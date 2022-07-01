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Аэрофлот объявляет новую распродажу билетов по России со скидками до 60%
Аэрофлот объявляет новую распродажу билетов по России со скидками до 60% - РИА Новости, 01.07.2022
Аэрофлот объявляет новую распродажу билетов по России со скидками до 60%
Аэрофлот объявляет новую распродажу авиабилетов по России со скидками до 60%. Приобрести авиабилеты в рамках акции можно с 1 по 8 июля 2022 года. Полёт... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T14:41
2022-07-01T14:41
2022-07-01T14:41
пресс-релизы
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МОСКВА, 1 июл – Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот объявляет новую распродажу авиабилетов по России со скидками до 60%. Приобрести авиабилеты в рамках акции можно с 1 по 8 июля 2022 года. Полёт необходимо совершить в период с 7 июля по 30 ноября 2022 года на собственных рейсах Аэрофлота, а также рейсах авиакомпании "Россия", выполняемых под кодом SU.Предложение действует на прямые рейсы между Москвой/ Санкт-Петербургом/Красноярском/Сочи и городами России*.Также тарифы комбинируются для транзитных перевозок между городами РФ через Москву/ Санкт-Петербург/Красноярск.В акции участвуют тарифы экономического класса с багажом (Оптимум) и без багажа (Лайт). Кроме того, впервые в распродажу включён тариф группы Максимум, который даёт пассажиру наивысший уровень свободы и преимуществ при планировании путешествия. Например, билет по тарифу Максимум позволяет перевезти два места багажа, а также имеет более гибкие условия возврата и изменения дат путешествия, в случае необходимости. Кроме того, по тарифу Максимум, по сравнению с другими тарифами, начисляется большее количество миль программы "Аэрофлот Бонус" и предлагаются более выгодные условия повышения в классе обслуживания.Подробная информация о маршрутах и условиях проведения акции, а также правилах бронирования и оплаты опубликована на официальном сайте авиакомпании.Билеты в рамках распродажи традиционно пользуются большим спросом. Не упустить максимальную выгоду при покупке перелёта поможет сервис "Авиабилеты в рассрочку". Оформить рассрочку возможно онлайн при покупке билета на сайте авиакомпании. Льготный период погашения предоставленного займа — до 30 дней. Процентная ставка за пользование заёмными средствами определяется индивидуально.Аэрофлот продолжает увеличивать доступность авиаперевозок для жителей страны. Привлекательные цены и условия новой распродажи позволяют путешествовать авиатранспортом по России не только в течение высокого летнего сезона, но и до конца осени. Ранее авиакомпания запустила специальный молодёжный тариф для граждан РФ в возрасте от 12 до 23 лет.* Участвуют не все направления. Количество мест ограничено, тариф может быть недоступен на рейсы высокого спроса.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 1 июл – Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот объявляет новую распродажу авиабилетов по России со скидками до 60%. Приобрести авиабилеты в рамках акции можно с 1 по 8 июля 2022 года. Полёт необходимо совершить в период с 7 июля по 30 ноября 2022 года на собственных рейсах Аэрофлота, а также рейсах авиакомпании "Россия", выполняемых под кодом SU.
Предложение действует на прямые рейсы между Москвой/ Санкт-Петербургом/Красноярском/Сочи и городами России*.
Также тарифы комбинируются для транзитных перевозок между городами РФ через Москву/ Санкт-Петербург/Красноярск.
В акции участвуют тарифы экономического класса с багажом (Оптимум) и без багажа (Лайт). Кроме того, впервые в распродажу включён тариф группы Максимум, который даёт пассажиру наивысший уровень свободы и преимуществ при планировании путешествия. Например, билет по тарифу Максимум позволяет перевезти два места багажа, а также имеет более гибкие условия возврата и изменения дат путешествия, в случае необходимости. Кроме того, по тарифу Максимум, по сравнению с другими тарифами, начисляется большее количество миль программы "Аэрофлот Бонус" и предлагаются более выгодные условия повышения в классе обслуживания.
Подробная информация о маршрутах и условиях проведения акции, а также правилах бронирования и оплаты опубликована на официальном сайте авиакомпании
.
Билеты в рамках распродажи традиционно пользуются большим спросом. Не упустить максимальную выгоду при покупке перелёта поможет сервис "Авиабилеты в рассрочку"
. Оформить рассрочку возможно онлайн при покупке билета на сайте авиакомпании. Льготный период погашения предоставленного займа — до 30 дней. Процентная ставка за пользование заёмными средствами определяется индивидуально.
Аэрофлот продолжает увеличивать доступность авиаперевозок для жителей страны. Привлекательные цены и условия новой распродажи позволяют путешествовать авиатранспортом по России не только в течение высокого летнего сезона, но и до конца осени. Ранее авиакомпания запустила специальный молодёжный тариф
для граждан РФ в возрасте от 12 до 23 лет.
* Участвуют не все направления. Количество мест ограничено, тариф может быть недоступен на рейсы высокого спроса.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.