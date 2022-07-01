https://ria.ru/20220701/retsessiya-1799722584.html

JPMorgan предупредил об опасной близости экономики США к рецессии

JPMorgan предупредил об опасной близости экономики США к рецессии - РИА Новости, 01.07.2022

JPMorgan предупредил об опасной близости экономики США к рецессии

Экономисты американского банка JPMorgan Chase & Co. указали на опасную близость американской экономики к рецессии, а также пересмотрели в меньшую сторону... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T22:39

2022-07-01T22:39

2022-07-01T22:39

экономика

сша

в мире

jpmorgan chase & co.

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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Экономисты американского банка JPMorgan Chase & Co. указали на опасную близость американской экономики к рецессии, а также пересмотрели в меньшую сторону прогноз роста ВВП, сообщает Блумберг."Наши прогнозы проходят в опасной близости к рецессии, но мы всё же ждём, что экономика вырастет, отчасти на фоне ожиданий о сохранении рабочих мест даже в период снижения продуктового спроса", - отметил главный экономист JPMorgan в США Майкл Фероли.Ослабление потребительского спроса, по оценкам банка, может стать причиной замедления роста экономики США во втором квартале до 1% в годовом выражении по сравнению с предыдущей оценкой в 2,5%. В JPMorgan ожидают, что только к концу года темпы роста ВВП возрастут и в последнем квартале составят 1,5%, чему может способствовать замедление инфляции, а также укрепление объёмов производства автомобилей.Между тем ранее в пятницу федеральный резервный банк Атланты сообщил, что используемые им модели прогнозируют снижение ВВП США на 1% по итогам второго квартала 2022 года.Подтверждение прогноза данными официальной статистики будет означать для американской экономики формальное начало рецессии, под которой обычной понимается спад ВВП в течение полугода.В первом квартале ВВП США снизился на 1,6%.

https://ria.ru/20220630/ssha-1799178308.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, в мире, jpmorgan chase & co.