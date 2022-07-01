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РЭЦ готов защищать права экспортеров в недружественных юрисдикциях
РЭЦ готов защищать права экспортеров в недружественных юрисдикциях - РИА Новости, 01.07.2022
РЭЦ готов защищать права экспортеров в недружественных юрисдикциях
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) готов защищать права российских экспортеров в недружественных юрисдикциях, заявил в ходе выступления на Х... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T12:31
2022-07-01T12:31
2022-07-01T12:31
российский экспортный центр (рэц)
экономика
экспорт
россия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) готов защищать права российских экспортеров в недружественных юрисдикциях, заявил в ходе выступления на Х Петербургском международном юридическом форуме директор по правовому сопровождению административно-хозяйственной деятельности и судебной работы РЭЦ Сергей Селиверстов."Российский экспортный центр собирает и анализирует юридические кейсы, с которыми сталкиваются отечественные экспортеры в недружественных юрисдикциях. На их основе вырабатываются единообразные подходы к разрешению спорных ситуаций", - сказал Селиверстов."Меры защиты экспортеров, предоставляемые компаниями группы РЭЦ, во многом являются логическим продолжением предоставляемых ими же мер поддержки. Теперь мы формируем новые подходы и методы для защиты их интересов в недружественных странах", - отметил он, выступая на сессии "Актуальные вопросы финансирования судебных и арбитражных разбирательств третьими лицами".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), экономика, экспорт, россия