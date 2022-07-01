https://ria.ru/20220701/retsessiya-1799722584.html
JPMorgan предупредил об опасной близости экономики США к рецессии
JPMorgan предупредил об опасной близости экономики США к рецессии - РИА Новости, 01.07.2022
JPMorgan предупредил об опасной близости экономики США к рецессии
Экономисты американского банка JPMorgan Chase & Co. указали на опасную близость американской экономики к рецессии, а также пересмотрели в меньшую сторону... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T22:39
2022-07-01T22:39
2022-07-01T22:39
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в мире
jpmorgan chase & co.
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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Экономисты американского банка JPMorgan Chase & Co. указали на опасную близость американской экономики к рецессии, а также пересмотрели в меньшую сторону прогноз роста ВВП, сообщает Блумберг."Наши прогнозы проходят в опасной близости к рецессии, но мы всё же ждём, что экономика вырастет, отчасти на фоне ожиданий о сохранении рабочих мест даже в период снижения продуктового спроса", - отметил главный экономист JPMorgan в США Майкл Фероли.Ослабление потребительского спроса, по оценкам банка, может стать причиной замедления роста экономики США во втором квартале до 1% в годовом выражении по сравнению с предыдущей оценкой в 2,5%. В JPMorgan ожидают, что только к концу года темпы роста ВВП возрастут и в последнем квартале составят 1,5%, чему может способствовать замедление инфляции, а также укрепление объёмов производства автомобилей.Между тем ранее в пятницу федеральный резервный банк Атланты сообщил, что используемые им модели прогнозируют снижение ВВП США на 1% по итогам второго квартала 2022 года.Подтверждение прогноза данными официальной статистики будет означать для американской экономики формальное начало рецессии, под которой обычной понимается спад ВВП в течение полугода.В первом квартале ВВП США снизился на 1,6%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, в мире, jpmorgan chase & co.
JPMorgan предупредил об опасной близости экономики США к рецессии
Банк JPMorgan указал на близость экономики США к рецессии и пересмотрел прогноз по ВВП
ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости.
Экономисты американского банка JPMorgan Chase & Co. указали
на опасную близость американской экономики к рецессии, а также пересмотрели в меньшую сторону прогноз роста ВВП, сообщает Блумберг.
"Наши прогнозы проходят в опасной близости к рецессии, но мы всё же ждём, что экономика вырастет, отчасти на фоне ожиданий о сохранении рабочих мест даже в период снижения продуктового спроса", - отметил главный экономист JPMorgan в США
Майкл Фероли.
Ослабление потребительского спроса, по оценкам банка, может стать причиной замедления роста экономики США во втором квартале до 1% в годовом выражении по сравнению с предыдущей оценкой в 2,5%. В JPMorgan ожидают, что только к концу года темпы роста ВВП возрастут и в последнем квартале составят 1,5%, чему может способствовать замедление инфляции, а также укрепление объёмов производства автомобилей.
Между тем ранее в пятницу федеральный резервный банк Атланты сообщил, что используемые им модели прогнозируют снижение ВВП США на 1% по итогам второго квартала 2022 года.
Подтверждение прогноза данными официальной статистики будет означать для американской экономики формальное начало рецессии, под которой обычной понимается спад ВВП в течение полугода.
В первом квартале ВВП США снизился на 1,6%.