23:00 01.07.2022 (обновлено: 23:10 01.07.2022)
В США назвали страну, где есть опасность столкновения с Россией
Newsweek: США должны вывести войска из Сирии, чтобы избежать войны с Россией
Американские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. США и Россия могут вступить в конфликт друг с другом в Сирии из-за слишком близкого контакта в зоне боевых операций, пишет обозреватель Newsweek Бонни Кристиан.
По словам колумниста, кризис в Восточной Европе и усиление конфронтации между странами существенно увеличивают риски войны.
"Это мысль, которая пугает даже ястребов, потому что ядерных арсеналов Вашингтона и Москвы, если их задействовать, достаточно, чтобы многократно уничтожить мир", — напомнила автор.
Хотя обе дислоцированные в Сирии армии открыто не враждуют, но они действуют в непосредственной близости друг от друга и часто на стороне противоборствующих сил. По мнению Кристиан, в этой ситуации любая оплошность или недопонимание станут зажженным фитилем для бочки с порохом.
Как считает журналистка, риск можно устранить благодаря более безопасной и разумной политике безопасности со стороны США и с помощью полного вывода американских сил из арабской республики.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Россия с 2015-го по просьбе официальных властей оказывает военную и иную помощь Дамаску в борьбе с терроризмом. США и их союзники, в свою очередь, с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против "Исламского государства"*, причем в САР действуют без разрешения руководства страны.
Бывший американский президент Дональд Трамп еще до избрания в 2016 году обещал вывести войска из республики, а в декабре 2018-го объявил об этом. Однако затем он решил оставить контингент для охраны нефтяных месторождений, доходы от которых частично поступают союзным США "Сирийским демократическим силам". Дамаск считает эти действия оккупацией.
*Террористическая организация, запрещенная в России.