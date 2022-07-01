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В Китае рассказали, как США попали в ловушку из-за санкций против России - РИА Новости, 01.07.2022
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В Китае рассказали, как США попали в ловушку из-за санкций против России
В Китае рассказали, как США попали в ловушку из-за санкций против России - РИА Новости, 01.07.2022
В Китае рассказали, как США попали в ловушку из-за санкций против России
США в очередной раз попытались снять с себя ответственность за обострение кризиса на Украине, обвинив китайские власти в бездействии и внеся пять компаний КНР в РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T15:40
2022-07-01T15:40
сша
китай
украина
санкции в отношении россии
министерство торговли сша
в мире
россия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. США в очередной раз попытались снять с себя ответственность за обострение кризиса на Украине, обвинив китайские власти в бездействии и внеся пять компаний КНР в "черный список" за "якобы поддержку российского ВПК", пишет издание Global Times.Ранее СМИ сообщили, что Министерство торговли США включило в черный список пять китайских компаний из-за подозрений в сотрудничестве с вооруженными силами России.В статье подчеркивается, что подобные односторонние меры не соответствуют нормам международного права и не одобрены Советом Безопасности ООН, а значит, абсолютно незаконны."Россия и Китай поддерживают нормальное энергетическое, экономические и торговое сотрудничество. На каком основании Вашингтон блокирует его и вводит санкции против КНР?" - возмутился автор.Журналист также отметил, что ограничительные меры США и их союзников против Москвы "достигли политического предела, но не принесли ожидаемого эффекта".После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок цен, в частности на топливо и продукты питания.
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сша, китай, украина, санкции в отношении россии, министерство торговли сша, в мире, россия
15:40 01.07.2022
 
В Китае рассказали, как США попали в ловушку из-за санкций против России

Global Times: США санкциями против Китая хотят избежать ответственности за Украину

© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. США в очередной раз попытались снять с себя ответственность за обострение кризиса на Украине, обвинив китайские власти в бездействии и внеся пять компаний КНР в "черный список" за "якобы поддержку российского ВПК", пишет издание Global Times.
"Вашингтон вновь продемонстрировал дурную привычку перекладывать вину на других. С одной стороны, так он пытается избежать "особой ответственности" за украинский кризис, а с другой стороны, создает новых общих врагов, стремясь сохранить единство в возглавляемом США лагере союзников", - заметил автор.
Ранее СМИ сообщили, что Министерство торговли США включило в черный список пять китайских компаний из-за подозрений в сотрудничестве с вооруженными силами России.
В статье подчеркивается, что подобные односторонние меры не соответствуют нормам международного права и не одобрены Советом Безопасности ООН, а значит, абсолютно незаконны.
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"Россия и Китай поддерживают нормальное энергетическое, экономические и торговое сотрудничество. На каком основании Вашингтон блокирует его и вводит санкции против КНР?" - возмутился автор.
Журналист также отметил, что ограничительные меры США и их союзников против Москвы "достигли политического предела, но не принесли ожидаемого эффекта".
"Вашингтон и его партнеры угодили в ловушки, которые сами же и вырыли, что привело к энергетическому кризису и стремительно растущей инфляции", - заключил автор.
После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок цен, в частности на топливо и продукты питания.
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