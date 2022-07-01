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В Якутии нашли пропавший на прошлой неделе самолет Ан-2 - РИА Новости, 01.07.2022
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В Якутии нашли пропавший на прошлой неделе самолет Ан-2
В Якутии нашли пропавший на прошлой неделе самолет Ан-2 - РИА Новости, 01.07.2022
В Якутии нашли пропавший на прошлой неделе самолет Ан-2
В Якутии нашли пропавший полторы недели назад самолет Ан-2, сообщила пресс-служба авиакомпании "Полярные авиалинии". РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T10:17
2022-07-01T13:47
республика саха (якутия)
ан-2
происшествия
полярные авиалинии
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Якутии нашли пропавший полторы недели назад самолет Ан-2, сообщила пресс-служба авиакомпании "Полярные авиалинии".Источник РИА Новости в авиакомпании уточнил, что в разбившемся самолете нашли тело одного погибшего.В пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК рассказали, что найденный борт разрушился и сгорел. На место происшествия выехали следователи и криминалисты.Ан-2 вылетел 21 июня по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) — Вертикальный (Кобяйский район) — Ус-Хатынг, но не приземлился в назначенное время на площадке Вертикального. На борту находились два члена экипажа, один пассажир и тонна груза. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц.
https://ria.ru/20220629/vertolet-1799027838.html
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республика саха (якутия), ан-2, происшествия, полярные авиалинии
10:17 01.07.2022 (обновлено: 13:47 01.07.2022)
 
В Якутии нашли пропавший на прошлой неделе самолет Ан-2

На склоне горы в Кобяйском улусе в Якутии нашли пропавший на прошлой неделе самолет Ан-2

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет Ан-2
Самолет Ан-2 - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Самолет Ан-2. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Якутии нашли пропавший полторы недели назад самолет Ан-2, сообщила пресс-служба авиакомпании "Полярные авиалинии".

"Первого июля около 14:30 (08:30 мск) в производственно-диспетчерскую службу "Полярных авиалиний" от экипажа Ми-8, вылетевшего утром на поиски самолета Ан-2, поступила информация о его обнаружении. По сообщению экипажа, воздушное судно находится на склоне горы в Кобяйском улусе, примерно в 45 километрах от села Себян-Кюель", — говорится в релизе.

Источник РИА Новости в авиакомпании уточнил, что в разбившемся самолете нашли тело одного погибшего.
В пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК рассказали, что найденный борт разрушился и сгорел. На место происшествия выехали следователи и криминалисты.
Ан-2 вылетел 21 июня по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) — Вертикальный (Кобяйский район) — Ус-Хатынг, но не приземлился в назначенное время на площадке Вертикального. На борту находились два члена экипажа, один пассажир и тонна груза. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц.
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