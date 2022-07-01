https://ria.ru/20220701/rossiya-1799594936.html

Медведев призвал рассчитывать только на свои силы

Медведев призвал рассчитывать только на свои силы - РИА Новости, 01.07.2022

Медведев призвал рассчитывать только на свои силы

Россия в обозримом будущем может рассчитывать только на свои силы, санкции с нее не снимут, поэтому нужно сделать все для замены импортного оборудования на... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T15:20

2022-07-01T15:20

2022-07-01T15:41

дмитрий медведев

экономика

технологии

московский физико-технический институт

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия в обозримом будущем может рассчитывать только на свои силы, санкции с нее не снимут, поэтому нужно сделать все для замены импортного оборудования на отечественные аналоги, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Все вы прекрасно понимаете, что вот эта самая блокада, эти санкции, как угодно можно называть, просто они не будут это снимать в обозримой перспективе. То есть мы можем в ближайшие обозримые периоды рассчитывать только на свои силы. В этом есть очень большой вызов и масса минусов, но есть и, наверное, определенные плюсы - именно потому, что это импульс к новым прорывным решениям", - сказал Медведев в ходе совещания по подготовке системы мер для обеспечения технологического суверенитета отечественной сферы исследований и разработок. Совещание проходило на площадке МФТИ.Зампред Совбеза также призвал сделать все для замены импортного оборудования на отечественные аналоги, которые не уступают ему по техническим характеристикам, и подчеркнул, что это должны быть оригинальные разработки."Потенциал у нас тут есть, основная проблема, как обычно, в поиске индустриального партнера, в создании серийных образцов. Это довольно сложная задача. Нам нужно оценить потребности российских организаций в таком оборудовании и работать с учетом этих вопросов", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20220628/rossiya-1798501441.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий медведев, экономика, технологии, московский физико-технический институт, санкции в отношении россии