https://ria.ru/20220701/samolety-1799542032.html

В Минтрансе назвали число арестованных за рубежом российских самолетов

В Минтрансе назвали число арестованных за рубежом российских самолетов - РИА Новости, 01.07.2022

В Минтрансе назвали число арестованных за рубежом российских самолетов

На данный момент 77 самолетов российских авиакомпаний арестовано за рубежом, заявил журналистам глава Минтранса РФ Виталий Савельев. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T13:13

2022-07-01T13:13

2022-07-01T13:13

экономика

россия

украина

сша

евросоюз

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. На данный момент 77 самолетов российских авиакомпаний арестовано за рубежом, заявил журналистам глава Минтранса РФ Виталий Савельев.Министр напомнил, что ранее называл цифру 78 самолетов. "Многие были задержаны по решению лизингодателей, которые на тот момент предъявили претензии, некоторые самолеты не смогли вылететь ввиду резкого закрытия неба европейского, поэтому у нас 78 машин. Сегодня... машин 77. Нам одну машину удалось вернуть", - сказал Савельев.Всего, как отметил министр, в России 1278 воздушных судов, из них 1158 гражданских. "В целом ситуация нормальная... Парк достаточно большой", - сообщил он.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.

https://ria.ru/20220701/samolety-1799470223.html

https://ria.ru/20220413/samolet-1783279006.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, украина, сша, евросоюз, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), санкции в отношении россии