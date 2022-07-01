Рейтинг@Mail.ru
В Минтрансе назвали число арестованных за рубежом российских самолетов - РИА Новости, 01.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220701/samolety-1799542032.html
В Минтрансе назвали число арестованных за рубежом российских самолетов
В Минтрансе назвали число арестованных за рубежом российских самолетов - РИА Новости, 01.07.2022
В Минтрансе назвали число арестованных за рубежом российских самолетов
На данный момент 77 самолетов российских авиакомпаний арестовано за рубежом, заявил журналистам глава Минтранса РФ Виталий Савельев. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T13:13
2022-07-01T13:13
экономика
россия
украина
сша
евросоюз
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779433645_0:315:3081:2048_1920x0_80_0_0_a648a026439b1b932774dfcfd93449d4.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. На данный момент 77 самолетов российских авиакомпаний арестовано за рубежом, заявил журналистам глава Минтранса РФ Виталий Савельев.Министр напомнил, что ранее называл цифру 78 самолетов. "Многие были задержаны по решению лизингодателей, которые на тот момент предъявили претензии, некоторые самолеты не смогли вылететь ввиду резкого закрытия неба европейского, поэтому у нас 78 машин. Сегодня... машин 77. Нам одну машину удалось вернуть", - сказал Савельев.Всего, как отметил министр, в России 1278 воздушных судов, из них 1158 гражданских. "В целом ситуация нормальная... Парк достаточно большой", - сообщил он.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.
https://ria.ru/20220701/samolety-1799470223.html
https://ria.ru/20220413/samolet-1783279006.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779433645_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_8b4e95fc363e8a33d36536e5ee7a8e07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, украина, сша, евросоюз, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), санкции в отношении россии
13:13 01.07.2022
 
В Минтрансе назвали число арестованных за рубежом российских самолетов

Глава Минтранса Савельев: на данный момент за рубежом арестовано 77 российских самолетов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСамолеты авиакомпании "Аэрофолот"
Самолеты авиакомпании Аэрофолот - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Самолеты авиакомпании "Аэрофолот". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. На данный момент 77 самолетов российских авиакомпаний арестовано за рубежом, заявил журналистам глава Минтранса РФ Виталий Савельев.
Министр напомнил, что ранее называл цифру 78 самолетов. "Многие были задержаны по решению лизингодателей, которые на тот момент предъявили претензии, некоторые самолеты не смогли вылететь ввиду резкого закрытия неба европейского, поэтому у нас 78 машин. Сегодня... машин 77. Нам одну машину удалось вернуть", - сказал Савельев.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
09:19
"Ъ": российские авиакомпании попросили разрешения вернуть самолеты за рубеж
Всего, как отметил министр, в России 1278 воздушных судов, из них 1158 гражданских. "В целом ситуация нормальная... Парк достаточно большой", - сообщил он.
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.
Самолеты на стоянке в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 11:54
В российский реестр перевели 571 зарубежный самолет
 
ЭкономикаРоссияУкраинаСШАЕвросоюзФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Санкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала