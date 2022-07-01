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Медведев призвал рассчитывать только на свои силы - РИА Новости, 01.07.2022
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Медведев призвал рассчитывать только на свои силы
Медведев призвал рассчитывать только на свои силы - РИА Новости, 01.07.2022
Медведев призвал рассчитывать только на свои силы
Россия в обозримом будущем может рассчитывать только на свои силы, санкции с нее не снимут, поэтому нужно сделать все для замены импортного оборудования на... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T15:20
2022-07-01T15:41
дмитрий медведев
экономика
технологии
московский физико-технический институт
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия в обозримом будущем может рассчитывать только на свои силы, санкции с нее не снимут, поэтому нужно сделать все для замены импортного оборудования на отечественные аналоги, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Все вы прекрасно понимаете, что вот эта самая блокада, эти санкции, как угодно можно называть, просто они не будут это снимать в обозримой перспективе. То есть мы можем в ближайшие обозримые периоды рассчитывать только на свои силы. В этом есть очень большой вызов и масса минусов, но есть и, наверное, определенные плюсы - именно потому, что это импульс к новым прорывным решениям", - сказал Медведев в ходе совещания по подготовке системы мер для обеспечения технологического суверенитета отечественной сферы исследований и разработок. Совещание проходило на площадке МФТИ.Зампред Совбеза также призвал сделать все для замены импортного оборудования на отечественные аналоги, которые не уступают ему по техническим характеристикам, и подчеркнул, что это должны быть оригинальные разработки."Потенциал у нас тут есть, основная проблема, как обычно, в поиске индустриального партнера, в создании серийных образцов. Это довольно сложная задача. Нам нужно оценить потребности российских организаций в таком оборудовании и работать с учетом этих вопросов", - добавил Медведев.
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дмитрий медведев, экономика, технологии, московский физико-технический институт, санкции в отношении россии
15:20 01.07.2022 (обновлено: 15:41 01.07.2022)
 
Медведев призвал рассчитывать только на свои силы

Медведев заявил, что Россия может рассчитывать только на свои силы, санкции не снимут

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия в обозримом будущем может рассчитывать только на свои силы, санкции с нее не снимут, поэтому нужно сделать все для замены импортного оборудования на отечественные аналоги, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Все вы прекрасно понимаете, что вот эта самая блокада, эти санкции, как угодно можно называть, просто они не будут это снимать в обозримой перспективе. То есть мы можем в ближайшие обозримые периоды рассчитывать только на свои силы. В этом есть очень большой вызов и масса минусов, но есть и, наверное, определенные плюсы - именно потому, что это импульс к новым прорывным решениям", - сказал Медведев в ходе совещания по подготовке системы мер для обеспечения технологического суверенитета отечественной сферы исследований и разработок. Совещание проходило на площадке МФТИ.
Зампред Совбеза также призвал сделать все для замены импортного оборудования на отечественные аналоги, которые не уступают ему по техническим характеристикам, и подчеркнул, что это должны быть оригинальные разработки.
"Потенциал у нас тут есть, основная проблема, как обычно, в поиске индустриального партнера, в создании серийных образцов. Это довольно сложная задача. Нам нужно оценить потребности российских организаций в таком оборудовании и работать с учетом этих вопросов", - добавил Медведев.
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Дмитрий МедведевЭкономикаТехнологииМосковский физико-технический институтСанкции в отношении России
 
 
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