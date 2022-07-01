https://ria.ru/20220701/rodin-1799497097.html

Копию "Мыслителя" Родена продали более чем за 10,7 миллионов евро

Копию "Мыслителя" Родена продали более чем за 10,7 миллионов евро - РИА Новости, 01.07.2022

Копию "Мыслителя" Родена продали более чем за 10,7 миллионов евро

Копию скульптуры "Мыслитель" Огюста Родена продали на аукционе Christie's в Париже более чем за 10,7 миллионов евро, сообщается сайте торгов. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T12:01

2022-07-01T12:01

2022-07-01T12:01

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ПАРИЖ, 1 июл – РИА Новости. Копию скульптуры "Мыслитель" Огюста Родена продали на аукционе Christie's в Париже более чем за 10,7 миллионов евро, сообщается сайте торгов.Эстимейт лота — 10 — 14 миллионов евро."Мыслитель" — одна из самых известных скульптур в мире, оригинал выставляется в музее Родена в Париже. Мастер работал над ней в 1880—1882 годах. Существует несколько копий "Мыслителя". Экземпляр, проданный на аукционе Christie's, был отлит в 1928 году из бронзы.

https://ria.ru/20220609/kartina-1794296640.html

париж

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, париж, искусство, аукцион, огюст роден