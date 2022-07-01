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Песков: причин для остановки поставок СПГ из-за указа по "Сахалину-2" нет - РИА Новости, 01.07.2022
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Песков: причин для остановки поставок СПГ из-за указа по "Сахалину-2" нет
Песков: причин для остановки поставок СПГ из-за указа по "Сахалину-2" нет - РИА Новости, 01.07.2022
Песков: причин для остановки поставок СПГ из-за указа по "Сахалину-2" нет
Оснований для остановки поставок СПГ в связи с указом по "Сахалину-2" нет, детали по определению стоимости проектов для продажи долей в рамках создания новых... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T12:52
2022-07-01T12:56
россия
япония
сахалин-2
газпром
экономика
в мире
природный газ
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Оснований для остановки поставок СПГ в связи с указом по "Сахалину-2" нет, детали по определению стоимости проектов для продажи долей в рамках создания новых компаний будут определяться правительством, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Президент РФ Владимир Путин в четверг подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК. Согласно документу, оператор проекта "Сахалин-2" - совместное предприятие Sakhalin Energy - будет заменен на новое, российское юрлицо, а имущество Sakhalin Energy будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору."Пока мы не видим никаких оснований для этого. Тем более с учетом тех процедур, которые будут выполнены в соответствии с указом", - сообщил Песков отвечая на вопрос журналистов, есть ли угроза форс-мажора и может ли это привести к остановке поставок СПГ."Здесь не может быть какой-то общей тенденции. Каждый отдельно взятый случай будет рассматриваться отдельно", - ответил Песков на вопрос журналистов, может ли указ по "Сахалину-2" стать примером для национализации других компаний с национальным участием России.Также на вопрос, как будет определяться стоимость проектов для продажи долей в рамках создания новых компаний и как будет рассчитываться ущерб для нынешних участников, пресс-секретарь главы государства ответил, что "детали будут определяться правительством – кабинетом министров".В Sakhalin Energy "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi - 10%. Указ предусматривает, что "Газпром" свою долю сохранит, а иностранцы должны за месяц заявить, согласны ли принять такую же долю (как у них была) в новом операторе. Затем российское правительство за три дня решит - передать или отказать. Непереданные доли будут проданы, а иностранцы получат вырученные деньги на спецсчет за вычетом нанесенного ими ущерба - финансового, экологического, технологического."Сахалин-2" - крупный проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Проект дает Японии 10% от всего импортируемого ею СПГ.Shell в конце февраля объявила о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в "Северном потоке — 2". Shell в финансовой отчетности за первый квартал оценила свои потери в связи с уходом из России в 4 миллиарда долларов. Японские компании и правительство страны подчеркивали свое намерение остаться в проекте, так как участие в нем позволяет обеспечивать стабильные поставки энергоресурсов.
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россия, япония, сахалин-2, газпром, экономика, в мире, природный газ, дмитрий песков
12:52 01.07.2022 (обновлено: 12:56 01.07.2022)
 
Песков: причин для остановки поставок СПГ из-за указа по "Сахалину-2" нет

Песков: оснований для остановки поставок СПГ из-за указа Путина по "Сахалину-2" нет

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЗавод по сжижению природного газа (СПГ) компании "Сахалин Энерджи" в Южно-Сахалинске
Завод по сжижению природного газа (СПГ) компании Сахалин Энерджи в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Завод по сжижению природного газа (СПГ) компании "Сахалин Энерджи" в Южно-Сахалинске. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Оснований для остановки поставок СПГ в связи с указом по "Сахалину-2" нет, детали по определению стоимости проектов для продажи долей в рамках создания новых компаний будут определяться правительством, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин в четверг подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК. Согласно документу, оператор проекта "Сахалин-2" - совместное предприятие Sakhalin Energy - будет заменен на новое, российское юрлицо, а имущество Sakhalin Energy будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору.
Танкер-газовоз Гранд Елена, завод по производству СПГ, проект Сахалин-2 - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
11:24
Премьер Японии прокомментировал российский указ о "Сахалине-2"
"Пока мы не видим никаких оснований для этого. Тем более с учетом тех процедур, которые будут выполнены в соответствии с указом", - сообщил Песков отвечая на вопрос журналистов, есть ли угроза форс-мажора и может ли это привести к остановке поставок СПГ.
"Здесь не может быть какой-то общей тенденции. Каждый отдельно взятый случай будет рассматриваться отдельно", - ответил Песков на вопрос журналистов, может ли указ по "Сахалину-2" стать примером для национализации других компаний с национальным участием России.
Также на вопрос, как будет определяться стоимость проектов для продажи долей в рамках создания новых компаний и как будет рассчитываться ущерб для нынешних участников, пресс-секретарь главы государства ответил, что "детали будут определяться правительством – кабинетом министров".
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
12:00
"Газпром" назвал причину падения мирового потребления газа
В Sakhalin Energy "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi - 10%. Указ предусматривает, что "Газпром" свою долю сохранит, а иностранцы должны за месяц заявить, согласны ли принять такую же долю (как у них была) в новом операторе. Затем российское правительство за три дня решит - передать или отказать. Непереданные доли будут проданы, а иностранцы получат вырученные деньги на спецсчет за вычетом нанесенного ими ущерба - финансового, экологического, технологического.
"Сахалин-2" - крупный проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Проект дает Японии 10% от всего импортируемого ею СПГ.
Shell в конце февраля объявила о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в "Северном потоке — 2". Shell в финансовой отчетности за первый квартал оценила свои потери в связи с уходом из России в 4 миллиарда долларов. Японские компании и правительство страны подчеркивали свое намерение остаться в проекте, так как участие в нем позволяет обеспечивать стабильные поставки энергоресурсов.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 15:46
Новак заявил, что идея о лимитах на российскую нефть приведет к росту цен
 
РоссияЯпонияСахалин-2ГазпромЭкономикаВ миреПриродный газДмитрий Песков
 
 
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