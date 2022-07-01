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В Якутске прохожий поймал ребенка, выпавшего с 12-го этажа - РИА Новости, 01.07.2022
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В Якутске прохожий поймал ребенка, выпавшего с 12-го этажа
В Якутске прохожий поймал ребенка, выпавшего с 12-го этажа - РИА Новости, 01.07.2022
В Якутске прохожий поймал ребенка, выпавшего с 12-го этажа
Прохожий в Якутске поймал ребенка, выпавшего из балконного окна на 12-м этаже, предает пресс-служба управления СК по региону. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T03:24
2022-07-01T07:21
хорошие новости
происшествия
якутск
республика саха (якутия)
россия
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ЯКУТСК, 1 июл — РИА Новости. Прохожий в Якутске поймал ребенка, выпавшего из балконного окна на 12-м этаже, предает пресс-служба управления СК по региону.В пресс-службе ведомства рассказали РИА Новости, что врачи оценивают состояние ребенка как стабильно тяжелое, у него "травма грудной клетки и живота, отек головного мозга". Следователи ведут проверку.Как сообщили РИА Новости в минздраве республики, мужчина госпитализирован в отделение травматологии, его состояние — средней тяжести.
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происшествия, якутск, республика саха (якутия), россия
03:24 01.07.2022 (обновлено: 07:21 01.07.2022)
 
В Якутске прохожий поймал ребенка, выпавшего с 12-го этажа

В Якутске прохожий поймал ребенка, выпавшего из балконного окна на 12-м этаже

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЯКУТСК, 1 июл — РИА Новости. Прохожий в Якутске поймал ребенка, выпавшего из балконного окна на 12-м этаже, предает пресс-служба управления СК по региону.
"Пятилетний ребенок, оставшийся без присмотра взрослых, добрался до балкона, при помощи подручных предметов поднялся до уровня окна и выпал наружу с высоты 12-го этажа. Мальчика удалось поймать прохожему. Ребенок и мужчина госпитализированы", — говорится в сообщении.
В пресс-службе ведомства рассказали РИА Новости, что врачи оценивают состояние ребенка как стабильно тяжелое, у него "травма грудной клетки и живота, отек головного мозга". Следователи ведут проверку.
Как сообщили РИА Новости в минздраве республики, мужчина госпитализирован в отделение травматологии, его состояние — средней тяжести.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 11:13
В Красноярске двухлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
 
Хорошие новостиПроисшествияЯкутскРеспублика Саха (Якутия)Россия
 
 
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