен проект усиления старого сложного фундамента стелы, это нужно из-за того, что нагрузка на фундамент увеличится, когда 36-метровый монумент с установкой закладных деталей будет облицован гранитом.
Стелу планируется смонтировать к 15 июля, а завершить проект — уже 26 августа 2022 года, ровно через три месяца с момента начала реконструкции.
Саур-Могила — знаковое место в Донецкой Народной Республике. Памятник расположен близ республиканского центра, на высоте, за которую в 1943 году велись ожесточенные бои. В память о тех героических событиях в 1967 году на этом месте появился мемориальный комплекс.