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Захарова назвала Эстонию полигоном Британии по распространению русофобии - РИА Новости, 01.07.2022
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Захарова назвала Эстонию полигоном Британии по распространению русофобии
Захарова назвала Эстонию полигоном Британии по распространению русофобии - РИА Новости, 01.07.2022
Захарова назвала Эстонию полигоном Британии по распространению русофобии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за годы опеки Великобританией Эстония превратилась в испытательный полигон по распространению... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T18:24
2022-07-01T18:24
русофобия
в мире
эстония
лиз трасс
великобритания
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за годы опеки Великобританией Эстония превратилась в испытательный полигон по распространению "вируса" русофобии.Плотную опеку британцами Эстонии она назвала "секретом Полишинеля"."За годы "опеки" некогда цветущую республику превратили в испытательный полигон: как в переносном смысле, в части социально-культурного эксперимента по распространению "вируса" русофобии, так и в прямом значении - для своих танков (Лиз Трасс подтвердит). Страна превратилась в операционную базу британских спецслужб", - написала Захарова в Telegram."Видимо, эстонским младшим "партнёрам" также передалась и шокирующая островная "культура" поведения, с которой сталкивался почти каждый, кто посещал Туманный Альбион. С кем поведёшься, от того и наберёшься", - заметила она.
https://ria.ru/20220630/rusofobiya-1799178427.html
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русофобия, в мире, эстония, лиз трасс, великобритания, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
18:24 01.07.2022
 
Захарова назвала Эстонию полигоном Британии по распространению русофобии

Захарова: Эстония под опекой Британии стал полигоном по распространению "вируса" русофобии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за годы опеки Великобританией Эстония превратилась в испытательный полигон по распространению "вируса" русофобии.
Плотную опеку британцами Эстонии она назвала "секретом Полишинеля".
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"За годы "опеки" некогда цветущую республику превратили в испытательный полигон: как в переносном смысле, в части социально-культурного эксперимента по распространению "вируса" русофобии, так и в прямом значении - для своих танков (Лиз Трасс подтвердит). Страна превратилась в операционную базу британских спецслужб", - написала Захарова в Telegram.
"Видимо, эстонским младшим "партнёрам" также передалась и шокирующая островная "культура" поведения, с которой сталкивался почти каждый, кто посещал Туманный Альбион. С кем поведёшься, от того и наберёшься", - заметила она.
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русофобияВ миреЭстонияЛиз ТрассВеликобританияРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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