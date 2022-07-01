https://ria.ru/20220701/s-400-1799452891.html

Расчеты С-400 на Сахалине отразили авиаудар условного противника

Расчеты С-400 на Сахалине отразили авиаудар условного противника - РИА Новости, 01.07.2022

Расчеты С-400 на Сахалине отразили авиаудар условного противника

Расчеты зенитных ракетных систем С-400 на Сахалине провели тренировку по отражению авиационного удара условного противника, сообщила пресс-служба Восточного... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T04:36

2022-07-01T04:36

2022-07-01T04:36

безопасность

армия

южно-сахалинск

россия

сахалин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577598800_0:72:2689:1584_1920x0_80_0_0_271bd1e721d22aa15bbcae0928c2eb87.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июл — РИА Новости. Расчеты зенитных ракетных систем С-400 на Сахалине провели тренировку по отражению авиационного удара условного противника, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.По информации пресс-службы, тренировка завершилась учебными пусками ракет, в результате которых воздушные цели условного противника на различной дальности и высоте были успешно поражены.

https://ria.ru/20220701/ucheniya-1799452757.html

южно-сахалинск

россия

сахалин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, армия, южно-сахалинск, россия, сахалин