https://ria.ru/20220701/s-400-1799452891.html
Расчеты С-400 на Сахалине отразили авиаудар условного противника
Расчеты С-400 на Сахалине отразили авиаудар условного противника - РИА Новости, 01.07.2022
Расчеты С-400 на Сахалине отразили авиаудар условного противника
Расчеты зенитных ракетных систем С-400 на Сахалине провели тренировку по отражению авиационного удара условного противника, сообщила пресс-служба Восточного... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T04:36
2022-07-01T04:36
2022-07-01T04:36
безопасность
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июл — РИА Новости. Расчеты зенитных ракетных систем С-400 на Сахалине провели тренировку по отражению авиационного удара условного противника, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.По информации пресс-службы, тренировка завершилась учебными пусками ракет, в результате которых воздушные цели условного противника на различной дальности и высоте были успешно поражены.
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безопасность, армия, южно-сахалинск, россия, сахалин
Расчеты С-400 на Сахалине отразили авиаудар условного противника
Расчеты С-400 на Сахалине провели тренировку по отражению авиаудара условного противника