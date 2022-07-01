https://ria.ru/20220701/risk-1799724305.html

В США назвали страну, где есть опасность столкновения с Россией

В США назвали страну, где есть опасность столкновения с Россией - РИА Новости, 01.07.2022

В США назвали страну, где есть опасность столкновения с Россией

США и Россия могут вступить в конфликт друг с другом в Сирии из-за слишком близкого контакта в зоне боевых операций, пишет обозреватель Newsweek Бонни Кристиан. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T23:00

2022-07-01T23:00

2022-07-01T23:10

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дональд трамп

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. США и Россия могут вступить в конфликт друг с другом в Сирии из-за слишком близкого контакта в зоне боевых операций, пишет обозреватель Newsweek Бонни Кристиан.По словам колумниста, кризис в Восточной Европе и усиление конфронтации между странами существенно увеличивают риски войны."Это мысль, которая пугает даже ястребов, потому что ядерных арсеналов Вашингтона и Москвы, если их задействовать, достаточно, чтобы многократно уничтожить мир", — напомнила автор.Хотя обе дислоцированные в Сирии армии открыто не враждуют, но они действуют в непосредственной близости друг от друга и часто на стороне противоборствующих сил. По мнению Кристиан, в этой ситуации любая оплошность или недопонимание станут зажженным фитилем для бочки с порохом.Как считает журналистка, риск можно устранить благодаря более безопасной и разумной политике безопасности со стороны США и с помощью полного вывода американских сил из арабской республики.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Россия с 2015-го по просьбе официальных властей оказывает военную и иную помощь Дамаску в борьбе с терроризмом. США и их союзники, в свою очередь, с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против "Исламского государства"*, причем в САР действуют без разрешения руководства страны.Бывший американский президент Дональд Трамп еще до избрания в 2016 году обещал вывести войска из республики, а в декабре 2018-го объявил об этом. Однако затем он решил оставить контингент для охраны нефтяных месторождений, доходы от которых частично поступают союзным США "Сирийским демократическим силам". Дамаск считает эти действия оккупацией.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220701/oruzhie-1799622642.html

https://ria.ru/20220624/rossiya-1797993659.html

https://ria.ru/20220618/britantsy-1796477608.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, сша, россия, сирия, дональд трамп