https://ria.ru/20220701/rusofobiya-1799669869.html
Захарова назвала Эстонию полигоном Британии по распространению русофобии
Захарова назвала Эстонию полигоном Британии по распространению русофобии - РИА Новости, 01.07.2022
Захарова назвала Эстонию полигоном Британии по распространению русофобии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за годы опеки Великобританией Эстония превратилась в испытательный полигон по распространению... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T18:24
2022-07-01T18:24
2022-07-01T18:24
русофобия
в мире
эстония
лиз трасс
великобритания
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за годы опеки Великобританией Эстония превратилась в испытательный полигон по распространению "вируса" русофобии.Плотную опеку британцами Эстонии она назвала "секретом Полишинеля"."За годы "опеки" некогда цветущую республику превратили в испытательный полигон: как в переносном смысле, в части социально-культурного эксперимента по распространению "вируса" русофобии, так и в прямом значении - для своих танков (Лиз Трасс подтвердит). Страна превратилась в операционную базу британских спецслужб", - написала Захарова в Telegram."Видимо, эстонским младшим "партнёрам" также передалась и шокирующая островная "культура" поведения, с которой сталкивался почти каждый, кто посещал Туманный Альбион. С кем поведёшься, от того и наберёшься", - заметила она.
https://ria.ru/20220630/rusofobiya-1799178427.html
https://ria.ru/20220609/bolgariya-1794395562.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
русофобия, в мире, эстония, лиз трасс, великобритания, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
Захарова назвала Эстонию полигоном Британии по распространению русофобии
Захарова: Эстония под опекой Британии стал полигоном по распространению "вируса" русофобии