https://ria.ru/20220701/sanktsii-1799604986.html

В Китае рассказали, как США попали в ловушку из-за санкций против России

В Китае рассказали, как США попали в ловушку из-за санкций против России - РИА Новости, 01.07.2022

В Китае рассказали, как США попали в ловушку из-за санкций против России

США в очередной раз попытались снять с себя ответственность за обострение кризиса на Украине, обвинив китайские власти в бездействии и внеся пять компаний КНР в РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T15:40

2022-07-01T15:40

2022-07-01T15:40

сша

китай

украина

санкции в отношении россии

министерство торговли сша

в мире

россия

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. США в очередной раз попытались снять с себя ответственность за обострение кризиса на Украине, обвинив китайские власти в бездействии и внеся пять компаний КНР в "черный список" за "якобы поддержку российского ВПК", пишет издание Global Times.Ранее СМИ сообщили, что Министерство торговли США включило в черный список пять китайских компаний из-за подозрений в сотрудничестве с вооруженными силами России.В статье подчеркивается, что подобные односторонние меры не соответствуют нормам международного права и не одобрены Советом Безопасности ООН, а значит, абсолютно незаконны."Россия и Китай поддерживают нормальное энергетическое, экономические и торговое сотрудничество. На каком основании Вашингтон блокирует его и вводит санкции против КНР?" - возмутился автор.Журналист также отметил, что ограничительные меры США и их союзников против Москвы "достигли политического предела, но не принесли ожидаемого эффекта".После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок цен, в частности на топливо и продукты питания.

https://ria.ru/20220622/nato-1797223817.html

https://ria.ru/20220630/neft-1799147640.html

сша

китай

украина

россия

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

сша, китай, украина, санкции в отношении россии, министерство торговли сша, в мире, россия