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Австралия расширила антироссийский санкционный список - РИА Новости, 01.07.2022
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Австралия расширила антироссийский санкционный список
Австралия расширила антироссийский санкционный список - РИА Новости, 01.07.2022
Австралия расширила антироссийский санкционный список
Австралия добавила в список антироссийских санкций 16 человек, в том числе олимпийскую чемпионку Алину Кабаеву, детского омбудсмена Марию Львову-Белову и главу... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T03:46
2022-07-01T03:46
в мире
австралия
алина кабаева
дмитрий патрушев
мария львова-белова
санкции в отношении россии
россия
виталий савельев
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Австралия добавила в список антироссийских санкций 16 человек, в том числе олимпийскую чемпионку Алину Кабаеву, детского омбудсмена Марию Львову-Белову и главу минсельхоза Дмитрия Патрушева, следует из данных федерального регистра страны.Кроме того, санкции введены против министра строительства Ирека Файзуллина, министра транспорта Виталия Савельева, председателя правления банка Россия Михаила Клишина и гендиректора Росгеологии Сергея Горькова.В список также попали Михаил, Роман и Игорь Путины, которых австралийские власти называют родственниками президента РФ.
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в мире, австралия, алина кабаева, дмитрий патрушев, мария львова-белова, санкции в отношении россии, россия, виталий савельев, сергей горьков
03:46 01.07.2022
 
Австралия расширила антироссийский санкционный список

Австралия добавила в санкционный список Кабаеву, Львову-Белову и главу Минсельхоза России

© flickr.com/Ryan WickВид на Сидней, Австралия
Вид на Сидней, Австралия
© flickr.com/Ryan Wick
Вид на Сидней, Австралия. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Австралия добавила в список антироссийских санкций 16 человек, в том числе олимпийскую чемпионку Алину Кабаеву, детского омбудсмена Марию Львову-Белову и главу минсельхоза Дмитрия Патрушева, следует из данных федерального регистра страны.
Кроме того, санкции введены против министра строительства Ирека Файзуллина, министра транспорта Виталия Савельева, председателя правления банка Россия Михаила Клишина и гендиректора Росгеологии Сергея Горькова.
В список также попали Михаил, Роман и Игорь Путины, которых австралийские власти называют родственниками президента РФ.
Вестминстерский дворец - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 06:46
В палате общин Британии раскритиковали режим санкций за непродуманность
 
В миреАвстралияАлина КабаеваДмитрий ПатрушевМария Львова-БеловаСанкции в отношении РоссииРоссияВиталий СавельевСергей Горьков
 
 
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