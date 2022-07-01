https://ria.ru/20220701/samolet-1799481015.html

В Якутии нашли пропавший на прошлой неделе самолет Ан-2

В Якутии нашли пропавший на прошлой неделе самолет Ан-2 - РИА Новости, 01.07.2022

В Якутии нашли пропавший на прошлой неделе самолет Ан-2

В Якутии нашли пропавший полторы недели назад самолет Ан-2, сообщила пресс-служба авиакомпании "Полярные авиалинии". РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T10:17

2022-07-01T10:17

2022-07-01T13:47

республика саха (якутия)

ан-2

происшествия

полярные авиалинии

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Якутии нашли пропавший полторы недели назад самолет Ан-2, сообщила пресс-служба авиакомпании "Полярные авиалинии".Источник РИА Новости в авиакомпании уточнил, что в разбившемся самолете нашли тело одного погибшего.В пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК рассказали, что найденный борт разрушился и сгорел. На место происшествия выехали следователи и криминалисты.Ан-2 вылетел 21 июня по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) — Вертикальный (Кобяйский район) — Ус-Хатынг, но не приземлился в назначенное время на площадке Вертикального. На борту находились два члена экипажа, один пассажир и тонна груза. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц.

https://ria.ru/20220629/vertolet-1799027838.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика саха (якутия), ан-2, происшествия, полярные авиалинии