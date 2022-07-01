https://ria.ru/20220701/samolety-1799470223.html

"Ъ": российские авиакомпании попросили разрешения вернуть самолеты за рубеж

"Ъ": российские авиакомпании попросили разрешения вернуть самолеты за рубеж - РИА Новости, 01.07.2022

"Ъ": российские авиакомпании попросили разрешения вернуть самолеты за рубеж

Российские авиакомпании S7 Airlines и AirBridgeCargo обратились в Минтранс с просьбой вернуть самолеты зарубежным лизингодателям, пишет "Коммерсант". РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T09:19

2022-07-01T09:19

2022-07-01T17:41

экономика

россия

индонезия

эфиопия

шереметьево (аэропорт)

евросоюз

s7 airlines

boeing 747

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Российские авиакомпании S7 Airlines и AirBridgeCargo обратились в Минтранс с просьбой вернуть самолеты зарубежным лизингодателям, пишет "Коммерсант".По информации СМИ, S7 намерена избавиться от двух Boeing 737-8 MAX из-за отсутствия у них сертификации. Эксплуатацию этих самолетов запретили в России еще в 2019 году, после крупных авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. Впоследствии сертификацию не проводили.AirBridgeCargo также подала заявку в ведомства на возврат 14 из 16 грузовых Boeing 747, базирующихся в Шереметьево. Как уточняет "Коммерсант", еще два самолета остаются в Шардже (ОАЭ) и американском аэропорту Марана.Уточняется, что авиаперевозчики попросили разрешения вернуть воздушные судна еще в апреле и мае, однако ответа от министерства до сих пор не получили.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие санкции против Москвы. В частности, ЕС запретил поставки гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для отечественных лайнеров.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.

https://ria.ru/20220519/aktivy-1789422253.html

https://ria.ru/20220629/aviakompanii-1798918420.html

россия

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эфиопия

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Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

экономика, россия, индонезия, эфиопия, шереметьево (аэропорт), евросоюз, s7 airlines, boeing 747