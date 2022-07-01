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ВС России обезвредили около 44 тысяч взрывоопасных предметов в Донбассе - РИА Новости, 01.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220701/sapery-1799717253.html
ВС России обезвредили около 44 тысяч взрывоопасных предметов в Донбассе
ВС России обезвредили около 44 тысяч взрывоопасных предметов в Донбассе - РИА Новости, 01.07.2022
ВС России обезвредили около 44 тысяч взрывоопасных предметов в Донбассе
Отряды разминирования ВС РФ и МЧС России проверили 3 683,57 гектара территории, обезвредили 43 818 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР, заявил в пятницу... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T21:51
2022-07-01T21:51
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
украина
донецкая народная республика
донбасс
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Отряды разминирования ВС РФ и МЧС России проверили 3 683,57 гектара территории, обезвредили 43 818 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР, заявил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Мизинцев сообщил, что отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов."Всего проверено: 3 683,57 га территории, 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); два моста и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 43 818 взрывоопасных предметов", - заявил Мизинцев.
https://ria.ru/20220701/vodovod-1799454868.html
луганская народная республика
россия
украина
донецкая народная республика
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луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, украина, донецкая народная республика, донбасс
21:51 01.07.2022
 
ВС России обезвредили около 44 тысяч взрывоопасных предметов в Донбассе

Российские саперы обезвредили около 44 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСапер Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ
Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Отряды разминирования ВС РФ и МЧС России проверили 3 683,57 гектара территории, обезвредили 43 818 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР, заявил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Мизинцев сообщил, что отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов.
"Всего проверено: 3 683,57 га территории, 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); два моста и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 43 818 взрывоопасных предметов", - заявил Мизинцев.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
Вчера, 05:39Специальная военная операция на Украине
Минобороны построит водовод для обеспечения жителей ДНР пресной водой
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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