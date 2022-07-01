https://ria.ru/20220701/sanktsii-1799451798.html

Австралия расширила антироссийский санкционный список

Австралия расширила антироссийский санкционный список - РИА Новости, 01.07.2022

Австралия расширила антироссийский санкционный список

Австралия добавила в список антироссийских санкций 16 человек, в том числе олимпийскую чемпионку Алину Кабаеву, детского омбудсмена Марию Львову-Белову и главу... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T03:46

2022-07-01T03:46

2022-07-01T03:46

в мире

австралия

алина кабаева

дмитрий патрушев

мария львова-белова

санкции в отношении россии

россия

виталий савельев

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Австралия добавила в список антироссийских санкций 16 человек, в том числе олимпийскую чемпионку Алину Кабаеву, детского омбудсмена Марию Львову-Белову и главу минсельхоза Дмитрия Патрушева, следует из данных федерального регистра страны.Кроме того, санкции введены против министра строительства Ирека Файзуллина, министра транспорта Виталия Савельева, председателя правления банка Россия Михаила Клишина и гендиректора Росгеологии Сергея Горькова.В список также попали Михаил, Роман и Игорь Путины, которых австралийские власти называют родственниками президента РФ.

https://ria.ru/20220630/sanktsii-1799153294.html

австралия

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в мире, австралия, алина кабаева, дмитрий патрушев, мария львова-белова, санкции в отношении россии, россия, виталий савельев, сергей горьков