https://ria.ru/20220701/putin-1799557429.html
Путин заявил Моди, что Россия остается надежным поставщиком
Путин заявил Моди, что Россия остается надежным поставщиком - РИА Новости, 01.07.2022
Путин заявил Моди, что Россия остается надежным поставщиком
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что Россия остается надежным производителем и поставщиком... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T13:46
2022-07-01T13:46
2022-07-01T13:56
экономика
владимир путин
россия
нарендра моди
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что Россия остается надежным производителем и поставщиком зерновых, удобрений и энергоносителей, в том числе в Индию, сообщили в пресс-службе Кремля."При этом Владимир Путин подчеркнул, что Россия была и остается надежным производителем и поставщиком зерновых, удобрений и энергоносителей, в том числе индийским партнерам", - говорится в сообщении.Кроме того, лидеры договорились о продолжении личных контактов и взаимодействия на других уровнях.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, нарендра моди
13:46 01.07.2022 (обновлено: 13:56 01.07.2022)
Путин заявил Моди, что Россия остается надежным поставщиком
Президент Путин заявил Моди, что Россия остается надежным поставщиком зерновых и удобрений