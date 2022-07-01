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В США назвали страну, где есть опасность столкновения с Россией - РИА Новости, 01.07.2022
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В США назвали страну, где есть опасность столкновения с Россией
В США назвали страну, где есть опасность столкновения с Россией - РИА Новости, 01.07.2022
В США назвали страну, где есть опасность столкновения с Россией
США и Россия могут вступить в конфликт друг с другом в Сирии из-за слишком близкого контакта в зоне боевых операций, пишет обозреватель Newsweek Бонни Кристиан. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T23:00
2022-07-01T23:10
в мире
сша
россия
сирия
дональд трамп
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. США и Россия могут вступить в конфликт друг с другом в Сирии из-за слишком близкого контакта в зоне боевых операций, пишет обозреватель Newsweek Бонни Кристиан.По словам колумниста, кризис в Восточной Европе и усиление конфронтации между странами существенно увеличивают риски войны."Это мысль, которая пугает даже ястребов, потому что ядерных арсеналов Вашингтона и Москвы, если их задействовать, достаточно, чтобы многократно уничтожить мир", — напомнила автор.Хотя обе дислоцированные в Сирии армии открыто не враждуют, но они действуют в непосредственной близости друг от друга и часто на стороне противоборствующих сил. По мнению Кристиан, в этой ситуации любая оплошность или недопонимание станут зажженным фитилем для бочки с порохом.Как считает журналистка, риск можно устранить благодаря более безопасной и разумной политике безопасности со стороны США и с помощью полного вывода американских сил из арабской республики.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Россия с 2015-го по просьбе официальных властей оказывает военную и иную помощь Дамаску в борьбе с терроризмом. США и их союзники, в свою очередь, с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против "Исламского государства"*, причем в САР действуют без разрешения руководства страны.Бывший американский президент Дональд Трамп еще до избрания в 2016 году обещал вывести войска из республики, а в декабре 2018-го объявил об этом. Однако затем он решил оставить контингент для охраны нефтяных месторождений, доходы от которых частично поступают союзным США "Сирийским демократическим силам". Дамаск считает эти действия оккупацией.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220701/oruzhie-1799622642.html
https://ria.ru/20220624/rossiya-1797993659.html
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в мире, сша, россия, сирия, дональд трамп
23:00 01.07.2022 (обновлено: 23:10 01.07.2022)
 
В США назвали страну, где есть опасность столкновения с Россией

Newsweek: США должны вывести войска из Сирии, чтобы избежать войны с Россией

© Фото : Tech. Sgt. Erik GudmundsonАмериканские военнослужащие
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© Фото : Tech. Sgt. Erik Gudmundson
Американские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. США и Россия могут вступить в конфликт друг с другом в Сирии из-за слишком близкого контакта в зоне боевых операций, пишет обозреватель Newsweek Бонни Кристиан.
По словам колумниста, кризис в Восточной Европе и усиление конфронтации между странами существенно увеличивают риски войны.
Подводная лодка проекта Ясень-М - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
Вчера, 16:21Новое оружие России
"Русское оружие первого эшелона". В США назвали главного соперника в океане
"Это мысль, которая пугает даже ястребов, потому что ядерных арсеналов Вашингтона и Москвы, если их задействовать, достаточно, чтобы многократно уничтожить мир", — напомнила автор.
Хотя обе дислоцированные в Сирии армии открыто не враждуют, но они действуют в непосредственной близости друг от друга и часто на стороне противоборствующих сил. По мнению Кристиан, в этой ситуации любая оплошность или недопонимание станут зажженным фитилем для бочки с порохом.
Как считает журналистка, риск можно устранить благодаря более безопасной и разумной политике безопасности со стороны США и с помощью полного вывода американских сил из арабской республики.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 20:09
На Западе узнали "раздражающую" правду о России после обострения на Украине
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Россия с 2015-го по просьбе официальных властей оказывает военную и иную помощь Дамаску в борьбе с терроризмом. США и их союзники, в свою очередь, с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против "Исламского государства"*, причем в САР действуют без разрешения руководства страны.
Бывший американский президент Дональд Трамп еще до избрания в 2016 году обещал вывести войска из республики, а в декабре 2018-го объявил об этом. Однако затем он решил оставить контингент для охраны нефтяных месторождений, доходы от которых частично поступают союзным США "Сирийским демократическим силам". Дамаск считает эти действия оккупацией.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
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В миреСШАРоссияСирияДональд Трамп
 
 
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