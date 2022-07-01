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Расчеты С-400 на Сахалине отразили авиаудар условного противника - РИА Новости, 01.07.2022
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Расчеты С-400 на Сахалине отразили авиаудар условного противника
Расчеты С-400 на Сахалине отразили авиаудар условного противника - РИА Новости, 01.07.2022
Расчеты С-400 на Сахалине отразили авиаудар условного противника
Расчеты зенитных ракетных систем С-400 на Сахалине провели тренировку по отражению авиационного удара условного противника, сообщила пресс-служба Восточного... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T04:36
2022-07-01T04:36
безопасность
армия
южно-сахалинск
россия
сахалин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июл — РИА Новости. Расчеты зенитных ракетных систем С-400 на Сахалине провели тренировку по отражению авиационного удара условного противника, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.По информации пресс-службы, тренировка завершилась учебными пусками ракет, в результате которых воздушные цели условного противника на различной дальности и высоте были успешно поражены.
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безопасность, армия, южно-сахалинск, россия, сахалин
04:36 01.07.2022
 
Расчеты С-400 на Сахалине отразили авиаудар условного противника

Расчеты С-400 на Сахалине провели тренировку по отражению авиаудара условного противника

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий у пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Военнослужащий у пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Военнослужащий у пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф". Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июл — РИА Новости. Расчеты зенитных ракетных систем С-400 на Сахалине провели тренировку по отражению авиационного удара условного противника, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.
"В ходе практической части тренировки по ПВО расчетами ЗРС С-400 были отработаны действия по поиску, обнаружению, сопровождению и классификации целей", — отмечается в сообщении.
По информации пресс-службы, тренировка завершилась учебными пусками ракет, в результате которых воздушные цели условного противника на различной дальности и высоте были успешно поражены.
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БезопасностьАрмияЮжно-СахалинскРоссияСахалин
 
 
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