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Копию "Мыслителя" Родена продали более чем за 10,7 миллионов евро - РИА Новости, 01.07.2022
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Культура
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Копию "Мыслителя" Родена продали более чем за 10,7 миллионов евро
Копию "Мыслителя" Родена продали более чем за 10,7 миллионов евро - РИА Новости, 01.07.2022
Копию "Мыслителя" Родена продали более чем за 10,7 миллионов евро
Копию скульптуры "Мыслитель" Огюста Родена продали на аукционе Christie's в Париже более чем за 10,7 миллионов евро, сообщается сайте торгов. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T12:01
2022-07-01T12:01
культура
новости культуры
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искусство
аукцион
огюст роден
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ПАРИЖ, 1 июл – РИА Новости. Копию скульптуры "Мыслитель" Огюста Родена продали на аукционе Christie's в Париже более чем за 10,7 миллионов евро, сообщается сайте торгов.Эстимейт лота — 10 — 14 миллионов евро."Мыслитель" — одна из самых известных скульптур в мире, оригинал выставляется в музее Родена в Париже. Мастер работал над ней в 1880—1882 годах. Существует несколько копий "Мыслителя". Экземпляр, проданный на аукционе Christie's, был отлит в 1928 году из бронзы.
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новости культуры, париж, искусство, аукцион, огюст роден
12:01 01.07.2022
 
Копию "Мыслителя" Родена продали более чем за 10,7 миллионов евро

Копию "Мыслителя" Родена продали на аукционе Christie's более чем за 10,7 миллионов евро

© РИА Новости / Абрам Штеренберг / Перейти в фотобанкСкульптура Огюста Родена "Мыслитель"
Скульптура Огюста Родена Мыслитель - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Абрам Штеренберг
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ПАРИЖ, 1 июл – РИА Новости. Копию скульптуры "Мыслитель" Огюста Родена продали на аукционе Christie's в Париже более чем за 10,7 миллионов евро, сообщается сайте торгов.
Эстимейт лота — 10 — 14 миллионов евро.
"Мыслитель" — одна из самых известных скульптур в мире, оригинал выставляется в музее Родена в Париже. Мастер работал над ней в 1880—1882 годах.
Существует несколько копий "Мыслителя". Экземпляр, проданный на аукционе Christie's, был отлит в 1928 году из бронзы.
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