В Китае рассказали, как США попали в ловушку из-за санкций против России
Global Times: США санкциями против Китая хотят избежать ответственности за Украину
© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. США в очередной раз попытались снять с себя ответственность за обострение кризиса на Украине, обвинив китайские власти в бездействии и внеся пять компаний КНР в "черный список" за "якобы поддержку российского ВПК", пишет издание Global Times.
"Вашингтон вновь продемонстрировал дурную привычку перекладывать вину на других. С одной стороны, так он пытается избежать "особой ответственности" за украинский кризис, а с другой стороны, создает новых общих врагов, стремясь сохранить единство в возглавляемом США лагере союзников", - заметил автор.
Ранее СМИ сообщили, что Министерство торговли США включило в черный список пять китайских компаний из-за подозрений в сотрудничестве с вооруженными силами России.
В статье подчеркивается, что подобные односторонние меры не соответствуют нормам международного права и не одобрены Советом Безопасности ООН, а значит, абсолютно незаконны.
"Вашингтон и его партнеры угодили в ловушки, которые сами же и вырыли, что привело к энергетическому кризису и стремительно растущей инфляции", - заключил автор.
После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок цен, в частности на топливо и продукты питания.