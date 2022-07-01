https://ria.ru/20220701/rusofobiya-1799669869.html

Захарова назвала Эстонию полигоном Британии по распространению русофобии

Захарова назвала Эстонию полигоном Британии по распространению русофобии - РИА Новости, 01.07.2022

Захарова назвала Эстонию полигоном Британии по распространению русофобии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за годы опеки Великобританией Эстония превратилась в испытательный полигон по распространению... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T18:24

2022-07-01T18:24

2022-07-01T18:24

русофобия

в мире

эстония

лиз трасс

великобритания

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за годы опеки Великобританией Эстония превратилась в испытательный полигон по распространению "вируса" русофобии.Плотную опеку британцами Эстонии она назвала "секретом Полишинеля"."За годы "опеки" некогда цветущую республику превратили в испытательный полигон: как в переносном смысле, в части социально-культурного эксперимента по распространению "вируса" русофобии, так и в прямом значении - для своих танков (Лиз Трасс подтвердит). Страна превратилась в операционную базу британских спецслужб", - написала Захарова в Telegram."Видимо, эстонским младшим "партнёрам" также передалась и шокирующая островная "культура" поведения, с которой сталкивался почти каждый, кто посещал Туманный Альбион. С кем поведёшься, от того и наберёшься", - заметила она.

https://ria.ru/20220630/rusofobiya-1799178427.html

https://ria.ru/20220609/bolgariya-1794395562.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

русофобия, в мире, эстония, лиз трасс, великобритания, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова