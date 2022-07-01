Рейтинг@Mail.ru
"Ъ": российские авиакомпании попросили разрешения вернуть самолеты за рубеж - РИА Новости, 01.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220701/samolety-1799470223.html
"Ъ": российские авиакомпании попросили разрешения вернуть самолеты за рубеж
"Ъ": российские авиакомпании попросили разрешения вернуть самолеты за рубеж - РИА Новости, 01.07.2022
"Ъ": российские авиакомпании попросили разрешения вернуть самолеты за рубеж
Российские авиакомпании S7 Airlines и AirBridgeCargo обратились в Минтранс с просьбой вернуть самолеты зарубежным лизингодателям, пишет "Коммерсант". РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T09:19
2022-07-01T17:41
экономика
россия
индонезия
эфиопия
шереметьево (аэропорт)
евросоюз
s7 airlines
boeing 747
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356599_0:149:2858:1757_1920x0_80_0_0_142a659a6f34c17119c65f83d220caad.jpg
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Российские авиакомпании S7 Airlines и AirBridgeCargo обратились в Минтранс с просьбой вернуть самолеты зарубежным лизингодателям, пишет "Коммерсант".По информации СМИ, S7 намерена избавиться от двух Boeing 737-8 MAX из-за отсутствия у них сертификации. Эксплуатацию этих самолетов запретили в России еще в 2019 году, после крупных авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. Впоследствии сертификацию не проводили.AirBridgeCargo также подала заявку в ведомства на возврат 14 из 16 грузовых Boeing 747, базирующихся в Шереметьево. Как уточняет "Коммерсант", еще два самолета остаются в Шардже (ОАЭ) и американском аэропорту Марана.Уточняется, что авиаперевозчики попросили разрешения вернуть воздушные судна еще в апреле и мае, однако ответа от министерства до сих пор не получили.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие санкции против Москвы. В частности, ЕС запретил поставки гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для отечественных лайнеров.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.
https://ria.ru/20220519/aktivy-1789422253.html
https://ria.ru/20220629/aviakompanii-1798918420.html
россия
индонезия
эфиопия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356599_159:0:2699:1905_1920x0_80_0_0_f06fadbcf488ac01c3d6c5f4ca33ad1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, индонезия, эфиопия, шереметьево (аэропорт), евросоюз, s7 airlines, boeing 747
09:19 01.07.2022 (обновлено: 17:41 01.07.2022)
 
"Ъ": российские авиакомпании попросили разрешения вернуть самолеты за рубеж

"Ъ": российские авиакомпании попросили разрешения вернуть часть самолетов за границу

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Пассажирский самолет в небе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Российские авиакомпании S7 Airlines и AirBridgeCargo обратились в Минтранс с просьбой вернуть самолеты зарубежным лизингодателям, пишет "Коммерсант".
По информации СМИ, S7 намерена избавиться от двух Boeing 737-8 MAX из-за отсутствия у них сертификации. Эксплуатацию этих самолетов запретили в России еще в 2019 году, после крупных авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. Впоследствии сертификацию не проводили.
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии заходит на посадку - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 12:13
Великобритания заморозила активы трех российских авиакомпаний
AirBridgeCargo также подала заявку в ведомства на возврат 14 из 16 грузовых Boeing 747, базирующихся в Шереметьево. Как уточняет "Коммерсант", еще два самолета остаются в Шардже (ОАЭ) и американском аэропорту Марана.
Уточняется, что авиаперевозчики попросили разрешения вернуть воздушные судна еще в апреле и мае, однако ответа от министерства до сих пор не получили.
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие санкции против Москвы. В частности, ЕС запретил поставки гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для отечественных лайнеров.
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.
Продажа авиабилетов в Международном аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 15:19Туризм
Авиакомпаниям России выплатили средства на возврат билетов
 
ЭкономикаРоссияИндонезияЭфиопияШереметьево (аэропорт)ЕвросоюзS7 AirlinesBoeing 747
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала