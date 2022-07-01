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Копию "Мыслителя" Родена продали более чем за 10,7 миллионов евро
Копию "Мыслителя" Родена продали более чем за 10,7 миллионов евро - РИА Новости, 01.07.2022
Копию "Мыслителя" Родена продали более чем за 10,7 миллионов евро
Копию скульптуры "Мыслитель" Огюста Родена продали на аукционе Christie's в Париже более чем за 10,7 миллионов евро, сообщается сайте торгов. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T12:01
2022-07-01T12:01
2022-07-01T12:01
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ПАРИЖ, 1 июл – РИА Новости. Копию скульптуры "Мыслитель" Огюста Родена продали на аукционе Christie's в Париже более чем за 10,7 миллионов евро, сообщается сайте торгов.Эстимейт лота — 10 — 14 миллионов евро."Мыслитель" — одна из самых известных скульптур в мире, оригинал выставляется в музее Родена в Париже. Мастер работал над ней в 1880—1882 годах. Существует несколько копий "Мыслителя". Экземпляр, проданный на аукционе Christie's, был отлит в 1928 году из бронзы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, париж, искусство, аукцион, огюст роден
Копию "Мыслителя" Родена продали более чем за 10,7 миллионов евро
Копию "Мыслителя" Родена продали на аукционе Christie's более чем за 10,7 миллионов евро