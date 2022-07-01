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JPMorgan предупредил об опасной близости экономики США к рецессии - РИА Новости, 01.07.2022
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JPMorgan предупредил об опасной близости экономики США к рецессии
JPMorgan предупредил об опасной близости экономики США к рецессии - РИА Новости, 01.07.2022
JPMorgan предупредил об опасной близости экономики США к рецессии
Экономисты американского банка JPMorgan Chase & Co. указали на опасную близость американской экономики к рецессии, а также пересмотрели в меньшую сторону... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T22:39
2022-07-01T22:39
экономика
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Экономисты американского банка JPMorgan Chase &amp; Co. указали на опасную близость американской экономики к рецессии, а также пересмотрели в меньшую сторону прогноз роста ВВП, сообщает Блумберг."Наши прогнозы проходят в опасной близости к рецессии, но мы всё же ждём, что экономика вырастет, отчасти на фоне ожиданий о сохранении рабочих мест даже в период снижения продуктового спроса", - отметил главный экономист JPMorgan в США Майкл Фероли.Ослабление потребительского спроса, по оценкам банка, может стать причиной замедления роста экономики США во втором квартале до 1% в годовом выражении по сравнению с предыдущей оценкой в 2,5%. В JPMorgan ожидают, что только к концу года темпы роста ВВП возрастут и в последнем квартале составят 1,5%, чему может способствовать замедление инфляции, а также укрепление объёмов производства автомобилей.Между тем ранее в пятницу федеральный резервный банк Атланты сообщил, что используемые им модели прогнозируют снижение ВВП США на 1% по итогам второго квартала 2022 года.Подтверждение прогноза данными официальной статистики будет означать для американской экономики формальное начало рецессии, под которой обычной понимается спад ВВП в течение полугода.В первом квартале ВВП США снизился на 1,6%.
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экономика, сша, в мире, jpmorgan chase & co.
22:39 01.07.2022
 
JPMorgan предупредил об опасной близости экономики США к рецессии

Банк JPMorgan указал на близость экономики США к рецессии и пересмотрел прогноз по ВВП

© AP Photo / Mark LennihanШтаб-квартира финансовой компании JPMorgan Chase в Нью-Йорке, США
Штаб-квартира финансовой компании JPMorgan Chase в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / Mark Lennihan
Штаб-квартира финансовой компании JPMorgan Chase в Нью-Йорке, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Экономисты американского банка JPMorgan Chase & Co. указали на опасную близость американской экономики к рецессии, а также пересмотрели в меньшую сторону прогноз роста ВВП, сообщает Блумберг.
"Наши прогнозы проходят в опасной близости к рецессии, но мы всё же ждём, что экономика вырастет, отчасти на фоне ожиданий о сохранении рабочих мест даже в период снижения продуктового спроса", - отметил главный экономист JPMorgan в США Майкл Фероли.
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Ослабление потребительского спроса, по оценкам банка, может стать причиной замедления роста экономики США во втором квартале до 1% в годовом выражении по сравнению с предыдущей оценкой в 2,5%. В JPMorgan ожидают, что только к концу года темпы роста ВВП возрастут и в последнем квартале составят 1,5%, чему может способствовать замедление инфляции, а также укрепление объёмов производства автомобилей.
Между тем ранее в пятницу федеральный резервный банк Атланты сообщил, что используемые им модели прогнозируют снижение ВВП США на 1% по итогам второго квартала 2022 года.
Подтверждение прогноза данными официальной статистики будет означать для американской экономики формальное начало рецессии, под которой обычной понимается спад ВВП в течение полугода.
В первом квартале ВВП США снизился на 1,6%.
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