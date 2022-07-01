https://ria.ru/20220701/rakety-1799650385.html

США приступили к финальным испытаниям ракет с микроволновым излучением

США приступили к финальным испытаниям ракет с микроволновым излучением - РИА Новости, 01.07.2022

США приступили к финальным испытаниям ракет с микроволновым излучением

Американские военно-морские и военно-воздушные силы приступили к финальным ключевым испытаниям новых ракет с использованием микроволновых систем, которые... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T17:28

2022-07-01T17:28

2022-07-01T17:28

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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Американские военно-морские и военно-воздушные силы приступили к финальным ключевым испытаниям новых ракет с использованием микроволновых систем, которые планируется завершить до конца лета, сообщает Defence News со ссылкой на разработчиков оружия в Пентагоне.Как уточняется, данный тип ракеты представляет собой обладающее высокой мощностью электромагнитное некинетическое ударное оружие (HiJENKS), которое предназначено для вывода из строя электронных систем противника с использованием микроволновой технологии. Текущий этап тестирования будет проходить в Калифорнии и является заключительным по итогам пяти лет работы над проектом.HiJENKS является преемником предыдущего проекта американских военных, где также использовалась микроволновая технология для вывода из строя электроники противника. В отличие от своего предшественника, в новом устройстве используются более современные технологии, позволяющие уменьшить размер ракеты и сделать её применимой в более сложных условиях на широком спектре систем-носителей.В Пентагоне также сообщили, что военные работают над усовершенствованием технологии вывода из строя беспилотных летательных аппаратов, включая скопления дронов, которые могут представлять угрозу для военных баз. Контракт на поставку прототипа такого устройства в начале 2024 года уже обошелся минобороны США в 26 миллионов долларов.

https://ria.ru/20220630/raketa-1799189509.html

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технологии, министерство обороны сша, сша, в мире