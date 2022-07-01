https://ria.ru/20220701/samolety-1799470223.html
"Ъ": российские авиакомпании попросили разрешения вернуть самолеты за рубеж
"Ъ": российские авиакомпании попросили разрешения вернуть самолеты за рубеж - РИА Новости, 01.07.2022
"Ъ": российские авиакомпании попросили разрешения вернуть самолеты за рубеж
Российские авиакомпании S7 Airlines и AirBridgeCargo обратились в Минтранс с просьбой вернуть самолеты зарубежным лизингодателям, пишет "Коммерсант". РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T09:19
2022-07-01T09:19
2022-07-01T17:41
экономика
россия
индонезия
эфиопия
шереметьево (аэропорт)
евросоюз
s7 airlines
boeing 747
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356599_0:149:2858:1757_1920x0_80_0_0_142a659a6f34c17119c65f83d220caad.jpg
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Российские авиакомпании S7 Airlines и AirBridgeCargo обратились в Минтранс с просьбой вернуть самолеты зарубежным лизингодателям, пишет "Коммерсант".По информации СМИ, S7 намерена избавиться от двух Boeing 737-8 MAX из-за отсутствия у них сертификации. Эксплуатацию этих самолетов запретили в России еще в 2019 году, после крупных авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. Впоследствии сертификацию не проводили.AirBridgeCargo также подала заявку в ведомства на возврат 14 из 16 грузовых Boeing 747, базирующихся в Шереметьево. Как уточняет "Коммерсант", еще два самолета остаются в Шардже (ОАЭ) и американском аэропорту Марана.Уточняется, что авиаперевозчики попросили разрешения вернуть воздушные судна еще в апреле и мае, однако ответа от министерства до сих пор не получили.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие санкции против Москвы. В частности, ЕС запретил поставки гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для отечественных лайнеров.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.
https://ria.ru/20220519/aktivy-1789422253.html
https://ria.ru/20220629/aviakompanii-1798918420.html
россия
индонезия
эфиопия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356599_159:0:2699:1905_1920x0_80_0_0_f06fadbcf488ac01c3d6c5f4ca33ad1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, индонезия, эфиопия, шереметьево (аэропорт), евросоюз, s7 airlines, boeing 747
09:19 01.07.2022 (обновлено: 17:41 01.07.2022)
"Ъ": российские авиакомпании попросили разрешения вернуть самолеты за рубеж
"Ъ": российские авиакомпании попросили разрешения вернуть часть самолетов за границу