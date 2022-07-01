В РАМТе открываются "Летние балетные сезоны"
"Летние балетные сезоны" в РАМТе откроет Марийский академический театр оперы и балета
© Фото предоставлено пресс-службой РАМТа"Лебединое озеро". Марийский академический театр оперы и балета имени Э. Сапаева
© Фото предоставлено пресс-службой РАМТа
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В РАМТе в открываются "Летние балетные сезоны". В этом году они пройдут в 21 раз, сообщает пресс-служба.
Марафон продлится до конца августа. За 59 дней покажут 72 спектакля. Всего в афише 16 постановок — от Чайковского и Адана до Минкуса и Прокофьева, в том числе шесть премьер.
© Фото предоставлено пресс-службой РАМТа"Лебединое озеро". Марийский академический театр оперы и балета имени Э. Сапаева
© Фото предоставлено пресс-службой РАМТа
"Лебединое озеро". Марийский академический театр оперы и балета имени Э. Сапаева
Первым выступит один из сильнейших балетных коллективов России — труппа Марийского академического театра оперы и балета имени Э. Сапаева под руководством Константина Иванова. Марафон стартует с "Лебединого озера" в трактовке учреждения. Ее отличает "уникальная "крылатая" сценография: художник-постановщик Борис Голодницкий придал всем декорациям форму крыльев".
Всего команда привезла в столицу семь спектаклей. Среди них "Бахчисарайский фонтан", "Эсмеральда" и "Чипполино".
© Фото предоставлено пресс-службой РАМТа"Чиполлино". Марийский академический театр оперы и балета имени Э. Сапаева
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"Чиполлино". Марийский академический театр оперы и балета имени Э. Сапаева
© Фото предоставлено пресс-службой РАМТа
© Фото предоставлено пресс-службой РАМТа"Эсмеральда". Марийский академический театр оперы и балета имени Э. Сапаева
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"Эсмеральда". Марийский академический театр оперы и балета имени Э. Сапаева
© Фото предоставлено пресс-службой РАМТа
© Фото предоставлено пресс-службой РАМТа"Бахчисарайский фонтан". Марийский академический театр оперы и балета имени Э. Сапаева
3 из 3
"Бахчисарайский фонтан". Марийский академический театр оперы и балета имени Э. Сапаева
© Фото предоставлено пресс-службой РАМТа
1 из 3
"Чиполлино". Марийский академический театр оперы и балета имени Э. Сапаева
© Фото предоставлено пресс-службой РАМТа
2 из 3
"Эсмеральда". Марийский академический театр оперы и балета имени Э. Сапаева
© Фото предоставлено пресс-службой РАМТа
3 из 3
"Бахчисарайский фонтан". Марийский академический театр оперы и балета имени Э. Сапаева
© Фото предоставлено пресс-службой РАМТа
Впервые в репертуаре "Сезонов" — одноактные балеты "Кармен" Жоржа Бизе и "Пахита" Эдуара Дельдевеза.
"Блистательная хореография Мариуса Петипа в исполнении труппы Национального классического балета под руководством Анны Нехлюдовой – дань уважения золотому веку классического балета, знак признательности нового балетного поколения эстетике Петипа, непревзойденного мастера классики", — рассказывается о спектаклях в пресс-релизе.
© Фото предоставлено пресс-службой РАМТа / Елена Лапина"Шопениана". Московский государственный академический театр имени Н. Сац
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"Шопениана". Московский государственный академический театр имени Н. Сац
© Фото предоставлено пресс-службой РАМТа / Елена Лапина
© Фото предоставлено пресс-службой РАМТа"Спящая красавица". Московский государственный академический театр имени Н. Сац
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"Спящая красавица". Московский государственный академический театр имени Н. Сац
© Фото предоставлено пресс-службой РАМТа
© Фото предоставлено пресс-службой РАМТа / Елена Лапина"Шахерезада". Московский государственный академический театр имени Н. Сац
3 из 3
"Шахерезада". Московский государственный академический театр имени Н. Сац
© Фото предоставлено пресс-службой РАМТа / Елена Лапина
1 из 3
"Шопениана". Московский государственный академический театр имени Н. Сац
© Фото предоставлено пресс-службой РАМТа / Елена Лапина
2 из 3
"Спящая красавица". Московский государственный академический театр имени Н. Сац
© Фото предоставлено пресс-службой РАМТа
3 из 3
"Шахерезада". Московский государственный академический театр имени Н. Сац
© Фото предоставлено пресс-службой РАМТа / Елена Лапина
Московский государственный академический театр имени Сац участвует "в Летних балетных сезонах" в первый раз. Труппа исполнит свои версии "Лебединого озера" и "Спящей красавицы", а также одноактные балеты "Шахерезада", "Шопениана" и "Половецкие пляски".