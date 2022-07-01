https://ria.ru/20220701/ramt-1798440025.html

В РАМТе открываются "Летние балетные сезоны"

В РАМТе открываются "Летние балетные сезоны" - РИА Новости, 01.07.2022

В РАМТе открываются "Летние балетные сезоны"

В РАМТе в открываются "Летние балетные сезоны". В этом году они пройдут в 21 раз, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T10:36

2022-07-01T10:36

2022-07-01T10:36

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В РАМТе в открываются "Летние балетные сезоны". В этом году они пройдут в 21 раз, сообщает пресс-служба. Марафон продлится до конца августа. За 59 дней покажут 72 спектакля. Всего в афише 16 постановок — от Чайковского и Адана до Минкуса и Прокофьева, в том числе шесть премьер. Первым выступит один из сильнейших балетных коллективов России — труппа Марийского академического театра оперы и балета имени Э. Сапаева под руководством Константина Иванова. Марафон стартует с "Лебединого озера" в трактовке учреждения. Ее отличает "уникальная "крылатая" сценография: художник-постановщик Борис Голодницкий придал всем декорациям форму крыльев".Всего команда привезла в столицу семь спектаклей. Среди них "Бахчисарайский фонтан", "Эсмеральда" и "Чипполино". Впервые в репертуаре "Сезонов" — одноактные балеты "Кармен" Жоржа Бизе и "Пахита" Эдуара Дельдевеза. "Блистательная хореография Мариуса Петипа в исполнении труппы Национального классического балета под руководством Анны Нехлюдовой – дань уважения золотому веку классического балета, знак признательности нового балетного поколения эстетике Петипа, непревзойденного мастера классики", — рассказывается о спектаклях в пресс-релизе.Московский государственный академический театр имени Сац участвует "в Летних балетных сезонах" в первый раз. Труппа исполнит свои версии "Лебединого озера" и "Спящей красавицы", а также одноактные балеты "Шахерезада", "Шопениана" и "Половецкие пляски".

https://ria.ru/20220627/statistika-1798400538.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, балет, российский академический молодежный театр , музыкальный театр имени наталии сац, куда сходить