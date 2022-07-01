https://ria.ru/20220701/putin-1799557429.html

Путин заявил Моди, что Россия остается надежным поставщиком

Путин заявил Моди, что Россия остается надежным поставщиком - РИА Новости, 01.07.2022

Путин заявил Моди, что Россия остается надежным поставщиком

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что Россия остается надежным производителем и поставщиком... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T13:46

2022-07-01T13:46

2022-07-01T13:56

экономика

владимир путин

россия

нарендра моди

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что Россия остается надежным производителем и поставщиком зерновых, удобрений и энергоносителей, в том числе в Индию, сообщили в пресс-службе Кремля."При этом Владимир Путин подчеркнул, что Россия была и остается надежным производителем и поставщиком зерновых, удобрений и энергоносителей, в том числе индийским партнерам", - говорится в сообщении.Кроме того, лидеры договорились о продолжении личных контактов и взаимодействия на других уровнях.

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россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, россия, нарендра моди