https://ria.ru/20220701/rets-1799518952.html

РЭЦ готов защищать права экспортеров в недружественных юрисдикциях

РЭЦ готов защищать права экспортеров в недружественных юрисдикциях - РИА Новости, 01.07.2022

РЭЦ готов защищать права экспортеров в недружественных юрисдикциях

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) готов защищать права российских экспортеров в недружественных юрисдикциях, заявил в ходе выступления на Х... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T12:31

2022-07-01T12:31

2022-07-01T12:31

российский экспортный центр (рэц)

экономика

экспорт

россия

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) готов защищать права российских экспортеров в недружественных юрисдикциях, заявил в ходе выступления на Х Петербургском международном юридическом форуме директор по правовому сопровождению административно-хозяйственной деятельности и судебной работы РЭЦ Сергей Селиверстов."Российский экспортный центр собирает и анализирует юридические кейсы, с которыми сталкиваются отечественные экспортеры в недружественных юрисдикциях. На их основе вырабатываются единообразные подходы к разрешению спорных ситуаций", - сказал Селиверстов."Меры защиты экспортеров, предоставляемые компаниями группы РЭЦ, во многом являются логическим продолжением предоставляемых ими же мер поддержки. Теперь мы формируем новые подходы и методы для защиты их интересов в недружественных странах", - отметил он, выступая на сессии "Актуальные вопросы финансирования судебных и арбитражных разбирательств третьими лицами".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), экономика, экспорт, россия